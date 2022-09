DEPUIS sa mort, le flot d’hommages à la défunte reine a été sincère et incessant.

Mais peut-être qu’aucune n’a été plus remarquable que celle prononcée à l’Assemblée d’Irlande du Nord par Michelle O’Neill, la présidente du Sinn Fein.

Le roi Charles III rencontre la vice-présidente du Sinn Fein Michelle O’Neill au château de Hillsborough, Co Down Crédit : PA

Dans une déclaration pleine de générosité, O’Neill a fait l’éloge d’Elizabeth II en tant que “leader courageux et gracieux”, qui avait apporté “une contribution significative à l’avancement de la paix”.

Mme O’Neill a ajouté que dans “ses relations avec nous qui sommes irlandais”, elle avait fait preuve “de chaleur, de gentillesse et d’une courtoisie sans faille”.

Venant de la haute figure d’une organisation républicaine qui a été créée en tant qu’aile politique de l’IRA, ces mots illustrent de manière graphique comment l’Irlande du Nord a changé depuis la fin des troubles.

Il y a seulement quelques décennies, un tel langage aurait été impensable. La Couronne représentait tout ce que les républicains détestaient. C’était le fondement de la domination britannique dans la province, un symbole de l’occupation colonialiste et une barrière à l’unité irlandaise.

Pourtant, aujourd’hui, la reine est perçue sous un jour très différent, non pas comme représentante du syndicalisme, mais comme agent de réconciliation.

Sa brillante réputation repose sur les efforts répétés qu’elle a déployés pour cimenter le processus de paix annoncé par l’accord du Vendredi saint de 1998. En particulier, deux fonctions exercées par la reine ont eu un impact dramatique dans la quête de l’harmonie.

La première a été sa visite d’État extrêmement réussie en Irlande en 2011, la première d’un souverain britannique depuis que le pays a quitté le Royaume-Uni en 1921, au cours de laquelle elle a charmé ses hôtes non seulement en portant un toast en gaélique, mais aussi par sa volonté de honorer les Irlandais tombés des conflits précédents, y compris même la guerre d’indépendance contre la Grande-Bretagne.

Le deuxième acte de rapprochement a eu lieu un an plus tard dans un théâtre de Belfast, où elle a serré la main de l’ancien commandant de l’IRA, Martin McGuinness.

Le geste a dû être profondément douloureux pour la reine, étant donné qu’elle était depuis longtemps la cible des terroristes républicains, tandis qu’en 1979, son propre cousin bien-aimé, Lord Mountbatten, a été assassiné par l’IRA dans une explosion sur son bateau au large des côtes de Co. Sligo, l’une des atrocités les plus choquantes de sa longue et barbare campagne de violence.

Mais elle était prête à passer outre ses sentiments personnels au nom de la paix.

Même esprit

Tous les signes sont que le nouveau roi montrera le même esprit. Il connaît bien l’histoire de l’Irlande du Nord, ayant visité l’endroit pas moins de 39 fois en tant qu’héritier du trône.

Comme sa mère, il a tendu la main de l’amitié même aux républicains purs et durs. Il était encore plus proche que sa mère de Lord Mountbatten, dont il a dit la mort, “un mélange d’émotions désespérées m’a submergé : l’agonie, l’incrédulité et une sorte d’engourdissement misérable”.

Mais cela ne l’a pas empêché de serrer la main du patron du Sinn Fein, Gerry Adams, lors de leur rencontre à l’Université de Galway en 2015.

En effet, le thème de la conciliation était dominant lors de la visite de Charles III et Camilla, reine consort en Irlande du Nord hier, au cours de laquelle il a tenu une audience au château de Hillsborough avec des représentants, des cinq principales parités locales, dont le Sinn Fein.

Plus frappant encore, il a accepté un message de condoléances d’Alex Maskey du Sinn Fein, le président de l’Assemblée d’Irlande du Nord à Stormont.

Allié de Gerry Adams, Maskey est un ancien boxeur et un politicien républicain chevronné qui a été interné deux fois dans les années 1970 pour appartenance présumée à l’IRA et est devenu en 1983 le premier membre du Sinn Fein au conseil municipal de Belfast depuis les années 1920.

La vue de cet opposant farouche à la domination britannique rendant hommage au nouveau roi dans le cadre historique du château de Hillsborough est l’une des images les plus incongrues mais édifiantes de la semaine.

Cela augure bien du nouveau règne. Pendant plus d’un siècle, l’Ulster a été une terre torturée.

Mais maintenant, un avenir meilleur s’annonce, même au milieu de la douleur causée par le décès d’Elizabeth II. Le relais de pacificateur passe désormais à son fils.