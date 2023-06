La Couronne rendra un «hommage ultime» à feu la reine avec trois anciennes étoiles et une nouvelle

La dernière série de THE Crown rendra l’ultime hommage à la reine Elizabeth en mettant en vedette les trois actrices qui l’ont jouée – et une nouvelle venue.

De nouvelles scènes ont été tournées avec Claire Foy, 39 ans, qui incarnait la jeune monarque, et Olivia Colman, 49 ans, qui la jouait à l’âge mûr.

Ils apparaîtront dans la sixième série Netflix avec Imelda Staunton, 67 ans, en tant que reine âgée.

Il y aura également une représentation « en temps de guerre » inédite de la jeune princesse Elizabeth, interprétée par Viola Prettejohn.

Un initié de la télévision a révélé que l’idée était probablement née au moment de la mort de la reine Elizabeth II en septembre dernier.

Ils ont déclaré: «Netflix joue une main intelligente avec ces quatre reines, mettant fin à l’histoire de Sa Majesté de manière sensationnelle après avoir raconté pratiquement toute l’histoire de sa vie en 60 épisodes.

«Cela indique également le respect et l’affection que les créateurs ont pour le défunt monarque, même s’ils ne ressentent peut-être pas la même chose à propos de la famille royale en tant qu’institution.

« L’idée aurait très probablement été conçue l’année dernière, à peu près au moment du décès de la reine, comme un moyen de lui rendre hommage.

« Réunir les actrices n’a pas été une mince affaire car Claire et Olivia sont passées à de plus grandes choses après avoir fait The Crown et ont des horaires chargés. »

Les performances de Claire – qui a joué la reine dans les séries un et deux en 2016 et 2017 – ainsi que de la lauréate d’un Oscar Olivia, qui l’a représentée dans les séries trois et quatre en 2019 et 2020, ont été saluées.

Imelda a été nominée pour l’actrice principale Bafta après n’être apparue que dans la cinquième série diffusée l’année dernière.

Les critiques disent que toutes les actrices ont habilement capturé le sens du devoir, l’acier et la diplomatie intelligente du monarque en tant que chef de l’État.

Les fans de The Crown seront ravis à l’idée de réunir les trois actrices dans la dernière série en dix épisodes, qui sera probablement diffusée en novembre.

Il y aura également de la curiosité pour la « nouvelle future reine » interprétée par Viola, qui sera en uniforme militaire dans les rues de Londres le jour de la victoire en 1945.

The Sun a révélé en exclusivité cette semaine que les créateurs de The Crown envisageaient de faire des films pour continuer l’histoire des Windsors.

Ils seraient soit des préquelles regardant la famille royale avant le règne de la reine Elizabeth II, soit continueraient dans les temps modernes en couvrant le fossé entre les princes William et Harry.

