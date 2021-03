La Couronne balaie presque le plateau aux Golden Globes dans la nuit de triomphe des stars britanniques

Emma Corrin et Josh O’Connor de la Couronne ont mené une nuit de triomphe pour les stars britanniques aux Golden Globes.

Charles et Diana de Netflix ont porté le toast de la cérémonie en grande partie virtuelle qui a remporté les prix respectifs de la meilleure performance d’une actrice et d’un acteur dans une série télévisée, la série ayant reçu le plus grand honneur à la télévision.

Corrin a remercié son « prince charmant » tandis que quelques minutes plus tard, O’Connor lui a dit « Je t’aime en morceaux » alors qu’il décrochait son prix.

L’actrice a semblé visiblement choquée lorsque son nom a été appelé pour confirmer qu’elle avait gagné avant le tour de la co-star Olivia Colman en tant que performance de la reine et de Jodie Comer dans Killing Eve.

Lors de son discours d’acceptation, Corrin a également pris le temps de féliciter Diana, princesse de Galles, en disant: « Merci à Diana. Vous avez mis la compassion et l’empathie au-delà de tout ce que je peux comprendre. Merci. »







The Crown, qui a fait la une des journaux, a été nommée meilleur drame sur petit écran tandis que sa star américaine Gillian Anderson a été nommée meilleure actrice de soutien pour jouer Margaret Thatcher.

C’était le deuxième Golden Globe d’Anderson, après avoir déjà remporté en 1997 pour avoir joué l’agent Dana Scully dans The X-Files.

Parmi les autres lauréats britanniques remportant des prix lors de la soirée, citons Daniel Kaluuya pour Judas And The Black Messiah, John Boyega pour Small Axe, Rosamund Pike pour I Care A Lot, Anya Taylor-Joy pour The Queen’s Gambit et Sacha Baron Cohen, double gagnant pour Borat Subsequent Moviefilm, qui a été nommé film comique de l’année.

Sur grand écran, Nomadland a remporté le prix du meilleur drame.

Ailleurs, la veuve de Chadwick Boseman a prononcé un discours d’acceptation déchirant en son nom après avoir remporté le prix du meilleur acteur pour Black Bottom de Ma Rainey et Andra Day a été submergé d’être nommée meilleure actrice pour The United States Vs. Billie Holiday.







La cérémonie était radicalement différente de celles des années précédentes, sans tapis rouge et les nominés venant du monde entier.

Tina Fey et Amy Poehler ont été accueillies pour la quatrième fois, mais lors d’une autre rupture de convention imposée par une pandémie, elles l’ont fait depuis des côtes séparées, en présentant depuis New York et Los Angeles.

Le public était peuplé de travailleurs essentiels plutôt que de la petite armée habituelle de A-listers. En présentant le spectacle, Fey et Poehler ont abordé le manque de diversité au sein de la HFPA, l’organisme qui vote pour décider des gagnants des Golden Globe.

Il est apparu qu’aucun de ses 87 membres n’est noir.

Fey a déclaré que si « nous savons tous que les remises de prix sont stupides », même « avec des choses stupides, l’inclusivité est importante ».

Elle a ajouté: « Vous devez changer cela. Alors, voici pour le changer. »







La nuit a été un moment sombre lorsque Chadwick Boseman, décédé l’année dernière à l’âge de 43 ans des suites d’une bataille contre le cancer, a été honoré à titre posthume pour son interprétation d’un trompettiste ambitieux dans Black Bottom de Ma Rainey.

Son épouse, Simone, a accepté le prix du meilleur acteur en son nom. Contre ses larmes, elle a déclaré: « Il remercierait Dieu, il remercierait ses parents, il remercierait ses ancêtres pour leurs conseils et leurs sacrifices. »

Au nom de son mari, elle a remercié l’équipe de Boseman et ses co-stars de Ma Rainey Black Bottom.

Elle a dit: « Il dirait quelque chose de beau, quelque chose d’inspirant, quelque chose qui amplifierait cette petite voix à l’intérieur de nous tous qui vous dit ‘vous pouvez’, qui vous dit de continuer, qui vous rappelle ce que vous étiez censé faire faire à ce moment de l’histoire. «







Après avoir nommé les co-stars de Boseman dans le Black Bottom de Ma Rainey, Simone a ajouté: « Et je n’ai pas ses mots, mais nous devons prendre tous les moments pour célébrer ceux que nous aimons. Alors merci HFPA, pour cette opportunité de faire exactement cela. , et chérie, vous les continuez à venir. «

La cérémonie a touché une note plus légère à travers les discours de remerciement du baron Cohen.

Acceptant son prix pour Borat, la star Baron Cohen a déclaré: « Merci à la presse étrangère hollywoodienne entièrement blanche. »

Il a félicité l’équipe du film pour s’être mise en danger lors du tournage d’infiltration au milieu de la pandémie.

Il a déclaré: « Ils l’ont fait parce que nous croyions tous profondément à la sortie de ce film avant les élections pour montrer le danger des mensonges, de la haine et des complots, et le pouvoir de la vérité, de l’empathie et de la démocratie »

Il a également remercié sa femme, Isla Fisher, qui était assise à côté de lui.

L’actrice argentine-britannique d’origine américaine Taylor-Joy a remporté la meilleure performance d’une actrice dans une série limitée pour le drame d’échecs de Netflix The Queen’s Gambit, tandis que l’émission a été nommée meilleure série limitée.







Boyega a été reconnu pour sa performance d’un policier combattant le racisme institutionnel dans Small Axe, remportant le prix du meilleur acteur dans un rôle de soutien à la télévision.

Jodie Foster a remporté le prix de la meilleure actrice de soutien dans un film pour The Mauritanian.

Le meilleur film en langue étrangère a été remporté par Minari, le portrait poignant de la vie des immigrants en Amérique, tandis qu’Aaron Sorkin a remporté le prix du meilleur scénario pour un film pour The Trial Of The Chicago 7.

Zhao a également été nommé meilleur réalisateur dans une catégorie qui comprenait également la Britannique Emerald Fennell.







Il y avait aussi de la joie pour la comédie canadienne Schitt’s Creek, qui a été nommée meilleure série télévisée, musique ou comédie, tandis que la star Catherine O’Hara a remporté la meilleure actrice dans une série télévisée musicale ou comique.

Jason Sudeikis a remporté le prix du meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comique pour Ted Lasso, Aaron Sorkin a remporté le prix du meilleur scénario pour The Trial Of The Chicago 7 et le film de Pixar Soul a été nommé meilleur film d’animation.

Les prix honorifiques de la soirée sont allés à l’actrice et militante vétéran Jane Fonda, qui a reçu le prix Cecil B DeMille, et à Norman Lear, qui a remporté le prix Carol Burnett.