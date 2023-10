Comme le le Seigneur des Anneaux trilogie cinématographique commence à célébrer une série d’anniversaires marquants au cours des prochaines années, et Warner Bros. reste impatient de plonger trop avidement et trop profondément en obtenant ce que ça peut sortir de la franchise, il y a au moins une façon pour nous tous de gagner : prix absurde le Seigneur des Anneaux objets de collectionn’importe qui?

C’est le cas de la réplique récemment annoncée par PureArts de la couronne portée par Aragorn à l’apogée de Retour du roiannonçant la fin de l’intendance des royaumes du Gondor et de l’Arnor et, enfin, le retour du roi.

En plus d’être une couronne littérale que vous pouvez mettre sur votre tête, la réplique va encore plus loin en vous offrant une réplique à l’échelle de Minas Tirith elle-même, où la couronne a été conservée pendant la majeure partie de mille ans après la rupture de la lignée royale du Gondor. avec le décès d’Eärnur – pour afficher la couronne. Pas de simple stand, ici ! Minas Tirith s’allume même avec des LED, pour mettre en valeur la ville blanche dans toute sa splendeur et, vraisemblablement, faire scintiller un peu plus votre réplique de couronne très sophistiquée.

Toute cette absurdité est la raison pour laquelle la Couronne du Gondor vous coûtera la somme énorme de 750 $ – aucun soutien d’une armée d’horribles transgresseurs de serment ou d’éclats reforgés de lames légendaires n’est requis, au moins. Il n’y en a que 1 500 14 livres réplique en cours de fabrication, avec une série encore plus limitée de 150 pièces vendue par PureArts lui-même, accompagnée d’une bannière murale représentant l’emblème de l’arbre blanc du Gondor tiré des films. Comme si vous n’alliez pas déjà un peu trop loin avec la couronne.

La réplique de la Couronne du Gondor de PureArts est disponible pour pré commandez maintenant pour ceux qui le souhaitent, cliquez pour regarder quelques photos supplémentaires, si 750 $ est naturellement un peu trop riche pour votre sang.