La course à égalité du New Hampshire incite à refaire. Pourquoi les électeurs n’en parlent-ils pas ?

Des solutions plus étranges ont été essayées. Au moins une fois dans l’histoire de l’État, ont déclaré M. Walker et M. Grassie, deux candidats dans une course à égalité ont été autorisés à partager un siège à la législature, à tour de rôle pour assister aux sessions.

La législature nouvellement élue aurait pu se passer plus rapidement de l’égalité actuelle la semaine dernière en votant pour déterminer un vainqueur. Les républicains détenant une légère majorité, 201 contre 198, les démocrates craignaient une telle décision et ont exhorté le corps à résister à une prise de pouvoir et à respecter la volonté des électeurs.

En fin de compte, les représentants qui se sont réunis dans la chambre vieille de 200 ans, sous les portraits des fils autochtones Franklin Pierce et Daniel Webster, ont renvoyé la décision à la ville. En regardant le vote en direct depuis chez lui, son adresse e-mail législative désactivée en attendant le résultat final de la course, M. Grassie s’irritait d’être mis à l’écart. “Je devrais être là, rencontrer de nouveaux membres, faire avancer les choses”, a-t-il déploré.

Alors que les candidats rassemblaient la force de relancer leurs campagnes (“Je suis fatigué”, chacun a avoué lors d’entretiens séparés la semaine dernière), Stacy Horne, professeur d’études sociales au lycée, prévoyait une leçon sur la course à égalité. Mme Horne enseigne un cours obligatoire pour les juniors et les seniors à la Spaulding High School de Rochester, “Civics in NH and the Nation: Growing Up Granite”, et dans le résultat à égalité, elle a vu une chance de ramener à la maison un point crucial.

“Lorsque nous parlons de participation et des raisons pour lesquelles les gens ne votent pas, quelqu’un dit généralement:” Les gens ont l’impression que leur vote ne compte pas “”, a-t-elle déclaré. “C’est une transition parfaite vers la cravate – vous regardez le quartier 4 et voyez que tout dépend de qui se présente ce jour-là.”