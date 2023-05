La coureuse Molly Seidel parle de faire des progrès avec son TDAH

Dans la troisième partie de notre série en trois parties, la médaillée olympique Molly Seidel, elle parle de travailler sur sa santé mentale au quotidien.

Molly Seidel connaît une chose ou deux sur le travail qu’il faut pour réussir : elle est l’une des trois seules femmes américaines à remporter une médaille au marathon olympique.

Après avoir reçu son diagnostic de TDAH et essayé divers traitements, Seidel s’est rendu compte que prendre soin de sa santé mentale, c’est comme s’entraîner pour un marathon.

« Je pense qu’avec l’une de ces choses, les gens ne comprennent pas la quantité de travail quotidien qui y est consacrée, que ce soit la course à pied ou la santé mentale », a-t-elle déclaré.« Je pense que beaucoup de gens supposent que je suis un beaucoup plus doué naturellement que je ne le suis réellement dans ce sport, comme je ne le suis vraiment pas. C’est un peu comme un travail quotidien et régulier que vous faites et je pense que cela se traduit exactement dans ma santé mentale. »