La couronne de LaLiga de Barcelone justifie la carrière d’entraîneur de Xavi

La réponse de loin la plus intéressante que Xavi a donnée lors de la conférence de presse après que Barcelone a remporté la Liga dimanche était sur ce qu’il ressentait maintenant par rapport à 1999 lorsqu’il avait remporté son premier titre de LaLiga en tant que milieu de terrain alors âgé de 19 ans, encore émergent. Visage de pierre, pas un soupçon d’émotion et loin d’un sourire, il a répondu que ce qui liait les deux expériences était le doute de soi.

Ce titre, près d’un quart de siècle plus tard, lui avait aussi donné de la « crédibilité ». Pas aux yeux des autres, cependant – ce n’était pas du tout ce qu’il voulait dire.

L’entraîneur de Barcelone – sans doute le plus grand milieu de terrain espagnol de tous les temps, deux fois champion du monde pour son pays (U20 en 1999 ; équipe senior en 2010) et son club, vainqueur du trophée en série, définitivement dans le BlaugranaLe XI de tous les temps, jeune, talentueux, beau, drôle, toujours dans la même taille de vêtements qu’en 1999 – souffre de doute de soi, comme n’importe qui d’autre. Et il est assez courageux pour l’admettre.

« Cela me coûte de croire en moi », a-t-il déclaré, toujours avec une expression immensément sérieuse sur le visage.

Je n’ai pas commencé à interviewer Xavi en profondeur jusqu’à ce qu’il soit devenu une cheville ouvrière absolue pour son club – déjà un leader, un gagnant, installé dans sa position préférée et un énorme succès. Cela aurait été l’été 2008 lorsque nous avons eu pour la première fois une conversation longue et intéressante.

Il a ensuite fallu un certain temps pour arriver au stade de la confiance où il exprimait ses sentiments sur les fois où Barcelone avait clairement indiqué qu’il pouvait partir s’il le voulait, les fois où il avait découvert que le club tentait de le transférer derrière son dos, le fois que la foule du Camp Nou se moquait de lui en tant que remplaçant entrant sur le terrain parce qu’ils pensaient qu’il évinçait Pep Guardiola au milieu de terrain et qu’il n’était pas aussi bon. Au fil du temps, il aurait pu partir pour Manchester United, l’AC Milan ou le Bayern Munich (entre autres) mais a choisi de ne pas le faire.

La chose la plus surprenante que je l’aie entendu admettre, c’est que lorsque l’entraîneur de l’époque, Frank Rijkaard, quelques années après ce premier titre en Liga en 1999, lui a demandé de jouer au poste de milieu de terrain droit offensif qui est devenu le sien, où il est devenu le meilleur au monde, il avait peur. Il a pensé à la position de milieu de terrain central, à la Pivotercomme son espace sûr et heureux.

Xavi a dit au Néerlandais: « Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire … Je préfère ne pas. » Rijkaard, comme tous les bons entraîneurs, a collé à ses armes, poussé pour la vision qu’il devait être adoptée et, effectivement, le reste appartient vraiment à l’histoire – deux trophées avant ce moment, 29 après.

Le problème était donc que Xavi ressemblait au maître et au commandant de tout ce qu’il arpentait. Pas un soupçon de doute de soi n’était évident – alors ou maintenant.

Peu importe la pression du moment, peu importe sa forme, bonne ou mauvaise, peu importe l’humeur de la foule, peu importe l’étroitesse de la situation sur le terrain et le risque, Xavi voulait le ballon. Il voulait accepter la pression de courir, de prendre des risques pour gagner.

Pivoter était une position où, tout comme Sergio Busquets maintenant, Xavi pouvait influencer le rythme et le tempo du jeu. Mais lorsqu’il est passé au milieu de terrain offensif, il a joué comme un pivoter mais avec des responsabilités énormément plus créatives et menaçantes. Il a joué comme s’il occupait deux postes à la fois, et le résultat a été la domination espagnole, européenne et mondiale pour le club et le pays.

J’insiste sur ce point pour vous rappeler à quel point il est étrange de comprendre qu’il était, et qu’il est toujours, quelqu’un qui a souffert du doute de soi. La plupart des footballeurs professionnels qui jouent avec l’autorité, la clarté de l’objectif, l’intelligence du match et la faim de Xavi sont, en dehors du terrain, extrêmement sûrs d’eux, pour ne pas dire hautains, et montrent ou admettent rarement le besoin que d’autres personnes les récompensent. légitimité ou crédibilité.

Donc, en revenant à dimanche soir lors de la conférence de presse de l’Espanyol, c’était tout à fait l’aveu de Xavi que cette première vraie grande victoire en tant qu’entraîneur (personne ne devrait dénigrer les sept trophées qu’il a remportés en tant qu’entraîneur d’Al Sadd au Qatar mais, également, cet environnement était loin d’être aussi éprouvant et exigeant que cela) renforcerait son estime de soi.

Il y a eu des moments notables au cours de son règne en tant qu’entraîneur du Barça où il aurait pu avoir envie d’admettre qu’il doutait de lui-même, mais ne le pouvait pas : les martèlements du Bayern Munich ; l’élimination en Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort la saison dernière ; la raclée 4-0 du Real Madrid en demi-finale de la Copa del Rey cette saison ; cette performance insipide en perdant 1-0 contre l’Inter Milan à San Siro au milieu de l’hiver; et certaines des 11 victoires 1-0 en Liga qui, malgré 33 points précieux, étaient souvent ennuyeuses, nerveuses et manquant d’autorité.

