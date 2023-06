La course a été difficile pour un bébé faucon élevé par des pygargues à tête blanche

Comme ça arrive6:09La course a été difficile pour un bébé faucon élevé par une paire de pygargues à tête blanche

La vie n’est pas facile pour un bébé faucon élevé par des pygargues à tête blanche.

Cela fait environ un mois qu’une mère aigle du comté de Santa Clara, en Californie, est arrivée chez elle dans son nid avec un bébé faucon à queue rousse vivant serré dans ses serres.

Au lieu de mâcher l’oiseau en morceaux et de le donner à manger à son aiglon, elle a surpris les ornithologues amateurs en semblant plutôt l’adopter comme le sien. Mais cette histoire d’une rare famille d’oiseaux mixtes n’a peut-être pas de fin de conte de fées.

Selon le photographe animalier Doug Gillard, qui a observé les oiseaux, la mère et son aiglon ont agi de manière agressive envers leur nouveau compagnon de nidification.

« C’est vraiment un environnement difficile », a déclaré Gillard Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Même si le faucon atteint l’âge adulte, un expert a déclaré à CBC qu’il aura un voyage difficile devant lui.

Hormones et chance

Gillard documente depuis longtemps la famille originale de deux aigles et d’un aiglon. Il était là lorsque le bébé faucon est arrivé sur les lieux fin mai.

« J’étais en train de faire mes bagages, je me préparais à partir, et j’ai entendu l’aiglon devenir très excité. Et cela signifie généralement que la nourriture arrive », a-t-il déclaré.

Il a attrapé son appareil photo et a commencé à filmer alors que l’oiseau de proie passait au-dessus de sa tête, serrant sa proie.

Ce n’est que lorsqu’il est rentré chez lui et qu’il a examiné les photos qu’il s’est rendu compte qu’elle avait ramené à la maison un bébé faucon à queue rousse vivant.

Un pygargue à tête blanche de Californie retourne dans son nid en serrant dans ses serres un bébé faucon à queue rousse vivant. (Doug Gillard)

Il pensait que le petit gars était condamné.

« Je veux dire, les pygargues à tête blanche et les faucons à queue rousse sont des ennemis mortels », a-t-il déclaré. « J’ai juste supposé que ça allait être le déjeuner. »

Mais quelques semaines plus tard, il a eu une bonne surprise.

« J’ai vu cette petite tête de boule de coton apparaître. Je me dis, oh mon Dieu, le petit faucon est vivant. Wow », a-t-il dit. « Je n’arrivais pas à y croire. »

Il a surnommé l’oiseau Tuffy, parce qu’il est si dur.

L’ornithologue David Bird, professeur émérite de biologie de la faune à l’Université McGill de Montréal, affirme qu’il s’agit d’un phénomène rare, mais pas inconnu.

L’année dernière, des pygargues à tête blanche près de Nanaimo, en Colombie-Britannique, ont adopté un bébé faucon . Une famille inter-espèces similaire a fait la une des journaux à Sydney, en Colombie-Britannique, en 2017. Bird dit avoir entendu parler d’au moins deux autres incidents de pygargues à tête blanche élevant des faucons à queue rousse dans l’est des États-Unis

Bien que cela puisse sembler être un acte d’amour réconfortant, Bird dit que cela dépend vraiment de la chance et des hormones.

Les pygargues à tête blanche attaquent généralement le nid d’autres grands oiseaux pour manger leurs petits, a-t-il déclaré. Mais de temps en temps, malgré les serres puissantes de l’aigle, les oisillons survivront indemnes à l’épreuve.

« Parfois, quand ils sont déposés dans le nid, ils ont faim et ils ne réalisent pas les dangers auxquels ils sont exposés. Ils n’en ont aucune idée. Ils commencent juste à mendier de la nourriture », a-t-il déclaré.

« Ensuite, ce qui se passe, c’est que le parent regarde ce poussin mendiant et que les hormones maternelles pour nourrir ce poussin l’emportent sur le désir de le tuer et de le nourrir à … ses propres poussins. »

Ils ont adopté 1 faucon – mais en ont peut-être mangé un autre

Mais ce n’est pas facile d’être un faucon dans un nid d’aigle.

