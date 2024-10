La course à la présidentielle américaine est une impasse – sondage WSJ — RT World News

La légère avance de Trump sur Harris ce mois-ci se situe dans la marge d’erreur, rapporte le journal.

L’ancien président américain Donald Trump est pratiquement à égalité avec la vice-présidente Kamala Harris dans la course à la Maison Blanche, selon un nouveau sondage du Wall Street Journal, qui donne au républicain une légère avance dans la marge d’erreur de l’enquête.

L’enquête nationale du journal donne à Trump seulement deux points d’avance sur son rival démocrate, inversant les résultats de son précédent sondage d’août, a rapporté mercredi le WSJ, à moins de deux semaines du jour du scrutin.

Il y a eu un changement négatif dans la faveur de Harris et sa cote d’approbation du travail. Dans la dernière étude, 42 % des électeurs interrogés ont déclaré que Harris était un bon vice-président, le niveau le plus bas depuis juillet. En revanche, le mandat de Trump en tant que président a été salué par 52 % des personnes interrogées.

Le journal suggère plusieurs facteurs qui pourraient faire pencher la balance en faveur de l’un ou l’autre candidat. Les jeunes hommes, qui ont tendance à se ranger du côté de Trump, ne se présenteront peut-être pas aux bureaux de vote aussi facilement que les jeunes femmes, qui préfèrent Harris.

Une autre considération concerne les règles en vigueur dans plusieurs États du champ de bataille, dont le Michigan, le Wisconsin et le Nevada, qui autorisent l’inscription le jour du scrutin. Ces électeurs ne figurent pas dans l’échantillon du WSJ, prévient l’article. Le journal a interrogé 1 500 électeurs du 19 au 22 octobre, avec une marge d’erreur de plus ou moins 2,5 points de pourcentage pour l’échantillon.

Les Américains perçoivent Trump comme un meilleur candidat pour gérer l’économie, même s’il est considéré comme plus extrême et plus dangereux pour le pays que Harris, a affirmé le WSJ. Les deux candidats ont présenté leurs rivaux comme trop radicaux pour occuper la présidence. Harris a une solide avance sur la question de l’avortement, qui est largement considérée comme un avantage clé pour le Parti démocrate.