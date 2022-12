La course argentine masque la misère de l’inflation à la maison

L’économie argentine est peut-être en train de sombrer, mais le pays tout entier est dynamique, profitant de l’exaltation de son équipe de football dirigée par l’emblématique capitaine Lionel Messi atteignant la finale de la Coupe du monde.

Le rêve de décrocher le troisième titre mondial de l’Argentine, 36 ans après le dernier, semble, du moins pour l’instant, avoir laissé les Argentins oublier leurs malheurs.

Ce numéro trois semble important aujourd’hui, et pas seulement parce que Messi et ses coéquipiers cherchent à mettre une troisième étoile du championnat sur le maillot bleu et blanc de l’équipe.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La gloire sportive arrive à un moment où beaucoup de gens pensent que l’inflation qui a fait des ravages sur l’économie de la nation sud-américaine atteindra un triple chiffre à peine croyable pour 2022.

Jeudi dernier, l’institut des statistiques INDEC a publié l’indice des prix pour novembre, autour de 6%, suggérant que l’inflation, qui s’élevait déjà à 88% au cours des 12 derniers mois, ne ralentit pas.

L’Argentine connaît une inflation à deux chiffres depuis des décennies.

Mais il y a un véritable sentiment que le succès du football et la magie de Messi peuvent soulager la douleur de millions de personnes dans un pays où le niveau de pauvreté dépasse 40 %.

Avant le début du tournoi au Qatar, on a même demandé au ministre argentin du Travail, Kelly Olmos, si la réduction de l’inflation était plus importante que la victoire à la Coupe du monde.

“Nous devons constamment lutter contre l’inflation, mais un mois ne fera pas une énorme différence”, a-t-elle déclaré.

“D’un autre côté, d’un point de vue moral, étant donné ce que cela signifie pour tous les Argentins, nous voulons que l’Argentine soit championne”, a ajouté Olmos. “Le peuple argentin mérite vraiment de la joie.”

Comme on pouvait s’y attendre, cela a provoqué un déluge de critiques.

Un soulagement

Et pourtant, les Argentins se pressent en masse autour des écrans de télévision pour regarder les matchs de l’équipe, que ce soit dans les bars, chez eux, voire dans une “fan zone” de Buenos Aires.

La plupart de ces fans ne pourraient jamais rêver de s’offrir un billet pour le Qatar dans un pays où le salaire moyen est de 66 500 pesos (390 $).

“Les gens sont bien conscients des problèmes”, mais le football et la situation économique “sont sur des chemins parallèles, ils ne se rencontrent pas”, a déclaré à l’AFP Lucrecia Presdiger, une hospitalière de 38 ans, après la victoire de l’Argentine en quart de finale face à l’Argentine. Pays-Bas.

«Beaucoup de gens ont vraiment besoin de cette joie et en profitent au maximum. Mais ils ne le prennent pas au pied de la lettre, ils savent que ce n’est que du football, ils sont parfaitement conscients des problèmes”, a déclaré Presdiger, ajoutant : “Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles.”

Pour le designer Tony Molfese, un triomphe argentin serait “un soulagement, une bouffée d’air frais, une joie, même momentanée – et nous le méritons”.

Olmos a établi un parallèle avec le premier succès de l’Argentine en Coupe du monde en 1978, lorsque le pays était dirigé par une dictature militaire.

“Nous étions sous la dictature, persécutés, nous ne savions pas ce que demain nous réservait, mais l’Argentine est devenue championne et nous sommes sortis faire la fête dans les rues”, se souvient-elle.

“Et puis nous sommes revenus à la réalité, qui était implacable.”

Éphémère et éternel

Malgré les grandes passions qu’inspire le football, il ne reste qu’un jeu, selon l’écrivain Ariel Scher.

“Le football procure une joie individuelle et collective, mais cette joie est passagère, elle n’élimine pas les autres problèmes de l’existence”, a déclaré à l’AFP Scher, professeur d’université et spécialiste du football.

“C’est comme quand notre enfant passe un examen : on est ravis mais ça ne paie pas les factures.”

Le pouvoir du football est qu’il “nous donne la possibilité d’un bonheur à la fois passager et éternel”, a ajouté Scher.

“Aucun problème ne sera résolu ou éliminé mais en même temps, même brièvement, cela nous éblouit avec quelque chose qui laisse un souvenir impérissable.”

Dans un sondage de novembre, plus des trois quarts des Argentins ont déclaré que la fortune du pays à la Coupe du monde aurait un effet sur le moral des gens.

Quelque 32% ont même déclaré qu’ils pensaient que le résultat affecterait la prochaine élection présidentielle dans 10 mois.

Le politologue Raul Aragon s’est moqué d’une telle idée.

Indépendamment de ce qui se passera lors de la finale de dimanche, « l’ambiance sociale reviendra à ce qu’elle était avant. Et aucune force politique ne pourrait capitaliser sur une éventuelle victoire.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici