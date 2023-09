La course à l’US Open de Ben Shelton est terminée, mais l’expérience ne fait que commencer

NEW YORK — Après avoir perdu assez rapidement les deux premiers sets de sa demi-finale contre Novak Djokovic, Ben Shelton aurait pu succomber docilement dans le troisième set et personne n’aurait pensé moins à son parcours improbable mais passionnant à l’US Open de cette année en tant que joueur. joueur non tête de série à peine dans le top 50 mondial.

Mais s’en aller tranquillement, il ne l’a pas fait. Et ce faisant, la foule dans un stade Arthur Ashe bondé et doté d’un toit rétractable lui a fait savoir à quel point elle l’appréciait.

Malgré la défaite du premier jeu du troisième set sur son propre service vendredi, après avoir perdu les deux premiers sets contre Djokovic, 6-3, 6-2, Shelton, 20 ans, a continué à se battre. Il a obtenu son premier break de service du match contre sans doute le plus grand joueur de tous les temps pour égaliser le set 4-4, après quoi la foule a éclaté en scandant « Allons-y Ben ! » cela résonnait dans tout le bâtiment, ce qui était plus fort que d’habitude à cause de la bulle au-dessus.

« Avec le toit fermé là-dedans, c’était bruyant – je veux dire, vraiment fort – et jouer contre le joueur n°2 mondial et avoir autant de gens que moi qui criaient mon nom là-dedans – c’était une atmosphère vraiment cool. « , a déclaré Shelton.

Shelton a maintenu cette pression avec une augmentation du niveau de décibels, gagnant même un point de set après avoir pris une avance de 5-4. Djokovic – qui sera réellement le Joueur n°1 dans le monde lundi – a combattu cela, cependant, et après la soirée du set 5-5, il a rapidement battu Shelton à nouveau pour remonter 6-5.

Mais au lieu de servir jusqu’au bout du match, Djokovic n’a toujours pas pu mettre fin au tournoi de Shelton. À deux points, Djokovic a tiré un revers dans le filet, puis a mal joué un overhead, envoyant le set au tie-break.

Djokovic s’est installé et a remporté cinq des six premiers points de ce tie-break – mais encore une fois, Shelton a poussé. Il a gagné trois fois de suite pour revenir à 5-4 avant que Djokovic ne le repousse finalement.

Alors que le résultat final a été une défaite en deux sets, Shelton quitte New York la tête haute après avoir éliminé des joueurs comme Tommy Paul, 14e tête de série, au quatrième tour et Francis Tiafoe, 10e tête de série, en quarts, les deux compatriotes américains classés en tête. de lui.

« Je pense que ces deux semaines dans leur ensemble ont été une bonne série pour moi », a-t-il déclaré. « Beaucoup de points positifs à retenir pour le reste de l’année et pour l’année prochaine. C’était vraiment amusant de jouer mon dernier Grand Chelem de l’année ici et de bien faire devant le public américain. C’est assez spécial pour moi.

« Ce n’est pas le résultat que je souhaitais dans le match. Il y a des choses qui peuvent être décevantes dans le résultat, mais beaucoup de points positifs à retenir aussi.

Face à Djokovic pour la première fois de sa carrière, Shelton a été impressionné par l’attitude enflammée du joueur de 36 ans – quelque chose qu’il voit également en lui-même. Lorsque Djokovic a finalement remporté le match, il a imité le mouvement de claquement téléphonique de Shelton lors de sa victoire contre Tiafoe mardi soir en quart de finale.

Shelton a déclaré qu’il n’avait vu le geste qu’après avoir quitté le terrain, mais qu’il ne semblait ni découragé ni insulté.

«Je n’aime pas quand je suis sur les réseaux sociaux et que je vois des gens me dire comment je peux ou non célébrer. Je pense que si vous gagnez le match, vous méritez de faire ce que vous voulez », a-t-il déclaré. « Vous savez, en grandissant, j’ai toujours appris que l’imitation est la forme de flatterie la plus sincère, c’est donc tout ce que j’ai à dire à ce sujet. »

Pourtant, même s’il a admirablement terminé le match, Shelton a été assez nettement dominé au cours des deux premiers sets. Cela était en grande partie dû à son adversaire, car Djokovic jouait un tennis presque sans erreur, gardant les échanges assez longtemps pour que Shelton commette l’erreur, et renvoyant suffisamment de services fulgurants du natif d’Atlanta pour le briser une fois dans le premier set et deux fois dans la deuxième.

