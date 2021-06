La Couronne ne trouve pas de garçon pour jouer le jeune prince Harry… en raison de la pénurie d’acteurs roux

Les BOSSES de The Crown ont du mal à trouver un garçon pour jouer le jeune prince Harry – car il y a une pénurie d’acteurs aux cheveux roux.

Ils devront peut-être recourir à la teinture des cheveux du garçon à succès pour la cinquième série, qui couvre les années 1990 à 1997.

Un initié de la télévision a déclaré à propos du succès de Netflix : « Les patrons ont des normes incroyablement élevées en ce qui concerne les acteurs qu’ils embauchent.

« Donc, tout membre de la distribution en herbe doit déjà cocher une longue file de cases. Mais avec le rôle du jeune Harry, ils voulaient une autre case cruciale.

« Cela s’est avéré incroyablement difficile, mais ils sont déterminés à choisir le bon acteur et envisagent de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui faire ressembler le rôle. »

Les personnes aux cheveux roux sont en déclin, car un gène récessif doit être transmis par les deux parents. Harry sera âgé de six à 13 ans dans la prochaine série.

Il était auparavant interprété par Arran Tinker, six ans, qui avait les cheveux blond fraise mais n’est apparu que brièvement.

Elizabeth Debicki, 30 ans, succède à Emma Corrin, 25 ans, pour incarner Diana.

Dominic West, 51 ans, remplace Josh O’Connor, 31 ans, dans le rôle de Charles.

