La Course à la vie CIBC voit les résidents de Kelowna amasser plus de 100 000 $ – Kelowna Capital News

Plus de 400 personnes se sont présentées dimanche 2 octobre matin pour la Course à la vie CIBC dans le parc municipal de Kelowna.

Jennifer Moffatt était l’une de ces participantes, collectant des fonds pour sa mère qui a lutté contre le cancer du sein avant de perdre son combat contre le cancer du pancréas.

Avec Teece’s Troopers, Moffatt a déclaré avoir collecté environ 8 000 $ cette année pour trouver un remède contre le cancer du sein.

“Notre équipe a amassé plus de 80 000 $ au cours des dix dernières années.”

Moffatt a reçu un prix individuel pour son dévouement à la course cette année, amassant à elle seule plus de 5 500 $, ce qui, selon elle, est son deuxième meilleur total à ce jour.

« Je pense qu’un remède contre le cancer du sein est possible. Je pense que nous y arriverons de mon vivant. Et surtout, j’ai deux filles donc pour elles aussi. Mais aussi, quand ma mère a été diagnostiquée, c’était vraiment effrayant pour elle et même d’avoir les soutiens et les systèmes en place pour guider les gens et les aider et les guider à travers toutes les étapes et les soutenir là où vous le pouvez. Cela change la vie d’apprendre que vous avez un cancer du sein.

La 26e Course à la vie en personne à Kelowna a permis d’amasser un total de 102 119 $ pour soutenir la recherche novatrice sur le cancer du sein.

