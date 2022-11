La Couronne dit que la séquence vidéo “montre clairement” que le conducteur n’a pas commis d’infractions alléguées par McCallum

Le procureur spécial de la Couronne, Richard Fowler, a déclaré qu'”aucun degré d’hostilité ne peut justifier de faire de fausses déclarations à la police” dans ses observations finales mercredi lors du procès pour méfait public de l’ancien maire de Surrey, Doug McCallum, devant la cour provinciale de Surrey.

“Dans l’ensemble, il est clair que l’essence de la plainte était que l’écrasement de son pied était un acte délibéré qui s’est produit après qu’il ait été coincé, pour reprendre son mot, contre l’arrière de sa voiture”, a déclaré Fowler. Ce n’était pas un délit de fuite, a expliqué Fowler, car la conductrice Deborah Johnstone est restée dans le parking après sa rencontre avec McCallum au cours de laquelle il a prétendu qu’elle lui avait délibérément écrasé le pied.

“Un délit de fuite est très différent d’une tentative délibérée de me frapper”, a noté Fowler.

McCallum a eu le temps de réfléchir et de réfléchir à ce qui s’est passé dans les quatre heures qui ont suivi l’incident, a déclaré Fowler. “Il a eu le temps de s’assurer que ce qu’il a dit à la police allait être exact.” L’appel au 911, a-t-il noté, a été effectué plus de deux heures plus tard.

“Et pendant ces deux heures, M. McCallum était allé faire ses courses, avait parlé aux manifestants, aux personnes qui recueillaient des signatures.”

L’ancien maire n’est pas quelqu’un sans sophistication, a noté Fowler. “Bien sûr qu’il l’était, il dirigeait la ville.”

McCallum a utilisé le mot «épingle» plus de 11 fois, a déclaré Fowler. Il a fait valoir que McCallum avait fait de fausses déclarations à la police qui “étaient clairement conçues pour les induire intentionnellement en erreur, faisant délibérément soupçonner quelqu’un d’avoir commis des infractions qu’il n’a pas commises”.

“Il a dit qu’elle l’avait épinglé”, a déclaré Fowler au tribunal. “Cela ne s’est tout simplement pas produit.”

Fowler a déclaré que les déclarations de McCallum à la police n’étaient pas «simplement une hyperbole imprudente. En d’autres termes, ce n’étaient pas des déclarations faites dans le feu de l’action, sans avoir le temps de réfléchir tranquillement à ce qui venait de se passer.

“Un examen des séquences vidéo de CCTV montre clairement que Mme Johnstone n’a commis aucune des infractions suggérées par la déclaration de M. McCallum.”

Fowler a déclaré au juge Reginald Harris qu’il devait décider si McCallum était une plainte selon laquelle son pied avait été écrasé ou une plainte selon laquelle son pied avait été délibérément écrasé après avoir été coincé à l’arrière de sa voiture.

“Si, en fait, le pied de M. McCallum a été écrasé, à mon humble avis, il a intentionnellement exploité ce qui était un accident évident en le qualifiant délibérément de quelque chose qu’il n’était pas”, a déclaré Fowler. « La seule inférence raisonnable dans ma soumission respectueuse est que la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments de méfait. Vous pouvez être sûr qu’il a fait de fausses déclarations, vous pouvez être sûr qu’il avait l’intention d’induire en erreur. Vous pouvez être sûr qu’il fait suspecter Deborah Johnston d’avoir commis une infraction qu’elle n’a pas commise.

Avant cela, l’avocat de la défense Eric Gottardi a déclaré à Harris que «la principale raison pour laquelle le dossier de la Couronne a échoué est en fait que son pied a été écrasé» et qu’il est «absurde» de suggérer qu’il y a eu une tentative de méfait public de la part de McCallum. Il a demandé un acquittement.

“La Couronne ne peut pas prouver que l’accusé a communiqué de fausses informations à un agent de la paix”, a soutenu Gottardi.

Le procès de McCallum en est à sa deuxième semaine.

Il est accusé d’un chef de méfait public résultant d’une rencontre le 4 septembre 2021 entre lui-même et un groupe de volontaires qui recueillaient des signatures de pétition devant le magasin South Point Save-On-Foods à South Surrey pour un référendum sur le transition policière.

Après une pause de 13 ans du fauteuil du maire, qu’il a occupé de 1996 à 2005, McCallum a été assermenté par un juge le 5 novembre 2018 pour son quatrième mandat en tant que maire de Surrey. Brenda Locke, de Surrey Connect, l’a battu pour le siège de maire lors des élections du 15 octobre par 973 voix. Locke et le nouveau conseil ont prêté serment lundi soir (7 novembre). L’une de ses promesses électorales était de faire en sorte que McCallum paie ses propres frais de justice dans cette affaire, plutôt que les contribuables de Surrey n’aient à payer la facture. Locke a déclaré qu’elle avait chargé le personnel de la ville à cette fin, “et qu’ils doivent demander à un avocat extérieur un avis concernant l’obligation de la ville”.

Le procès se poursuit.

tom.zytaruk@surreynowleader.com

Aimez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Instagram et suivez Tom sur Twitter

TribunalJustice pénaleSurrey