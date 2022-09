La course à la mairie de Joliet s’échauffe, financièrement parlant – Shaw Local

La course à la mairie de Joliet ressemble à une course coûteuse avec les deux principaux candidats déjà à six chiffres dans la collecte de fonds.

Challenger Terry D’Arcy a une collecte de fonds de 250 $ par billet la semaine prochaine, et il a du rattrapage à faire pour égaler l’argent détenu par le maire Bob O’Dekirk.

O’Dekirk avait 225 000 $ dans son coffre de campagne à la fin juin, et ce nombre aurait été augmenté par une collecte de fonds en août.

Pendant ce temps, un troisième candidat potentiel, Gregory Lee, a sorti des pétitions pour se présenter à la mairie cette semaine. On ne sait pas qui est Lee, et il aura du travail à faire pour attirer l’attention alors que D’Arcy et O’Dekirk dépensent des dizaines ou des centaines de milliers de dollars pour gagner des votes.

La collecte de fonds D’Arcy est mardi à son domicile dans la subdivision Wooded Creek.

Ceux qui y vont peuvent dépenser 250 $ par billet pour l’événement de deux heures. Ou, ils peuvent être un commanditaire reconnu pour un don à la campagne de 1 000 $, 2 500 $, 5 000 $ ou 10 000 $.

Il y a déjà eu au moins 10 sponsors sur la base d’une divulgation de campagne déposée jeudi auprès du Conseil des élections de l’État de l’Illinois, qui a répertorié les contributions de campagne d’un montant de 1 000 $ et 5 000 $.

Terry D’Arcy annonce qu’il sera candidat à la mairie de son concessionnaire automobile de Joliet en juin.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

D’Arcy, un concessionnaire automobile et un philanthrope de premier plan des organisations Joliet, a déclaré qu’il prévoyait d’avoir des collectes de fonds moins coûteuses. Mais celui-ci lui a été présenté par des partisans de sa campagne.

“C’était un groupe d’hommes d’affaires locaux et d’amis qui voulaient me soutenir et organiser une collecte de fonds, et j’ai dit que je l’organiserais”, a-t-il déclaré. “Je n’essaie pas de casser la banque et de lever beaucoup d’argent.”

Mais D’Arcy dit qu’il aura besoin d’argent. Il a souligné que le fonds de campagne de 225 000 $ d’O’Dekirk était répertorié fin juin comme un objectif de dépenses probable pour la course à la mairie.

Sur la base des documents déposés auprès du State Board of Election, D’Arcy a jusqu’à présent recueilli 142 000 $.

O’Dekirk a sans aucun doute plus de 225 000 $ maintenant, bien que la liste du 30 juin soit la dernière répertoriée auprès du Conseil des élections de l’État de l’Illinois.

Bob O’Dekirk, maire de Joliet (Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com/Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com)

“Je fais une sortie de golf”, a déclaré O’Dekirk. “Je l’ai fait en août.”

O’Dekirk a déclaré jeudi qu’il n’avait pas de chiffre pour combien la sortie ajouterait à sa campagne.

“C’était significatif”, a-t-il déclaré. “Je reçois toujours beaucoup de soutien.”

Même sans la sortie, O’Dekirk a un soutien financier important.

Parmi les contributions répertoriées en 2021, figuraient 10 000 $ d’East Gate Logistics, l’une des dénominations sociales utilisées par NorthPoint Development, qui construit le controversé Third Coast Intermodal Hub à l’extrémité sud de la ville.

Les stations-service appartenant à Len McEnery, qui a exigé l’approbation de la ville car il a étendu ses activités à Joliet, ont contribué 10 000 $ supplémentaires.

Parmi les autres contributeurs majeurs faisant affaire avec la ville répertoriés à partir du second semestre 2021, citons: PT Ferro Construction, 5 000 $; Investissement Bays, 3 500 $; et Austin Tyler Construction, 3 100 $.

Rock Run Crossings, le nom du développement dépendant de 103 millions de dollars d’obligations émises par la ville pour le projet que Cullinan Properties développe sur les autoroutes 55 et 80, a versé 3100 dollars à O’Dekirk au troisième trimestre de 2021.

Deux contributeurs ont changé de camp.

D’Arcy lui-même a versé 1 500 $ à Citizens for O’Dekirk en août 2021, probablement avant de décider de se présenter à la mairie.

Le conseiller municipal Larry Hug (à droite) lit une proclamation honorant Herb Lande (à gauche) alors qu’il quitte le conseil municipal en mai 2021. Lande n’a pas sollicité l’élection au poste auquel il a été nommé après une démission.

(Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com/Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com)

L’entreprise de Herb Lande, Imperial Construction, a fait don de 3 500 $ à O’Dekirk en juillet 2021.

Lande et son entreprise ont fait don de 15 500 $ au fonds de campagne d’O’Dekirk en décembre 2020, faisant de lui l’un des plus gros contributeurs d’O’Dekirk. À cette époque, O’Dekirk a nommé Lande en remplacement de Donald Dickinson, qui a démissionné du conseil municipal. Le conseil a approuvé Lande, qui n’a pas cherché à conserver le poste lors de l’élection d’avril 2021 au conseil municipal.

À présent. Lande fait partie du comité organisateur de la collecte de fonds D’Arcy mardi.

Il a contribué 5 000 $ à la campagne D’Arcy, selon le dossier déposé mardi auprès du Conseil des élections de l’État de l’Illinois.