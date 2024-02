La course au décodage des « sachets de thé » et des « concombres » russes pour l’avenir de l’Ukraine

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Alors que la radio crépite de communications ennemies difficiles à déchiffrer, un commandement russe sonne clairement : « Préparez cinq sachets de thé chinois sur 38 oranges ».

Un soldat ukrainien connu sur le champ de bataille sous le nom de Mikhass est capable de décoder rapidement le charabia. Cela signifie : préparer cinq obus d’artillerie fabriqués par Pékin et les tirer sur une position ukrainienne spécifique dans la forêt de Serebryansky, qui forme la ligne de front dans le nord-est agité du pays.

Caché dans le sous-sol d’une maison abandonnée à 12 kilomètres de là, Mikhass prévient immédiatement le commandant d’une unité implantée dans cette partie de la forêt, lui donnant des minutes cruciales pour faire entrer ses hommes dans les tranchées et leur sauver la vie.

Sur la défensive et gravement à court de munitions et de soldats après deux ans de guerre, les forces ukrainiennes recourent de plus en plus à une tactique séculaire – les renseignements glanés à partir d’interceptions radio – dans un effort désespéré pour préserver leurs ressources les plus vitales.

Ce travail minutieux fait partie d’un effort plus vaste visant à renforcer et à affiner les capacités de guerre électronique afin que les soldats puissent être avertis plus tôt des attaques imminentes, tout en disposant des renseignements sur le champ de bataille nécessaires pour rendre leurs propres frappes plus meurtrières. Pour empêcher les attaques de drones ennemis, le brouillage des signaux est également en augmentation.

Un soldat ukrainien travaille avec un système de guerre électronique pour écouter les conversations russes dans un abri sur la ligne de front (Copyright 2024 The Associated Press. Tous droits réservés)

Après des mois de quasi-impasse le long de la ligne de front de 1 000 kilomètres (621 milles), l’Ukraine s’attend l’année à venir à des attaques féroces de la part d’un ennemi russe déterminé à épuiser ses défenses pour forger une percée. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il n’y aurait pas de paix tant que la Russie n’aurait pas atteint ses objectifs.

Le commandant nommé la semaine dernière à la tête de l’armée ukrainienne, le général Oleksandr Syrskyi, a souligné l’importance de la guerre électronique, et le ministère de la Défense du pays a augmenté ses dépenses en personnel et en technologie.

La Russie, qui contrôle environ un cinquième de l’Ukraine, a l’avantage d’avoir une industrie d’armement nationale plus développée et a recours à la conscription et à la coercition pour appeler des troupes.

(EPA)

En Ukraine, la pénurie de munitions a contraint les brigades à utiliser les obus avec parcimonie et seulement après avoir localisé des cibles précises. La difficulté de mobiliser les troupes signifie que les commandants ukrainiens doivent veiller davantage à la protection de la vie des soldats lorsqu’ils tentent de repousser les féroces attaques russes.

C’est dans ce contexte qu’une meilleure surveillance, des écoutes clandestines et des brouillages sont devenus plus urgents.

À quelques kilomètres au sud de Mikhass, à Konstantinivka, dans la région de Donetsk, l’unité de guerre électronique de la 93e brigade utilise des brouilleurs pour repousser les drones d’attaque, principaux responsables des blessures des soldats de la région.

Le commandant du peloton est alerte, regardant un ordinateur portable qui affiche les signaux captés par de petites antennes plantées près de la ligne de front. Lorsqu’un drone d’attaque russe Lancet s’approche de sa zone d’opération, son écran s’illumine d’activité.

Russie Ukraine Surveillance de guerre (Copyright 2024 The Associated Press. Tous droits réservés)

Le commandant, connu sur le champ de bataille sous le nom d’Oleksandr, actionne un interrupteur pour activer le brouilleur qui interfère avec le radar du drone ; c’est l’équivalent de projeter une lumière vive dans les yeux de quelqu’un pour le désorienter.

«C’est un must», dit-il à propos de leur opération. “Beaucoup de gars meurent à cause des drones.”

Les opérateurs radio comme Mikhass travaillent par équipes 24 heures sur 24.

Les antennes sur lesquelles il s’appuie pour capter les signaux radio russes sont camouflées et dépassent des arbres dans la forêt près de Kreminna, à proximité des positions russes. Depuis un centre de commandement calme au sous-sol voisin, Mikhass et d’autres soldats fument des cigarettes en chaîne et écoutent avec des écouteurs.

Une nouvelle antenne sophistiquée de recherche de signaux, qui ressemble à un carrousel, utilise la triangulation pour localiser l’endroit d’où émanent les ondes radio.

