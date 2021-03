La Couronne prend le trône aux Golden Globes 2021

Une affaire royale, en effet.

Aux Golden Globes 2021 le 28 février, (presque) tout s’est passé La Couronne. Après l’ancien prince Charles et la princesse Diana du drame Netflix –Josh O’Connor et Emma Corrin– a enlevé quelques bouleversements assez nets dans leurs catégories du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique, l’émission a gagné un peu plus de matériel quand sa quatrième saison a été nommée meilleure série dramatique de cette année.

Vainqueur sur les autres nominés Pays Lovecraft, Le Mandalorien, Ozark et Cliquet, le la victoire de l’émission marque sa deuxième dans la catégorie la plus importante – et sa première depuis sa première saison en 2016.

Accepter le prix virtuellement, comme tous les gagnants l’ont fait pendant la télédiffusion de l’ère de la pandémie, créateur et auteur principal Peter Morgan a commencé par remercier les gros bonnets du service de streaming avant d’admettre: « Je suis désolé d’être assis ici dans mon tragique petit bureau, non entouré par les gens qui rendent l’émission si spéciale. »