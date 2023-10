La Couronne peut prendre fin maintenant. La rééducation de Camilla est terminée

Pour boucler la boucle, une source de Netflix a déclaré que la fin des années 1990 et le début des années 2000 ont été des « années cruciales » pour la relation tumultueuse entre le roi Charles III et la reine Camilla.

« Ils ont réussi et je suis très fier et je leur souhaite bonne chance. Mon fils est à la maison et au sec avec la femme qu’il aime.

West a comparé la danse au shimmy maladroit de l’ancienne première ministre britannique Theresa May et à celui d’Abba. Reine de la danse lors de la conférence du Parti conservateur de 2018, ajoutant : « C’était incroyablement drôle à regarder ».

La prochaine série couvrira la fête du 50e anniversaire de Charles – qui, dans la vraie vie, avait pour thème les mille et une nuits et un groupe disco des années 1970.

Les fils de Charles et Diana, les princes William et Harry, ainsi que l’épouse de William, Catherine, la nouvelle princesse de Galles, puis Kate Middleton, figureront également en bonne place dans la série finale.

Morgan a déclaré l’année dernière que les scènes du trio étaient fascinantes.

« Dans la saison 6, il n’y a que l’arrivée de William, Kate et Harry, donc… Cela fait exploser les portes, pour ainsi dire, et vous voulez juste les voir », a-t-il déclaré.

«Lors de la lecture, lorsque nous lisions, on pouvait voir que tout le monde levait les yeux et se regardait à travers la pièce. Et chaque fois que William parlait, c’était comme : « Oh mon Dieu, c’est tout simplement fascinant ».

Le Telegraph, Londres