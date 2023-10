La Couronne conclut le procès contre Nathaniel Veltman, accusé du meurtre d’une famille musulmane à London, en Ontario, lors d’une attaque terroriste

Attention : cette histoire contient des détails troublants.

Un peu moins de quatre semaines après le début du procès pour meurtre et terrorisme de Nathaniel Veltman, la Couronne a mis fin jeudi à sa preuve contre l’homme de 22 ans accusé du meurtre d’une famille musulmane à London, en Ontario, lors d’une attaque ciblée le 6 juin 2021.

Les procédures du procès, qui devraient durer huit semaines, ont débuté le 11 septembre après la sélection du jury à la Cour supérieure de l’Ontario à Windsor. Les procureurs ont appelé 19 témoins, dont des habitants du nord-ouest de Londres qui ont été témoins de l’attaque, le chauffeur de taxi qui a été approché par l’accusé et qui lui a demandé d’appeler le 911, des policiers qui se sont occupés de Veltman après son arrestation et le détective qui l’a interrogé pendant des heures au siège de la police. .

Le jury a également entendu le témoignage des agents qui ont fouillé l’appartement de l’accusé au centre-ville de Londres et ont saisi des appareils électroniques, ainsi que celui d’un sergent expert en criminalistique numérique et qui a analysé le contenu d’un ordinateur portable, d’un disque dur externe, de deux clés USB et d’un téléphone portable que les enquêteurs ont trouvés. dans son appartement.

Le procès se termine après le long week-end de Thanksgiving et se poursuivra mardi, lorsque le jury déterminera si les avocats de la défense de Veltman, Christopher Hicks et Peter Ketcheson, pourront présenter des preuves.

La défense n’a pas besoin de citer de preuves ou de témoins, car dans le système judiciaire canadien, il incombe à la Couronne de prouver sa thèse.

Veltman est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre, ainsi que d’accusations de terrorisme associées.

La défense a admis qu’il conduisait une camionnette Dodge Ram noire qui a heurté la famille Afzaal à l’intersection des routes Fanshawe Park et South Carriage à Londres.

Veltman est vu à genoux, les mains sur la tête, sur le parking du Cherryhill Mall à Londres le 6 juin 2021, le soir où la famille Afzaal a été attaquée avec un camion. (Fourni par la Cour supérieure de justice de l’Ontario)

Quatre membres de la famille ont été tués : Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans. Un garçon de neuf ans a survécu.

L’accusé a été arrêté au centre commercial Cherryhill après l’attaque, après s’être approché d’un chauffeur de taxi et lui avoir demandé d’appeler le 911. Une vidéo de la rencontre ainsi que de l’appel au 911 effectué par le chauffeur de taxi ont été diffusées devant le jury pendant la présentation de leur cause par la Couronne.

Ce que les jurés ont entendu jusqu’à présent

Voici ce qui a été présenté aux jurés :

La Couronne croit que les meurtres étaient planifiés et délibérés et qu’il s’agissait d’actes de terrorisme parce qu’ils étaient guidés par une idéologie.

Au cours des quatre mois précédant l’attaque contre la famille Afzaal, les accusés ont téléchargé des vidéos de deux fusillades et de deux manifestes laissés par des hommes reconnus coupables de terrorisme.

Avant de quitter son appartement le 6 juin 2021, l’accusé a regardé une vidéo d’une fusillade de masse en Nouvelle-Zélande et a lu un manifeste rédigé par le terroriste reconnu coupable de ce crime. Dans une vidéo diffusée de son entretien avec la police, Veltman a déclaré à la police qu’il avait été inspiré par cet homme et ses actions, et qu’il espérait lui-même inspirer les autres.

Au moment de son arrestation, l’accusé portait un casque de style militaire et un gilet pare-balles, ainsi qu’un T-shirt avec une grande croix peinte à la bombe sur le devant et le dos. Il a déclaré à la police lors d’un entretien que la chemise était un clin d’œil aux croisades.

Au cours d’un entretien avec la police quelques heures après l’attaque, l’accusé a exposé les raisons pour lesquelles il avait tué la famille, enracinées dans la suprématie blanche et la conviction qu’il fallait mettre un terme à l’immigration massive et aux crimes musulmans perpétrés contre les Blancs.

Dans son propre manifeste, intitulé « A White Awakening », dont certaines parties ont été lues au jury, l’accusé dénonce le mondialisme, le multiculturalisme, annule la culture et les crimes contre les Blancs et plaide pour une société d’Européens blancs.

Avant de clôturer son dossier jeudi, les procureurs ont montré au jury des vidéos de l’accusé le 5 juin 2021, telles que capturées par des caméras de surveillance dans son immeuble. On le voit apporter des cartons, une palette en bois et d’autres objets à la poubelle du bâtiment.

Cette photo montrant un plan large de l’appartement de Veltman au centre-ville de Londres a été présentée au jury. (Fourni par la Cour supérieure de justice)

La juge Renee Pomerance a mis en garde le jury contre toute lecture médiatique du procès ou contre toute discussion avec qui que ce soit.

Pomerance a également déclaré au jury que, même si les opinions de l’accusé sur le monde sont offensantes, ils ne doivent pas le déclarer coupable simplement parce qu’il partage ces opinions. Au contraire, a ajouté le juge, les jurés doivent évaluer les preuves qui leur sont présentées sans parti pris ni émotion.