La Couronne demandera un «engagement de ne pas troubler l’ordre public» contre une femme de la Colombie-Britannique qui a épousé un combattant de l’EIIS

Un juge de la Cour provinciale tiendra jeudi matin une audience sur le cautionnement d’une femme de la Colombie-Britannique qui est revenue au Canada cette semaine après des années passées en Syrie en tant qu’épouse d’un combattant de l’EI.

Kimberly Polman a fait une brève comparution devant le tribunal provincial de Chilliwack, à environ 100 kilomètres à l’est de Vancouver, mercredi en fin d’après-midi – quelques heures après que la police l’a arrêtée à son arrivée à Montréal en vertu d’un article du Code criminel visant à empêcher les gens de participer à des activités liées au terrorisme. .

Polman est détenu depuis trois ans au camp de détention syrien d’al-Roj pour les familles des combattants de l’Etat islamique. Elle s’est rendue en Syrie en 2015 après avoir épousé un combattant de l’Etat islamique en ligne et a déclaré qu’elle se trouvait dans un “endroit terrible” à l’époque.

Elle a dit au juge qu’elle était “extrêmement malade” et qu’elle s’attendait à être directement prise en charge par un médecin à son retour au Canada. Au lieu de cela, elle a été renvoyée dans une cellule de prison pour la nuit.

“On s’attendait à ce que j’aille à l’hôpital ce soir”, a-t-elle déclaré au juge.

“Je voyage maintenant sur des vols yeux rouges depuis trois jours.”

J’ai rencontré le mari de l’Etat islamique sur Twitter

Le procureur de la Couronne fédérale, Ryan Carrier, a déclaré que la Couronne demanderait ce que le juge a qualifié d'”engagement de ne pas troubler l’ordre public pour terrorisme” contre Polman lors d’une audience qui devrait durer plusieurs semaines.

Dans l’intervalle, il a déclaré que la Couronne pensait que Polman pouvait être libéré sous certaines conditions strictes destinées à assurer la sécurité du public pendant que ces procédures se déroulaient.

Il y a environ 35 femmes et enfants canadiens dans le camp de détention d’Al Roj, qui est proche des frontières turque et irakienne. (Stephanie Jenzer/CBC)

“Mais … il est impossible que Mme Polman dise simplement:” Eh bien, je ferai tout ce qu’il faut pour sortir “”, a déclaré Carrier.

La demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public a été déposée sous serment le 20 octobre dans le cadre d’un volumineux paquet de documents que le juge a descellé mercredi afin que Polman puisse recevoir une copie de l’affaire contre elle.

L’accusation elle-même affirme que la police a des « motifs raisonnables de craindre » que Polman « puisse commettre une infraction de terrorisme, à savoir : participer ou contribuer, directement ou indirectement, à une activité d’un groupe terroriste dans le but d’améliorer la capacité d’un terroriste groupe pour mener une activité terroriste ».

Polman était l’une des deux Canadiennes rapatriées du camp de détention familial de l’EIIS cette semaine. La GRC a arrêté l’autre femme, Oumaima Chouay, accusée de terrorisme mardi soir à l’aéroport Montréal-Trudeau à son arrivée au Canada.

Polman a longuement parlé de ses raisons d’aller en Syrie et de son expérience avec l’Etat islamique depuis son arrivée au camp de détention en 2019.

“Mon passeport était détenu”

Dans un entretien avec Anne Speckarddirectrice du Centre international pour l’étude de l’extrémisme violent, Polman a déclaré qu’elle avait rencontré son mari ISIS via Twitter et l’avait épousé en ligne.

Elle a dit à Speckard qu’elle était connue du Service canadien du renseignement de sécurité avant de partir en raison de ses conversations en ligne avec des extrémistes.

Polman et d’autres épouses d’ISIS sont présentées dans le documentaire The Return: Life After ISIS d’Alba Sotorra Clua et de sa société de production basée à Barcelone Alba Sotorra Cinema Productions. (Le retour : la vie après l’État islamique)

“Mon passeport était détenu”, a-t-elle affirmé.

“Si je pouvais le refaire, je courrais au SCRS et [tell] eux ce qu’il faisait. Mais le problème, c’est qu’on m’avait appris que ce sont des non-musulmans.”

“Les corps n’arrêtaient pas d’arriver”

Polman travaillait dans une unité souterraine de soins intensifs et a déclaré à un réalisateur de documentaires que : “Les corps n’arrêtaient pas d’arriver. Certains étaient morts à leur arrivée, d’autres étaient presque morts… Ils essayaient de [squeegee] le sang coulait parce qu’il continuait à monter alors que les gens saignaient … vous pataugez dedans, c’est comme une rivière qui coule. Vous ne l’imaginez pas.”

Polman a affirmé que son mari s’était retourné contre elle et qu’elle avait été jetée en prison pour avoir demandé comment partir. Après avoir été libérée de prison, elle s’est enfuie avec une masse de familles de l’Etat islamique essayant de fuir la Syrie.

Elle a parlé à Speckard d’avoir été soumise à la torture et au viol. Elle souffre également de lupus et d’hépatite; Polman et les membres de sa famille supplient le gouvernement canadien de la rapatrier depuis un certain temps.

Polman a dit à Speckard qu’elle voulait “rentrer à la maison” et a parlé de sa frustration face au retard qui l’a laissée vivre dans un camp de détention pendant des années, craignant de ne pas survivre.

“C’est choquant pour moi d’être en détention aussi longtemps et de ne voir personne, à quel point cela peut être dangereux”, a-t-elle déclaré.

“Si vous laissez des personnes apatrides, vous créez le problème que vous essayez de résoudre.”

Polman a dit au juge qu’elle s’attendait à être soumise à une certaine forme de conditions afin d’obtenir sa libération.