La coureuse Molly Seidel prend le contrôle de son TDAH

Dans la deuxième partie de l’interview de WebMD avec la médaillée olympique Molly Seidel, elle parle de prendre le contrôle de son diagnostic de TDAH.

« Ce qu’il y a de drôle et d’épouvantable à propos de n’importe lequel de ces troubles mentaux… c’est que cela ressemble presque à un jeu de taupe que lorsque vous frappez un jour ou que vous sentez que vous maîtrisez une chose, cela passe à autre chose », a déclaré Seidel. « C’est la partie frustrante, et ce qu’il m’a fallu des années pour comprendre que si vous essayez simplement de traiter les symptômes et de ne pas vous attaquer aux causes sous-jacentes de certaines de ces choses, cela aura simplement tendance à sauter d’un diagnostic à l’autre, à diagnostic. »

Seidel explique que la thérapie et la méditation l’ont aidée à reprendre et à garder le contrôle de sa vie.

« Je pense qu’en fin de compte, le but de la thérapie est d’apprendre à avoir une meilleure relation avec votre propre cerveau et à comprendre les mécanismes par lesquels votre cerveau fonctionne », a-t-elle déclaré. « Cela a été la chose la plus utile pour pouvoir être un peu plus confiant et avoir confiance en moi pour savoir ce que je dois faire. »

