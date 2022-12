La couronne de Saint-Édouard a quitté la tour avant le couronnement

Le déménagement a été gardé secret pour des raisons de sécurité jusqu’à la fin de l’opération, a déclaré Buckingham Palace dans un communiqué samedi. Le palais n’a fourni aucun détail et n’a pas précisé où les travaux de modification auraient lieu.

LONDRES – La couronne de Saint-Édouard, la pièce maîtresse des joyaux de la couronne vue par des millions de personnes chaque année à la tour de Londres, a été déplacée vers un lieu non divulgué pour être modifiée en vue du couronnement du roi Charles III l’année prochaine.

On pense que des versions de la couronne de Saint-Édouard ont été utilisées par les monarques depuis le XIe siècle.

La couronne actuelle a été faite pour Charles II en 1661, en remplacement de l’original, qui a été fondu en 1649 après que la Chambre des communes a aboli la monarchie et déclaré un Commonwealth pendant la guerre civile anglaise. On pense que l’original remonte à Edouard le Confesseur, qui régna en 1042-1066.

La couronne comprend un cadre en or massif de 2,23 kilogrammes (4,91 livres) – serti de rubis, d’améthystes, de saphirs, de grenats, de topazes et de tourmalines – un capuchon en velours violet et une bande d’hermine. Il a été porté par Elizabeth lors de son couronnement en 1953.