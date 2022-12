La Couronne affirme que des détenus évadés ont travaillé ensemble pour assassiner un homme de la Colombie-Britannique

À partir du moment où deux détenus se sont éloignés de la prison de William Head à marée basse, jusqu’à une violente embuscade planifiée contre un père de 60 ans alors qu’il rentrait du travail et jusqu’à leur arrestation finale, James Lee Busch et Zachary Armitage ont été rejoints. à la hanche.

C’était la plaidoirie finale de la Couronne alors qu’elle chargeait le jury présidant le meurtre de Martin Payne en 2019 de déclarer Busch coupable de meurtre au premier degré. Le juge de l’affaire a déclaré qu’Armitage avait été traité de manière distincte.

Peu importe qui ou quoi a porté le coup fatal à Payne, l’avocate de la Couronne Chandra Fisher a déclaré que le seuil de meurtre au premier degré aurait été atteint par la planification des détenus avec l’intention de tuer, leur détention de Payne et la façon dont ils s’aidaient les uns les autres chaque étape du chemin.

“Ils étaient ensemble du début à la fin, travaillant ensemble quand ils ont assassiné M. Payne”, a déclaré Fisher à la salle d’audience lundi.

“Inséparable”

La Couronne a récapitulé comment les deux hommes étaient ensemble lorsqu’ils se sont échappés, lorsqu’ils ont ensuite rencontré une femme, lorsqu’un couple Metchosin a refusé de les laisser entrer dans leur maison, à Oak Bay, où ils ont été filmés en train d’abandonner le camion de Payne et lors de leur arrestation sur la promenade.

Les empreintes digitales d’Armitage se trouvaient à plusieurs endroits de la maison de Payne, où les enquêteurs ont confirmé que les deux hommes avaient laissé leur ADN et que chaque détenu avait également laissé des empreintes dans le camion de la victime. Les hommes ont également été arrêtés portant des objets appartenant à la victime et la veste Helly Hansen d’un autre homme – dont ils ont volé et écrasé le camion – tandis que Busch avait les clés de Payne.

L’ADN de Busch se trouvait à l’intérieur des chaussures New Balance et de deux paires de sous-vêtements qui figuraient parmi les nombreux objets sanglants fourrés dans des sacs poubelles à la maison.

Prédisant une future ligne de défense, Fisher a déclaré que cela n’aurait aucun sens pour les avocats de Busch de prétendre que leur client n’était pas réellement à la maison lorsqu’ils étaient côte à côte avant et après le meurtre.

“Ces deux-là sont inséparables”, a-t-elle déclaré.

À la maison

Les deux hommes sont entrés dans la maison peu de temps après que Payne soit parti travailler le matin. Des témoignages ont révélé qu’ils avaient passé la matinée à utiliser l’ordinateur pour rechercher des nouvelles d’eux-mêmes et de leur évasion, alors qu’Armitage appelait à l’aide des personnes réticentes ou tentait de trouver un bateau-taxi privé vers le continent.

Mais après avoir trouvé une cachette et ses documents bancaires, Fisher a déclaré que les détenus avaient réalisé qu’ils pouvaient obtenir tout ce dont ils avaient besoin de la part de Payne sans méfiance – de l’argent, un véhicule de fuite et un témoin qu’ils pouvaient faire taire.

“Quel est votre PIN pour les cartes”, a déclaré Fisher, faisant allusion à l’écriture sur une note qui avait les empreintes digitales d’Armitage.

Ils ont eu plus de huit heures à la maison pour élaborer leur plan, a déclaré la Couronne.

Travailler ensemble avec une intention meurtrière

Busch et Armitage auraient pu voler des objets de la maison et partir avant que Payne ne revienne du travail – mais ils ne l’ont pas fait, a déclaré Fisher.

Au lieu de cela, ils ont tous deux coupé des têtes de hache dans des parties séparées de la maison et se sont armés d’armes de «force mortelle», une hachette et un grand couteau Bowie qui se retrouveront plus tard sur le comptoir de la salle de bain principale de la maison.

Cet armement a montré leur véritable intention, a déclaré Fisher.

“Comment allaient-ils convaincre M. Payne une fois rentré chez lui de donner ses NIP et, bien sûr, la réponse évidente est par la violence”, a déclaré la Couronne, notant les manches de hache coupés qui étaient préparés pour être battus, du ruban adhésif pour l’attacher et des coupe-câbles qui étaient prêts.

Pointant vers des photos d’autopsie montrant des “morceaux” du crâne de Payne séparés par des côtelettes, avec un objet compatible avec la hachette, et comment un grand couteau, compatible avec le bowie, l’a poignardé dans le cou, Fisher a demandé au jury si les hommes avaient jamais eu l’intention de laissez Payne vivre.

À son retour du travail, Fisher a déclaré que les hommes l’avaient tendu une embuscade et l’avaient assassiné, et toute suggestion qu’Armitage aurait mené l’attaque seul n’aurait aucun sens.

Elle a souligné comment les blessures de la victime montraient qu’il avait été haché par derrière et poignardé par devant; comment il y avait deux séries d’empreintes sanglantes et diverses paires de vêtements sanglants ; comment au moins trois armes ont été utilisées et il serait illogique pour un attaquant de sortir indemne car le plus grand Payne se battrait pour sa vie.

“Vous pouvez dire que cette attaque était prévue pour deux personnes.”

Confinement

Fisher a déclaré que le fardeau du meurtre au premier degré peut être assumé en tuant quelqu’un alors qu’il est détenu illégalement. Du ruban adhésif autour des appendices de Payne a montré une tentative de l’attacher et d’obtenir ses NIP, a soutenu la Couronne, et les détenus l’ont empêché de faire une pause pour s’échapper de la maison. Une grande mare de sang déposée près de l’entrée principale, où Fisher a soutenu que le témoignage d’un analyste des éclaboussures de sang prouvait que Payne aurait été au sol lorsqu’un coup violent à la tête s’est produit.

“La séquestration et le meurtre faisaient-ils partie de la même série d’événements et c’était clairement le cas, et M. Busch a-t-il participé activement au meurtre de M. Payne, et encore une fois, il l’a clairement fait.”

La défense devrait terminer ses plaidoiries mardi.

