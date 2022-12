La couronne de Saint-Édouard sera redimensionnée pour le couronnement du roi Charles III

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Au cours du week-end, la pièce maîtresse historique des joyaux de la couronne britannique – la couronne de Saint-Édouard – a été très discrètement, très furtivement retirée par ses gardiens de sa vitrine à la tour de Londres. On ne nous a pas dit exactement quand cela s’est produit, ni exactement où la couronne est allée. Ce qui est probablement sage, car son vol en serait un pour les livres d’histoire. (Et bonjour, Hollywood? Pas une mauvaise idée pour un film câlin.)

Mais le Couronne de Saint-Édouard est en sécurité, nous assure le palais de Buckingham. Il se trouve maintenant dans un endroit non divulgué où le bijoutier de la couronne fait travailler son personnel.

Le roi Charles III portera la couronne lors de son couronnement à l’abbaye de Westminster le 6 mai, si tout se passe comme prévu. Mais d’abord, il doit être modifié pour s’adapter à une tête probablement plus grosse que celle de sa mère.

La couronne de Saint-Édouard, vieille de 362 ans, est l’une des coiffes ornées de bijoux les plus célèbres au monde. ”) qui donnent à la monarchie britannique du 21e siècle son air de longévité, de puissance et de droit divin.

Charles est devenu roi à la mort de la reine Elizabeth II en septembre. Mais lors de sa cérémonie d’accession, il était tête nue. Le premier aperçu au monde de lui dans tous ces insignes sera un moment déterminant.

“Lourde est la tête qui porte la couronne”, est une ligne légèrement modifiée de la pièce “Henry IV” de Shakespeare – et, à vrai dire, cette couronne est un whooper, pesant près de 5 livres, le poids d’un grille-pain à 4 tranches ou un gallon de crème glacée ou 100 $ de quartiers.

Les stats : C’est de l’or massif, 12 pouces de haut et 26 pouces de circonférence, et orné de 444 pierres précieuses et semi-précieuses.

Pour ceux qui comptent, c’est 345 aigues-marines taille rose, 37 topazes blanches, 27 tourmalines, 12 rubis, 7 améthystes, 6 saphirs, 2 jargons, 1 grenat, 1 spinelle et 1 anthrax, qui ne doit pas être confondu avec un anthrax, une sorte d’abcès. Un jargoon est une sorte de zircon fumé.

“C’est un objet incroyable”, a déclaré Anna Keay, ancienne conservatrice de la Tour de Londres et auteur de “Les bijoux de la couronne.”

L’a-t-elle essayé ? Non, dit Keay, avec un rire OMG. Mais elle l’a étudié.

« C’est absolument ravissant pour moi. C’est cet objet ancien, le vieil or avec ce bel aspect émaillé, et les couleurs autour de chacune des pierres sont vraiment belles », a-t-elle déclaré, ajoutant« Je pense qu’il se démarque légèrement de toutes les autres choses de la collection.

“Parce qu’il ne s’agit pas de bling, de gros diamants”, a-t-elle dit, ajoutant que selon les normes d’aujourd’hui, les pierres précieuses ne sont pas si précieuses (la couronne est antérieure à la découverte de grandes mines de diamants).

Ce qui est le plus étonnant, a-t-elle dit, c’est que la couronne reste en service, ce qui signifie qu’elle pourrait passer la plupart de son temps assise sur un oreiller dans une vitrine à la tour de Londres, mais lorsqu’un nouveau monarque monte, il est mis à profit. , pour un jour.

“Il est fait pour une institution qui existe toujours et il est toujours utilisé pour le même travail, ce qui est incroyablement rare”, a déclaré Keay, et ce travail consiste à couronner un roi ou une reine britannique à l’abbaye de Westminster.

Cette version, la version actuelle, de la couronne de Saint-Édouard a été réalisée pour le roi Charles II, qui a accédé au trône en 1661.

Cette couronne remplaçait une couronne médiévale encore plus ancienne associée à Edouard le Confesseur, le dernier roi anglo-saxon d’Angleterre, du XIe siècle. Parce qu’Edward était saint, la couronne était considérée comme une sainte relique, gardée en sécurité par les moines de l’abbaye de Westminster. Mais il a été fondu sous les ordres d’Oliver Cromwell en 1649, lors de l’exécution du roi Charles Ier, et ses bijoux ont été vendus.

Fait intéressant, seuls six monarques ont été couronnés de la couronne de Saint-Édouard depuis la restauration de Charles II en 1661. Il y a eu Jacques II en 1685 et Guillaume III en 1689. Et puis la couronne est essentiellement allée dans le grenier royal pendant 200 ans.

Keay, maintenant directeur du Landmark Trust, a déclaré que la couronne de Saint-Édouard aurait pu sembler « démodée », « datée » et « trop médiévale » pour une série ultérieure de monarques britanniques. Il ne fut redéployé qu’au début du 20ème siècle, par George V en 1911, suivi de George VI en 1937 et de sa fille Elizabeth en 1953.