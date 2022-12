La course à la présidence du GOP occulte les plus gros problèmes du parti

Et les forces qui se rassemblent contre Mme McDaniel se multiplient. Le Parti républicain de Floride a prévu un vote de censure contre Mme McDaniel dans la seconde moitié de janvier. Le président du Parti républicain du Nebraska a retiré son soutien à Mme McDaniel, citant un « fossé toujours croissant » entre les membres du RNC et « maintenant, encore plus, les républicains à travers le pays ». Le comité exécutif du Parti républicain du Texas a adopté à l’unanimité un vote de défiance non contraignant envers Mme McDaniel, et le GOP de l’Arizona l’a publiquement appelée à démissionner.

Pourtant, la course du président du Comité national républicain est le jeu intérieur ultime; seuls les membres ont droit de vote. Et Michael Kuckelman, président du Parti républicain du Kansas et membre du RNC, a déclaré qu’il pensait toujours que Mme McDaniel remporterait facilement un autre mandat.

La campagne de pression de Mme Dhillon renforce probablement le soutien de Mme McDaniel parmi les membres du comité avec lesquels elle s’est liée d’amitié au cours des six dernières années, a-t-il dit, et pourrait nuire aux chances de Mme Dhillon de diriger le parti à l’avenir. Environ les deux tiers des membres du comité ont déjà déclaré qu’ils soutiendraient la réélection de Mme McDaniel.