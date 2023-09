La coureuse éthiopienne Tigst Assefa bat le record du monde du marathon féminin à Berlin | Nouvelles du monde

Une coureuse éthiopienne a battu le record du monde du marathon féminin à Berlin, battant le temps précédent de plus de deux minutes.

Tigst Assefa a terminé en 2:11:53, battant le record de 2019 de 2:14:04 établi par la Kenyane Brigid Kosgei.

La jeune femme de 26 ans, qui a déclaré vouloir viser le record, s’est dite surprise de le battre avec une marge aussi nette.

Assefa, qui courait autrefois le 800 mètres, a déclaré que c’était « le résultat d’un travail acharné ». Ce résultat lui garantira presque certainement une place dans l’équipe éthiopienne pour les Jeux olympiques de Paris l’année prochaine.

« J’ai posé un jalon maintenant, la décision ne m’appartient pas mais aux responsables », a-t-elle déclaré.

« C’est au Comité National de me sélectionner dans l’équipe. »

Sa performance a été le point culminant du marathon de Berlin dimanche, qui a également vu le Kenyan et détenteur du record du monde du marathon Eliud Kipchoge remporter la course pour la cinquième fois consécutive.

Image:

Tigst Assefa et Eliud Kipchoge rient ensemble après la course. Photo : Andreas Gora/picture-alliance/dpa/AP





En savoir plus:

Des milliers de personnes disqualifiées du marathon de Mexico suite à des informations faisant état d’utilisation de vélos

Les adieux « émouvants » de Sir Mo Farah aux fans de Londres lors de la dernière course de l’histoire

Kipchoge détient le record de tous les temps pour un marathon terminé – qu’il a réalisé à Berlin l’année dernière – avec une arrivée en 2:01:09.

Le joueur de 38 ans vise à remporter son troisième marathon olympique l’année prochaine.

« J’apprends toujours de chaque course et de chaque victoire », a déclaré Kipchoge. « Je suis très heureux de gagner pour la cinquième fois à Berlin et j’utiliserai ces leçons dans ma préparation pour les Jeux Olympiques. »