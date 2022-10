La Couronne révèle le premier aperçu de la “nouvelle” reine Elizabeth II et du prince Philip

THE Crown a publié un premier regard sur Imelda Staunton en tant que reine Elizabeth II et Jonathan Pryce en tant que prince Philip dans la cinquième série de l’émission Netflix.

Les membres de la famille royale sont vus en tenue écossaise complète, faisant apparemment une entrée au Ghillies Ball, une célébration annuelle organisée chaque année par Sa Majesté.

La Couronne a publié un premier regard sur Imelda Staunton en tant que reine Elizabeth II et Jonathan Pryce en tant que prince Philip dans la cinquième série

La famille royale est vue en tenue écossaise complète, faisant apparemment une entrée au Ghillies Ball

Il a eu lieu au château de Balmoral où, par coïncidence, la reine est décédée le mois dernier conformément à ses souhaits personnels.

Des images célèbres de la danse en 1991 montrent toute la famille royale, y compris la princesse Diana, portant des kilts et des ceintures en tartan.

C’était une tradition lancée par la reine Victoria pour remercier son personnel car cela leur permettait de socialiser avec leurs «maîtres» au-dessus des escaliers.

La nouvelle image de la reine Elizabeth et du prince Philip montre comment les producteurs de la Couronne ont minutieusement recréé les vêtements portés par la famille royale pendant la danse filmée.

Maintenant, Imelda, 66 ans, insiste sur le fait qu’elle espère que sa performance dans les deux prochaines séries de l’émission sera tout aussi authentique.

Elle a déclaré: “Ce qui a été bien, et j’espère que je ne leur prouverai pas le contraire, ce sont les gens qui disent:” J’ai vraiment hâte de la voir en tant que reine.

“Alors, espérons que ça marche pour eux parce que je l’ai fait. Je ne peux rien y faire maintenant !”

Imelda a filmé la cinquième série de The Crown, qui couvre la période de 1990 à 1997, l’année dernière. Il la voit reprendre le rôle de Sa Majesté d’Olivia Colman





Elle approche actuellement de la fin du tournage de la série six de The Crown, qui sera diffusée l’année prochaine et couvrira les années à partir de 1997.

Les nouvelles images de l’émission incluent également Jonny Lee Miller en tant que Premier ministre conservateur John Major, qui a été au pouvoir de 1990 à 1997.

L’ancien acteur de Trainspotting, qui était marié à Angelina Jolie, a été annoncé l’année dernière comme l’acteur qui assumerait le rôle convoité.

On voit également Lesley Manville faire ses débuts en tant que princesse Margaret se prélasser dans un cadre luxueux tout en fumant une cigarette.

Et il y a plus d’images d’Elizabeth Debicki, 32 ans, en tant que princesse Diana aux côtés des princes William et Harry qui sont joués, respectivement, par Timothee Sambor et Teddy Hawley.

Les rejoindre est Dominic West, 52 ans, qui ne ressemble peut-être pas exactement à un sosie du prince Charles, mais l’acteur insiste sur le fait que ce n’est pas la question.

Il a déclaré: «Ce n’est pas une imitation. C’est l’évocation d’un personnage. C’est vraiment là que vit la série : dans les conversations imaginaires de leur vie privée, ce que personne ne sait.

« Je pense que c’est pour cela qu’il reçoit beaucoup de critiques. Comment savoir de quoi ils parlent dans leur vie privée ?

La réponse évidente est que non, mais nous avons un écrivain incroyable, un dramaturge, qui imagine en se basant sur des recherches exhaustives, et cela fait vraiment partie de la fascination de la série.

Les nouvelles images incluent également une photo de Dominic en tant que futur roi Charles III aux côtés de la future reine consort, puis de Camilla Parker-Bowles, interprétée par Olivia Williams.

Jonny Lee Miller est également considéré comme le Premier ministre conservateur John Major

Elizabeth Debicki joue la princesse Diana

Une autre photo montre les acteurs jouant le prince William et le prince Harry aux côtés de Dominic West, qui joue le prince Charles

Les saisons 1 à 4 de Crown sont maintenant disponibles sur Netflix.