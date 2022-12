“La Couronne” aurait pu endommager Charles. Devenir roi a aidé.

Au-delà des faits spécifiques, certaines personnes ayant des liens avec le palais affirment que “The Crown” est si manifestement incliné contre Charles qu’il est facile de le rejeter. Pour preuve, ils citent le traitement inégal de deux scandales des années 1990 particulièrement grinçants, nommés «Tampongate» et «Squidgygate» par les médias britanniques.

La série, ont-ils dit, s’attarde sur la liaison extraconjugale du prince avec Camilla Parker-Bowles, le plus sinistrement dans un épisode sur un appel téléphonique entendu entre Charles et Camilla dans lequel il lui dit qu’il aimerait pouvoir “vivre à l’intérieur de votre pantalon”, peut-être en se réincarner en tampon.

Mais il ignore un épisode similaire impliquant Diana, alors toujours mariée, et son ami proche, James Gilbey, dans lequel leur conversation téléphonique intime a été subrepticement captée et publiée dans le journal The Sun. Dans ce document, Gilbey l’appelait par un surnom instantanément notoire, Squidgy.

Pour certains qui ont travaillé au palais, l’écart le plus flagrant de la saison n’implique pas Charles, mais la reine. Morgan, qui a écrit la saison en cours, a trafiqué son célèbre discours en novembre 1992, lorsqu’elle a décrit cette année comme son “annus horribilis”. Même dans un discours imprégné de regrets, la reine n’a fait aucune mention des “erreurs du passé”, comme le fait Imelda Staunton, dans son portrait d’Elizabeth.

Morgan, qui a refusé une demande d’interview, n’a jamais nié avoir pris connaissance des faits dans “The Crown”. Netflix décrit la série comme un “drame fictif inspiré d’événements réels”, bien qu’il ait résisté aux appels pour mettre une clause de non-responsabilité sur chaque épisode. Certains critiques ont plaisanté en disant que si Morgan était sérieux au sujet de la précision, il n’aurait pas choisi un bel acteur, comme West, dans le rôle de Charles.

Mais il n’est pas clair, même si la série était méticuleusement précise, que les médias britanniques seraient d’humeur à rediffuser le linge sale d’un homme qui est le premier nouveau monarque britannique depuis 1952. Charles a été largement félicité pour sa performance. depuis qu’il est monté sur le trône, y compris lorsque des troubles ont éclaté au palais la semaine dernière.