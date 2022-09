OTTAWA –

Il est enfin là.

Le Parti conservateur du Canada annoncera son prochain chef à Ottawa ce soir, après que les candidats et les partisans aient passé les sept derniers mois à sa troisième course à la direction en six ans.

Alors que les candidats attendent à la ligne d’arrivée, les membres du parti ont les yeux non seulement sur qui va gagner, mais aussi sur la marge de victoire.

Les attentes sont grandes pour le vétéran conservateur Pierre Poilievre, qui a mené une campagne populiste autour du thème de la « liberté » dans sa tentative de remporter le premier prix.

Peut-il remporter une rare victoire au premier tour?

“Je pense qu’il le peut”, a déclaré Garry Keller, un ancien membre du personnel conservateur dont les rôles comprenaient celui de chef de cabinet de Rona Ambrose, qui a été chef par intérim du parti après la démission du premier ministre Stephen Harper.

Poilievre serait le premier à le faire depuis Harper, qui a gagné au premier tour en 2004 lors de la première course à la chefferie du parti.

Une telle victoire serait bonne pour l’unité du parti car elle signale une direction claire, a déclaré Keller. “Tout est réuni derrière une seule personne.”

Le parti utilise un système de points pour compter les plus de 400 000 votes qui ont été exprimés avant la date limite du scrutin de mardi.

Les candidats se voient attribuer des points en fonction de la part des votes qu’ils obtiennent dans chacune des 338 circonscriptions électorales du Canada. Celui qui marque plus de 50 % des points gagne.

Il utilise également un bulletin de vote classé, ce qui signifie que les membres marquent leur choix préféré pour le chef du premier au dernier.

S’il n’y a pas de vainqueur clair lors du premier dépouillement des bulletins de vote, le candidat qui reçoit le moins de soutien est éliminé et les votes qu’il a reçus des partisans qui les ont choisis en premier sont transférés aux candidats que ces membres ont choisis en second.

En 2020, il a fallu trois tours de comptage à l’ancienne dirigeante Erin O’Toole pour franchir le seuil de la victoire.

Dans la course bondée de 2017, Andrew Scheer n’a remporté la victoire que contre le favori présumé Maxime Bernier au 13e tour de scrutin.

Mais les choses sont différentes maintenant.

Poilievre n’affronte que quatre autres candidats et tout au long de la course, il a attiré des foules par milliers avec ses positions contre l’inflation, les mandats de vaccination contre la COVID-19 et tout ce qui concerne le premier ministre Justin Trudeau.

Il a utilisé cet élan pour vendre 300 000 adhésions, selon sa campagne, et a tiré parti des médias sociaux après avoir passé des années à amasser pour atteindre les supporters et collecter des données.

Sur les 118 autres députés du parti, 62 le soutiennent.

Au cours des dernières semaines, la campagne de Poilievre s’est concentrée sur la garantie agressive que ceux qui se sont inscrits pour voter pour lui ont effectivement voté – dans le cadre d’une philosophie globale consistant à ne rien prendre pour acquis.

S’ils avaient besoin de leçons sur l’importance de cela, ils n’avaient qu’à regarder la fortune de Bernier en 2017 et de Peter MacKay en 2020, qui étaient présumés être les premiers lorsqu’ils se sont présentés à la tête mais ont finalement perdu.

L’un des principaux champs de bataille du concours de cette année est le Québec, où le principal concurrent de Poilievre est l’ancien premier ministre de la province, Jean Charest.

Charest a passé le concours à se présenter à une nouvelle génération de conservateurs après avoir été absent de la politique fédérale pendant plus de 20 ans et avoir quitté ses fonctions provinciales en 2012.

La campagne de Charest a déclaré qu’elle croyait avoir suffisamment de soutien au Québec, en Ontario et dans le Canada atlantique pour obtenir les points dont il a besoin pour gagner, une victoire que la campagne admet serait étroite.

Un autre facteur sur lequel compte la campagne Charest est l’appui des membres du parti amenés par un autre candidat centriste, Patrick Brown. Le maire de Brampton, en Ontario, a été disqualifié de la course en juillet en raison d’une allégation selon laquelle il aurait enfreint la loi électorale fédérale, ce qu’il a nié.

Brown s’était concentré sur la recherche de soutien dans les communautés d’immigrants du pays, une stratégie que Charest a adoptée depuis l’éviction.

Avec le nom de Brown toujours sur le bulletin de vote, tous les électeurs qui l’ont classé premier verront leurs votes comptés pour leurs choix de deuxième choix.

Keller a déclaré qu’il était également curieux de voir comment Leslyn Lewis se comporte. La députée en a surpris beaucoup avec sa solide performance lorsqu’elle a participé au concours de 2020 en tant qu’inconnue relative, puis a fini par se classer troisième derrière O’Toole et a remporté la Saskatchewan.

Comme lors de la dernière course, elle bénéficie du soutien de l’aile conservatrice sociale bien mobilisée du parti, en partie à cause de son opposition à l’avortement.

Mais Keller a déclaré qu’avec moins de candidats au concours, elle et Poilievre pêchaient dans le même étang. Ils ont un attrait qui se chevauche, pour différentes raisons.

“Il y a un groupe de personnes qui pourraient dire:” J’aime vraiment Leslyn Lewis “”, a-t-il déclaré. “‘J’aime ce qu’elle représente. Mais j’aime vraiment Pierre Poilievre. Alors elle va être mon deuxième choix, mais Pierre est mon premier choix.”‘

Le député rural de l’Ontario Scott Aitchison et l’ancien législateur ontarien Roman Baber sont les deux nouveaux visages de la course.

Aitchison, un ancien maire de petite ville qui a été élu pour la première fois député en 2019, a fait campagne sur le thème du rétablissement de la décence en politique et a dénoncé les théories du complot qui sont devenues courantes dans certains cercles conservateurs, comme ceux du Forum économique mondial et vaccins contre le COVID-19.

Baber était surtout connu avant la course à la direction pour avoir été expulsé du caucus du premier ministre Doug Ford après s’être prononcé contre les blocages de COVID-19 en janvier 2021 – une décision qu’il a passée la campagne à montrer comme preuve qu’il respecte ses convictions.

Le classement final des cinq sera dévoilé lors d’un événement au centre-ville d’Ottawa dans une atmosphère plus sombre que prévu initialement, à l’image du deuil du pays après le décès de la reine jeudi.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 10 septembre 2022.