La course au milieu du peloton compte de nombreux participants – Shaw Local

Quelques faits avant de commencer :

• Seulement 251 équipes entrent dans la semaine 8 avec des records au-dessus de la barre des .500.

• 133 équipes ne peuvent déjà pas atteindre l’admissibilité aux séries éliminatoires traditionnelles (cinq victoires). C’est 33% des équipes éligibles pour les séries éliminatoires.

• Après des semaines de pertes massives d’équipes invaincues, seules quatre équipes ont été retirées de la liste cette semaine, laissant 41 équipes invaincues. Huit de ces 41 (Mount Carmel, Loyola, White County, Johnston City, Simeon, Shelbyville, Decatur St. Teresa et Morgan Park) ont encore un match avec une autre équipe invaincue.

Jetons un coup d’œil à certaines des plus grandes intrigues de la semaine 7 :

Le fouillis CCL/ESCC ajoute plus de congestion

Seules trois des 22 équipes de la CCL/ESCC extrêmement profonde ont cinq défaites ou plus au cours de la saison.

Cela témoigne de la force de la conférence et de sa profondeur.

Mais un problème possible pour les membres de la ligue est les pertes qui ont été presque également réparties.

Bien qu’il y ait encore deux équipes invaincues (Mount Carmel et Loyola), il n’y en a exactement aucune qui a une défaite et seulement sept avec moins de trois défaites.

Grands gagnants cette semaine ? Cela devrait être Brother Rice (4-3) et Fenwick (4-3).

La victoire de Brother Rice sur Joliet Catholic lui a donné un peu de répit en ce qui concerne son statut en séries éliminatoires. Une défaite aurait ramené les croisés sous la barre des 0,500 avec un match imminent contre Marist lors de la semaine 9. Si les croisés dépassent Marian Catholic lors de la semaine 8, ils atteindront un niveau éligible aux séries éliminatoires avant le match mariste au lieu de avoir une situation gagnant-et-get-in.

La victoire de Fenwick sur St. Patrick a également été assez critique. Les Frères obtiendront l’éligibilité aux séries éliminatoires lors de la semaine 8 car ils récolteront une victoire par forfait pour atteindre 5-3. Fenwick affronte St. Ignatius lors de la semaine 9. Atteindre cette marque de cinq victoires était plus substantiel pour Fenwick que la plupart des écoles CCL / ESCC si des équipes à quatre victoires sont effectivement nécessaires pour remplir le champ des séries éliminatoires. Les Friars n’ont pas un trésor de points en séries éliminatoires comme la plupart des équipes de la CCL / ESCC, car ses trois adversaires hors conférence se sont combinés pour seulement cinq victoires au total.

Les équipes du milieu du peloton sont en mode brouillage complet

Plusieurs conférences trouvent des situations où le milieu du peloton est sur le point d’affronter des confrontations qui détermineront si oui ou non les places en séries éliminatoires ou gagnées.

La moitié inférieure de la conférence DuKane est certainement l’une de ces situations. Glenbard North est actuellement au bord de l’élimination en séries éliminatoires à 3-4 et a encore des matchs contre le leader de la conférence St. Charles North (6-1) et termine la saison contre Wheaton Warrenville South (2-5). À moins que Glenbard North ne balaie, il faudra espérer que des équipes à quatre victoires seront nécessaires pour remplir le champ.

Le seul espoir de Wheaton Warrenville South est le scénario à quatre victoires alors que sa défaite 8-7 contre Wheaton North vendredi l’a fait tomber dans le groupe des cinq défaites.

D’autres conférences où une offre pourrait être en danger sont la Fox Valley et l’Upstate Eight.

La récente poussée de Burlington Central a propulsé plusieurs équipes dans le groupe des cinq défaites de la ligue, mais les Rockets (3-4) doivent s’opposer à Cary-Grove (3-4) pour rester dans le coup.

La question de la Upstate Eight Conference est un peu plus complexe.

Trois équipes se sont séparées à South Elgin (7-0), Glenbard South (6-1) et Glenbard East (6-1) et se sont déjà qualifiées pour les séries éliminatoires en remportant au moins six matchs.

Mais l’identité de l’équipe à la quatrième place est encore très floue, et bien qu’une conférence verrouillée produise généralement cinq offres, il existe un scénario où l’Upstate Eight ne pourrait en produire que trois si les sept équipes restantes renversaient les victoires dans un façon qu’ils sont tous entre deux et quatre victoires.

Ce n’est pas une certitude, mais rien ne peut être totalement écarté sur la base des résultats erratiques de la ligue jusqu’à présent.

Des victoires surprenantes en séries éliminatoires

Il y a pas mal d’équipes qui ont des histoires intéressantes parmi les 96 équipes qui ont déjà décroché des places en séries éliminatoires.

Seneca est la seule des 41 équipes invaincues restantes à ne pas s’être qualifiée pour les séries éliminatoires la saison dernière.

Les équipes qui sont certainement surprenantes à voir parmi la liste des équipes qui ont encore deux semaines à jouer sont Wood River-East Alton, Noble Street / ITW Speer, Lane, Collinsville et Elk Grove Village.