Ils croisent ce qu’ils entendent avec les images qu’ils collectent à partir de drones de reconnaissance et utilisent des cartes détaillées des positions de leurs ennemis pour reconstituer lentement ce que tout cela signifie.

Ils font partie d’une unité de renseignement de 50 hommes surnommée les Lapins de Cherkess – le nom inspiré par le stratège militaire chinois Sun Tzu, qui conseillait aux guerriers de feindre la faiblesse quand on est fort.

“Personne ne prend les lapins au sérieux, n’est-ce pas ?” a déclaré Cherkess, le commandant de l’unité éponyme.

Des interceptions radio révèlent que le Kremlin est déterminé à contrôler l’ensemble de la forêt de Serebryansky, qui sépare Lyman, sous contrôle ukrainien, de Kreminna, occupée par la Russie. Cela fait partie d’un effort visant à atteindre Torske, un village de Donetsk situé à l’ouest de Kreminna. Depuis Torske, la Russie sera sur le point de reconquérir la plaque tournante voisine de Lyman, ce qui constituerait un revers dévastateur pour l’Ukraine et perturberait sa capacité à acheminer des fournitures vers le front.

Les concombres sont des mortiers, les carottes sont des lance-grenades

Cherkess et ses hommes, dont la plupart sont des volontaires engagés dans l’infanterie, comprennent que les enjeux ne pourraient pas être plus élevés, d’autant plus que les signes de plus en plus nombreux indiquent que le soutien des alliés occidentaux est moins sûr.

Après avoir écouté des heures et des heures de communications russes chaque jour, en grande partie liées aux rotations de troupes, aux tirs d’artillerie et à la reconnaissance par drones, ils parviennent progressivement à comprendre – avec l’aide de logiciels informatiques spécialisés – ce que tout cela signifie.

Les « concombres » sont des mortiers, les « carottes » sont des lance-grenades – et les emplacements sont indiqués par un code numérique avec une couleur correspondante. Il a fallu des mois à l’unité pour décoder ces ordres russes.

L’arrivée de nouveaux équipements de combat et de munitions – et notamment de fantassins – signale qu’une nouvelle attaque est imminente.

“(Un soldat) ne s’intéresse pas au type de radar dont disposent les Russes, il a besoin d’informations pour savoir s’il y aura une attaque ce soir, et qui viendra, s’ils auront des chars, s’ils auront des véhicules blindés ou s’il s’agira simplement d’infanterie, “, a déclaré Tcherkess.

« Et nous devons comprendre combien de temps nous devons nous préparer. Une semaine? Deux semaines? Un mois?”

La nouvelle de la rotation des troupes ennemies est également utile aux soldats ukrainiens qui cherchent à passer à l’offensive, a-t-il déclaré. C’est alors qu’ils peuvent exiger le maximum de pertes de personnel.

La semaine précédente, une opération d’assaut russe avait été menée contre une brigade voisine. Mais les soldats ukrainiens positionnés sur place étaient prêts à les accueillir.

Un officier ukrainien Maksym écoute les bavardages russes dans un abri près de Bakhmut, dans la région de Donetsk, en Ukraine. (Copyright 2024 The Associated Press. Tous droits réservés)

L’importance de la surveillance électronique ne peut être sous-estimée, a déclaré Yaroslav Kalinin, PDG d’Infozahyst, une société sous contrat avec le ministère ukrainien de la Défense.

Avant la guerre, Infozahyst fournissait des services anti-écoutes téléphoniques pour les bureaux du président et du premier ministre. Une fois la guerre déclenchée, l’entreprise s’est tournée vers l’armée en fabriquant un système de radiogoniométrie polyvalent, qui est désormais très demandé.

Le gouvernement a récemment doublé son contrat avec Infozahyst, selon Kalinin.

Le renforcement des capacités de surveillance témoigne en partie de la nécessité de rattraper les Russes, qui ont massivement investi dans cette technologie bien avant d’envahir l’Ukraine.

Kalinin estime que des appareils plus performants et plus petits, plus faciles à cacher et à déplacer, finiront par donner un avantage à l’Ukraine.

Les Russes se savent écoutés et tentent régulièrement de tromper leur ennemi avec de fausses informations. C’est à Mikhass et aux autres opérateurs radio de distinguer le signal du bruit.

« Leur artillerie nous aide », a-t-il expliqué. “Ils disent où ils vont tirer, et ensuite nous vérifions où les obus sont tombés.”

« 38 orange », l’emplacement dont Mikhass a récemment entendu parler pour une attaque à venir, est représenté sur une carte par un petit point. Et il est entouré de centaines d’autres points qui signifient les emplacements qu’ils ont décodés.

« Nous avons besoin de beaucoup de temps pour découvrir ces points », a-t-il déclaré. L’horloge tourne.