En deux sets, Shelton a commis 25 fautes directes contre seulement 10 pour Djokovic.

Pourtant, Shelton a été encouragé par son jeu depuis la ligne de fond tout au long du tournoi. Connu avant tout comme serveur, Shelton a terminé le match avec plus de vainqueurs (30) que Djokovic (28). Ce jeu au sol amélioré est quelque chose qui devra continuer à se développer s’il veut franchir la prochaine étape de sa carrière.

« Ce qui m’a le plus marqué, c’est la façon dont j’ai pu affronter ces gars du terrain », a déclaré Shelton. « Tout le monde se dit : « Oh, Ben est un serveur ». Mais dans les rallyes neutres, je me sentais plutôt à l’aise. Les quatre derniers gars que j’ai affrontés sont des fondeurs de très haut niveau, d’excellents coups de fond de court. Je me sentais à l’aise en restant dans un échange avec eux, en jouant des points, sans checker mais en marquant profondément les points depuis le sol et en montant au filet également.

« J’étais satisfait de la façon dont j’ai pu jouer un tennis assez complet cette semaine. Je n’avais pas l’impression d’être simplement, vous savez, un robot de service et d’obtenir des points gratuits sur mon service, mais je le soutenais.



« Avoir autant de gens que moi qui criaient mon nom là-dedans – c’était une atmosphère vraiment cool », a déclaré Shelton à propos de la confrontation de vendredi avec Novak Djokovic. (Zamek / VIEW presse via Getty Images)

Il y a un an, Shelton a perdu contre le qualifié portugais Nuno Borges au premier tour de l’US Open. Lorsqu’il s’est réveillé le lundi suivant ce tournoi, son classement avait chuté de huit places au 173e rang mondial. Lorsque Shelton se réveillera ce lundi matin, il sera n°19, le quatrième joueur américain le mieux classé derrière Taylor Fritz, Tiafoe et Paul – ces deux derniers qu’il vient de battre dans le Queens.

C’est une ascension fulgurante, mais la majorité de ses points au classement proviennent de cette course et de l’Open d’Australie en janvier, où il a atteint les quarts de finale. En dehors de ces deux tournois, il n’a obtenu qu’un score de 8 à 20 dans les événements du circuit ATP au cours de la dernière année, sans jamais remporter plus d’un match dans aucun d’entre eux.

C’est le signe qu’il a encore beaucoup à régler sur son jeu, mais aussi l’assurance qu’il aura un peu de temps pour le comprendre. Avec seulement quelques centaines de points à défendre lors d’événements dispersés du Challenger Tour de deuxième niveau jusqu’à son retour à Melbourne, tout succès modeste dans le swing Europe/Asie du circuit cet automne ne ferait que l’aider. Et même s’il continue de lutter, il ne risque de perdre que quelques places au classement avant le début de la saison 2024.

Tout cela le met en mesure d’être éventuellement tête de série à l’Open d’Australie 2024, ce qui constituerait une nouvelle étape dans la carrière d’un joueur qui aura 21 ans dans un mois. Et personne ne dormira sur lui lors du prochain Chelem.

À un moment donné, pour rester aussi haut dans le classement et dans nos imaginaires, Shelton devra trouver plus de régularité dans son jeu. Deux parcours profonds en Grand Chelem et aucun autre résultat digne de ce nom ne constituent pas une formule courante pour un succès durable. Mais il s’est fait connaître grâce à son énorme talent et il a acquis une expérience précieuse sur les plus grandes scènes. Maintenant, peut-il le faire de manière plus cohérente tout au long de l’année ?

Shelton, qui se rendra désormais à Vancouver au sein de l’équipe américaine de la Laver Cup, a laissé entendre que son expérience des deux dernières semaines à New York pourrait constituer un véritable tournant dans sa carrière. Cela ne s’est pas vraiment produit après l’Open d’Australie au début de l’année, mais il se trouve apparemment dans un espace différent maintenant.

« J’ai eu une grande course en Australie, (et) je suis devenu assez complaisant après que cela se soit produit, et je pensais que j’avais vraiment fait quelque chose ou que j’étais arrivé quelque part, et, vous savez, j’ai eu quelques mois difficiles après cela.

« Après cette course, j’ai un sentiment totalement différent d’avancer vers le reste de cette année et le début de 2024, où je vais vraiment aller de l’avant maintenant. Cela m’a en quelque sorte amené à un endroit où je vais travailler encore plus dur.