Bird dit que parfois les frères et sœurs aigles beaucoup plus grands, ou même les parents, tueront le nouveau faucon, surtout s’il est blessé.

« Dès que du sang apparaît d’une petite morsure ici et là, le sang est un stimulus très puissant pour qu’un aigle l’achève et le mange », a-t-il déclaré.

Lola l’aiglon avec ses frères et sœurs faucons adoptés, dont l’un n’a pas survécu. (Doug Gillard)

En fait, une semaine après l’arrivée de Tuffy, Gillard dit que la mère aigle a ramené à la maison un autre bébé faucon. Celui-ci, dit-il, n’a pas survécu.

Gillard dit qu’il ne sait pas comment il est mort, mais il a entendu un éleveur local dire que le père aigle avait mangé le bébé et que « des plumes volaient partout ».

« Pas de tendresse entre frères et sœurs »

Gillard dit que Tuffy fait face à beaucoup d’agressivité de la part de Lola, son frère aigle, bien qu’il commence à apprendre à se défendre.

Bird dit que l’intimidation est assez courante entre frères et sœurs d’oiseaux – même espèce ou autre.

« Il n’y a pas de tendresse entre frères et sœurs. Quand vous êtes un oiseau dans le nid, que vous soyez un oiseau chanteur ou un oiseau de proie, en gros, vous obtenez autant de nourriture dans votre bouche en suppliant [the] autre gars », a déclaré Bird.

Lola l’aiglon et Tuffy la buse à queue rousse, ensemble dans le nid d’aigle. (Doug Gillard)

La mère aigle n’a pas été beaucoup plus gentille avec Tuffy, dit Gillard.

« Elle va nourrir Tuffy peut-être trois ou quatre bouchées, puis lui donner un coup de bec dans la tête et essayer de le mordre à la tête », a-t-il déclaré. « Elle ne fait pas ça avec Lola. »

Bird dit que cela pourrait être dû au fait que les aigles et les faucons ne mangent généralement pas la même nourriture, et la réticence de Tuffy à engloutir, disons, du poisson au lieu de souris, peut être frustrante pour la mère.

Selon les mises à jour de Gillard sur Facebook, le père aigle n’est pas aussi présent que la mère, mais il passe de temps en temps pour livrer de la nourriture aux deux oisillons.

Un long chemin à parcourir

Lundi, Gillard avait publié une mise à jour sur Facebook avec une vidéo de la mère refusant de permettre à Tuffy de retourner dans le nid après son départ pour un vol d’entraînement. Mais il a dit à CBC plus tard dans l’après-midi que les aigles avaient finalement permis à Tuffy de revenir.

Le fait que Tuffy soit devenu assez fort pour quitter le nid est un signe prometteur, dit Bird. Mais il devra avoir accès au nid pendant un certain temps encore, le temps qu’il apprenne à voler fort et à chasser ses proies.

« Je suis sûr qu’il y a beaucoup de gens qui soutiennent ce petit gars. Mais, en tant que biologiste, s’il ne retourne pas au nid pour obtenir la nourriture que les parents y apportent, et qu’il n’a aucune aide pour localiser les sources de nourriture autour … Je dirais que les chances ne sont pas bonnes pour ce type en particulier », a déclaré Bird.

Même si Tuffy grandit jusqu’à maturité et quitte le nid, Bird dit qu’il ne sait peut-être pas comment chasser la proie naturelle d’une buse à queue rousse, ni où la trouver.

Et s’il pense qu’il est un aigle, il trouvera l’accouplement très difficile, voire mortel.

« Si cet oiseau, dans environ deux ans, s’approche du pygargue à tête blanche avec l’intention de penser » C’est mon compagnon « , il va probablement être tué par le plus gros oiseau – à moins qu’il ne soit assez rapide pour s’enfuir », a-t-il déclaré.