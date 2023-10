Les avocats de la Couronne et le Service de police d’Ottawa soutiennent que certaines communications internes de la police ne devraient pas être divulguées aux avocats de Tamara Lich et Chris Barber.

Barber et Lich, jugés pour le rôle qu’ils ont joué dans l’organisation de la manifestation d’un convoi de camions en 2022 à Ottawa, avaient demandé par l’intermédiaire de leurs avocats des courriels internes sur les preuves fournies par la police à la Couronne.

La défense a reçu des copies largement expurgées de ces courriels, le SPO affirmant que cela avait été fait pour protéger le secret professionnel de l’avocat.

Eric Grainger, représentant Lich, a déclaré jeudi que ces communications pourraient jouer un « rôle important » dans le procès et pourraient avoir un impact sur la manière dont la défense avancera dans son dossier.

Il a soutenu que les courriels de la police avaient été préparés dans l’espoir que les policiers témoigneraient, de sorte que le juge devrait les considérer comme « probablement pertinents » pour l’affaire pénale et les faire ne pas être expurgés.

Les avocats de la Couronne soutiennent que la divulgation n’est pas appropriée parce que les documents sont soit non pertinents, soit, encore une fois, protégés par le secret professionnel de l’avocat.

La défense affirme que la barre est basse pour que la divulgation soit considérée comme pertinente et que le SPO a renoncé à son secret professionnel lorsqu’il a envoyé les documents à la Couronne.

Messages perdus

Les avocats de la défense tentent également de savoir ce que l’OPS a dit aux agents à propos d’une mise à niveau logicielle des téléphones portables qui, selon la police, a entraîné l’effacement des téléphones d’au moins deux agents.

Par exemple, les messages échangés entre un officier de liaison de la police qui envoyait des SMS à Barber tout au long des manifestations ont été perdus dans la mise à niveau du logiciel.

Const. Isabelle Cyr et Const. Nicole Bach était membre de l’équipe de liaison de la police et communiquait avec les organisateurs et les partisans du convoi tout au long des manifestations.

Tous deux ont déclaré à la barre des témoins que leurs téléphones avaient été effacés en raison d’une mise à niveau du logiciel OPS.

Grainger a déclaré que « c’est à la Couronne de justifier » les suppressions dans les courriels du SPO, y compris concernant les mises à niveau téléphoniques.

Des agents de liaison policière s’adressent aux manifestants à Ottawa, le 10 février 2022. (Patrick Doyle/Reuters)

La juge Heather Perkins-McVey, chargée de l’affaire, a déclaré qu’il était « un peu inhabituel » que deux policiers aient vu leurs téléphones effacés et s’est demandé combien d’autres policiers avaient pu perdre le contenu de leur téléphone.

Au moins 15 personnes ont servi d’officiers de liaison avec la police pendant les manifestations.

“(Les agents qui) savaient qu’ils seraient impliqués dans l’affaire… savaient qu’ils devaient mettre à niveau leurs téléphones et n’ont pourtant pas pris les mesures responsables pour garantir que toutes les preuves et toutes les divulgations étaient préservées”, a déclaré Perkins-Mcvey.