Shira: Quelle est la responsabilité de YouTube pour des personnes comme Robertson qui réalisent des vidéos mettant l’accent sur les conflits et les divisions sociales – et dans certains cas, ont été manipulées?

Les reportages de Cade sont l’occasion de se poser des questions difficiles: les récompenses de l’attention d’Internet encouragent-elles les gens à publier le matériel le plus incendiaire? Dans quelle mesure devrions-nous faire confiance à ce que nous voyons en ligne? Et sommes-nous enclins à rechercher des idées qui attisent notre colère?

L’article le plus récent de Cade concerne Caolan Robertson, un cinéaste qui, pendant plus de deux ans, a contribué à la réalisation de vidéos avec des personnalités d’extrême droite sur YouTube qui, selon lui, étaient intentionnellement provocantes et conflictuelles – et souvent éditées de manière trompeuse.

Cade: C’est délicat. Dans de nombreux cas, ces vidéos sont devenues populaires parce qu’elles confirmaient les préjugés de certaines personnes contre les immigrants ou les musulmans.

Mais Caolan et les personnalités de YouTube avec lesquelles il a travaillé ont également appris à jouer ou à inventer des conflits. Ils ont pu voir que ce genre de vidéos les a attirés sur YouTube et d’autres sites Web. Et les recommandations automatisées de YouTube ont également envoyé de nombreuses personnes à ces vidéos, encourageant Caolan à faire davantage de même.

Un des cadres de Facebook récemment a écrit, en partie, que son entreprise n’est pas à blâmer pour avoir poussé les gens vers des contenus provocateurs et polarisants. C’est juste ce que les gens veulent. Qu’est-ce que tu penses?

Il y a toutes sortes de choses qui amplifient notre inclination pour ce qui est sensationnel ou scandaleux, y compris la radio, la télévision par câble et les médias sociaux. Mais il est irresponsable de la part de quiconque de dire que c’est comme ça que certaines personnes sont. Nous avons tous un rôle à jouer pour ne pas attiser le pire de la nature humaine, et cela inclut les entreprises derrière les applications et les sites Web sur lesquels nous passons notre temps.

J’y ai beaucoup réfléchi dans mes reportages sur les technologies d’intelligence artificielle. Les gens essaient de faire la distinction entre ce que font les gens et ce que font les ordinateurs, comme s’ils étaient complètement séparés. Ils ne sont pas. Les humains décident de ce que font les ordinateurs et les humains utilisent les ordinateurs d’une manière qui modifie ce qu’ils font. C’est l’une des raisons pour lesquelles je voulais écrire sur Caolan. Il nous emmène derrière le rideau pour voir les forces – à la fois de la nature humaine et de la conception technologique – qui influencent ce que nous faisons et comment nous pensons.