Malgré une illustre carrière de joueur, Xavi souffrait de douter de lui-même. Espérons que gagner la Liga en tant que manager du Barça puisse l’aider à renforcer sa confiance. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

Si en effet Xavi souffrait alors de doute de soi, sentant que sa crédibilité était en jeu, s’il s’inquiétait que peut-être ses joueurs donnaient l’impression qu’ils croyaient en ses méthodes et sa doctrine mais ne le faisaient vraiment pas, alors il l’a fait un sacré boulot pour le cacher. Dans les bons et les mauvais moments depuis qu’il a pris la relève en novembre 2021, avec son club, son équipe et les finances dans des états horribles, Xavi a été clair, cohérent, provocant, réussi et a démontré la capacité inestimable de prendre des revers discordants sur le menton et revient en force avec des explications énervantes en public et revigorant ses troupes en privé.

C’est sa croyance évangélique absolue dans ce qu’il prêche et ce qu’il apportera qui a convaincu ses joueurs.

L’ailier Ousmane Dembele vit mieux, est plus souvent en forme, contribue mieux et, franchement, n’a pas quitté le club parce que Xavi était sous sa peau. Le défenseur Ronald Araujo est devenu plus constant, un meilleur lecteur de match, bien meilleur dans la distribution du ballon depuis l’arrière, un expert dans le marquage de Vinicius Junior du Real Madrid et le nouveau leader inconditionnel de l’équipe parce que Xavi a inspiré et convaincu. lui. Frenkie de Jong est resté, principalement parce qu’il n’a jamais voulu partir, mais le milieu de terrain néerlandais a depuis longtemps commencé à jouer avec plus d’autorité, à accepter plus de responsabilités, à se pousser jusqu’à ce qu’il soit carrément épuisé et à faire preuve d’un entêtement mature jusqu’à ce que Barcelone remporte des matchs qui vont à l’encontre. eux parce que Xavi lui a transmis son esprit évangélique.

La liste pourrait s’allonger encore.

Il y a la maturation de l’arrière gauche de 19 ans Alex Balde et du milieu de terrain de 18 ans Gavi. Le premier exploite désormais mieux sa vitesse naturelle et est plus productif car il utilise sa vision et son cerveau, et pas seulement sa boîte de vitesses de Formule 1. Ce dernier a dû adapter sa position et jouer comme un demi-attaquant et un demi-milieu de terrain pour pouvoir appuyer, férocement, et il l’a fait tout en réduisant le nombre de fois où il a été averti ou s’est retrouvé dans une confrontation nez à nez. avec un rival ou l’arbitre.

Les deux jeunes ont été inspirés par leur professeur, Xavi.

Il y a d’autres exemples: le rythme de travail défensif de Raphinha, la finition de Pedri autour de la surface de réparation adverse et la qualité de ses passes décisives, le réapprentissage par Andreas Christensen du rôle défensif central et l’obligation de jouer des passes risquées et créatives hors de la défense. Tout cela, et plus encore, est la marque de fabrique de la première victoire de Xavi en Liga en tant qu’entraîneur malgré le fait, comme il l’a admis dimanche, qu’il avait fait face au même monologue interne de « Ai-je raison ? Puis-je m’en sortir ? » » qui a tourmenté son début de carrière de joueur.

Il y a un argument analytique, que son agent devrait passer devant lui, qu’ayant remporté deux trophées lors de sa première saison complète en tant qu’entraîneur de Barcelone (la victoire finale de la Supercopa espagnole contre Madrid était de loin la meilleure performance de son équipe cette saison), cela pourrait être un bon moment pour s’éloigner et laisser la foule en redemander.

Ce type de calcul actuariel inclut le fait qu’il y a encore des perturbations dans les coulisses : des enquêtes pour savoir si Barcelone a influencé les arbitres au cours des deux dernières décennies ; énorme gymnastique financière nécessaire simplement pour rester stable; départ du gourou clé du marché des transferts, Mateu Alemany ; la nouvelle que le directeur sportif Jordi Cruyff partira pour travailler dans un club moins turbulent ; au moins deux saisons à jouer au stade olympique détestable de Montjuic au lieu du Camp Nou pendant que ce dernier est réaménagé; le retour potentiel de Lionel Messi, qui, génie mis à part, aura 36 ans dans un mois. La liste ne s’arrête même pas là.

Face à tous ces obstacles à « ce qui se passera ensuite », certains entraîneurs astucieux s’éloigneraient, sachant que l’absence rendrait le cœur plus affectueux. Il y aurait toujours une chance pour Xavi de revenir à Barcelone comme l’ont fait Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane à Madrid; pour revenir avec les finances triées, avec l’équipe jouant au Camp Nou et avec sa génération d’Araujo, Pedri, Gavi, Balde approchant de leur apogée.

Rappelez-vous, c’est le gars qui, cette saison, a déclaré qu’être manager du club qu’il aime lui a apporté certains des pires jours de sa vie de footballeur. C’est une grande déclaration.

Imaginez-vous trier l’équipe, avec une foule moyenne de 83 000 personnes, prendre le dessus sur Madrid et remporter le premier titre de Barcelone sans Messi depuis 1999, puis, avec panache, quitter la scène ? L’une des lois commerciales les plus durables est que réduire l’offre de quelque chose de populaire augmente la demande et le prix.

L’indice, très probablement, est ce que Xavi, le joueur vainqueur du titre en 1999, a fait ensuite. Il a souffert mais n’a pas cédé. Lui et ses coéquipiers sont entrés dans une sécheresse au cours de laquelle ils n’ont remporté aucun trophée entre 1999 et 2005. Le club a tenté de le chasser, d’autres grandes équipes ont tenté de le tenter.

« Je suis resté parce que c’est mon club et que je suis têtu comme un mulet », m’a dit un jour Xavi.

Il est probable que, malgré le doute de soi, c’est son état d’esprit maintenant. Si c’est le cas, Barcelone ne sait vraiment pas à quel point ils ont de la chance.