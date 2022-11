La Couronne a critiqué le jeune prince William comme “triste et insatisfait” dans les scènes de la nouvelle série de la princesse Diana

THE Crown a été critiqué pour avoir montré un jeune prince William comme “triste et insatisfait” dans les scènes de la nouvelle série Princess Diana.

La saison cinq de l’émission Netflix devrait être diffusée le 9 novembre et verra le futur roi atteindre l’adolescence au milieu de la séparation très publique de ses parents.

La Couronne a été critiquée pour avoir montré un jeune prince William comme "triste et insatisfait" dans les scènes de la nouvelle série de la princesse Diana

La cinquième série documente l'échec du mariage de Charles et Diana et l'impact qu'il a eu sur leurs fils

Le jeune prince est joué par le fils de Dominic West, Senan, 15 ans, et les journalistes qui ont eu des aperçus des épisodes disent que William a une silhouette misérable.

William est vu en train de réconforter sa mère, la princesse Diana, lors de sa séparation d’avec le prince Charles de l’époque, mais l’expert royal Richard Fitzwilliams pense que l’émission aurait dû refléter la façon dont la défunte princesse a essayé de s’assurer que ses fils avaient une éducation heureuse et aussi normale que possible. .

Il a déclaré à FEMAIL de MailOnline: «Ceux qui regardent ce que The Crown montre doivent également garder à l’esprit qu’il y a eu, même dans les années 90, des moments heureux pour William aussi.

“Alors que de nombreux événements qu’il dépeint étaient en effet sinistres, cela devrait sûrement aussi montrer à quel point William était aimé dans son enfance.”

Il a poursuivi: «William, a-t-on rapporté, est dépeint comme triste, insatisfait et mélancolique dans la cinquième série.

“[But Diana] était plus décontractée que Charles, un voyage au cinéma, au ski ou, plus célèbre, dans un parc d’attractions, était plus son style.

“Elle voulait que ses fils aient une éducation aussi normale que possible dans des circonstances très difficiles.”

Ses commentaires interviennent après qu’il a été révélé que les appels sincères du prince William à ne pas exploiter l’interview notoire de Panorama avec sa mère ont été ignorés par les créateurs de The Crown.





La série comporte DEUX épisodes qui se préparent à la bombe de la BBC de 1995 et à ses conséquences.

Un jeune William est montré en train de regarder l’interview et un enseignant lui demande s’il va bien.

Son père Charles est montré en train de crier pendant qu’il regarde, puis de pleurer.

On pensait que le géant du streaming Netflix avait réduit la durée du jeu à de minuscules extraits ne durant que quelques secondes.

Mais il est entendu que le prince a clairement exprimé ses sentiments dans une déclaration en avril dernier, accusant le programme d’alimenter la paranoïa de sa mère et d’aggraver le mariage de ses parents.

Il avait déclaré : « Je suis d’avis que la manière trompeuse dont l’entretien a été obtenu a considérablement influencé ce que ma mère a dit. L’interview a été une contribution majeure à l’aggravation de la relation de mes parents et a depuis blessé d’innombrables autres personnes.

“Je suis fermement convaincu que ce programme Panorama n’a aucune légitimité et ne devrait plus jamais être diffusé. Cela a effectivement établi un faux récit qui, pendant plus d’un quart de siècle, a été commercialisé par la BBC et d’autres.

Netflix a déclaré: «La saison cinq de The Crown dramatisera les événements entourant l’interview de Panorama, compte tenu du rôle central qu’elle a joué pendant la période couverte par la série.

“Cela reflétera ce que nous savons maintenant sur la façon dont l’entretien a été obtenu et sur la manière dont Diana a été traitée. L’interview n’est pas recréée dans son intégralité.

Un expert royal pense que l'émission devait refléter le bonheur que Diana s'est efforcée de donner à ses fils malgré la rupture de son mariage

