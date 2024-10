La course à pied peut-elle soulager votre gueule de bois ? Une nouvelle étude a les réponses

Les gens ont différentes manières d’essayer d’apaiser une gueule de bois, qu’il s’agisse de se blottir sous les couvertures, de grignoter un copieux petit-déjeuner ou de boire beaucoup d’eau et d’électrolytes. Lorsque ces soirées animées se transforment en matinées difficiles, la plupart des gens recherchent des solutions pour atténuer les maux de tête, l’épuisement, les douleurs musculaires et autres symptômes. Les chercheurs ont évalué si l’exercice régulier, en particulier les activités vigoureuses comme la course à pied, pouvait atténuer ces symptômes inconfortables. Jetons un coup d’œil à cette étude récente.

Les méthodes d’étude

Dans ce étude Publié dans la revue Addictive Behaviors, les chercheurs ont entrepris d’explorer comment l’activité physique affectait la gueule de bois de 1 676 étudiants de premier cycle. Les participants effectuaient au moins 30 minutes d’exercice modéré chaque semaine. Ils ont répondu à des questions sur leur activité physique, leurs habitudes de consommation d’alcool et leurs symptômes de gueule de bois.

Les symptômes d’une gueule de bois comprennent :

Soif

Faiblesse musculaire

Fatigue

Bouche sèche

Mauvais sommeil

Vertiges

Sensibilité à la lumière et au son

Nausées et vomissements

Douleur au ventre

Battement de coeur rapide

Anxiété

Irritabilité

Les résultats de l’étude

Les chercheurs ont conclu que ceux qui faisaient de l’exercice plus vigoureusement présentaient des symptômes de gueule de bois moins graves. L’étude a établi une corrélation entre une activité physique régulière et des symptômes de gueule de bois plus ou moins graves. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles faire de l’exercice régulièrement pourrait vous aider à récupérer plus rapidement après avoir bu.

L’exercice stimule le métabolisme

Faire de l’exercice régulièrement stimule votre métabolisme, ce qui permet à votre corps de traiter l’alcool plus efficacement. Vous améliorerez également votre circulation sanguine, ce qui aidera votre corps à éliminer le sous-produit toxique de l’alcool appelé acétaldéhyde. L’acétaldéhyde joue un rôle dans ces redoutables symptômes de la gueule de bois.

Les plats à emporter

Gardez à l’esprit que vous pourriez aggraver vos symptômes si vous faites de l’exercice alors que vous avez encore la gueule de bois. Lorsque vous avez la gueule de bois, votre corps est déshydraté et s’efforce de récupérer et d’éliminer l’acétaldéhyde, donc faire de l’exercice pourrait aggraver votre inconfort. Si vous souhaitez bouger pendant une gueule de bois, optez plutôt pour des activités plus légères, comme le yoga, la marche ou la natation de faible intensité.

L’exercice n’est pas une panacée contre la gueule de bois, et boire avec modération ou pas du tout est le moyen recommandé pour éviter ou limiter ces matinées difficiles. Cela étant dit, l’exercice régulier tout au long de la semaine aide à atténuer les symptômes de la gueule de bois en améliorant votre métabolisme, en améliorant le sommeil et en réduisant l’inflammation. C’est juste une autre raison de courir régulièrement et de rester physiquement actif.