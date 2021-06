La coureuse de distance Sudha Singh s’est concentrée sur la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en 3000m steeple

La coureuse de fond polyvalente Sudha Singh se concentre sur les championnats nationaux inter-États d’athlétisme de ce mois-ci pour décrocher la marque de qualification des Jeux Olympiques du 3000 mètres steeple féminin. « La rencontre inter-États sera ma dernière chance de me qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. J’espère gagner un billet pour Tokyo avant la date limite du 29 juin pour atteindre le temps de qualification », a déclaré dimanche l’olympienne Sudha à l’IANS. La marque de qualification olympique est de 9 minutes 30 secondes. tenue à partir du 25 juin à Patiala.

Sudha, 33 ans, a déclaré que le temps de qualification pour le steeple est à sa portée. « Je m’entraîne et je cours pour une épreuve de steeple-chase depuis 2010. Par conséquent, je suis confiante d’atteindre mon objectif de courir sous la marque de qualification à la compétition inter-États à Patiala », a-t-elle déclaré depuis Bangalore, où elle s’entraîne. .

Au départ, l’objectif de Sudha était de gagner un temps de qualification olympique dans le marathon féminin. Mais elle n’a pas réussi à franchir la marque de qualification du marathon de 2 heures 29 minutes 30 secondes en février au marathon national de New Delhi.

« J’avais prévu de courir une autre course de marathon en Europe, mais la crise pandémique de Covid en Inde a gâché mes chances. Puisque la date limite du 31 mai pour se qualifier pour le marathon est terminée, l’objectif est maintenant d’obtenir un bon résultat dans l’épreuve de steeple », a déclaré le médaillé d’argent du 3000 m steeple aux Jeux asiatiques de Jakarta 2018.

En mars, l’athlète de l’Uttar Pradesh avait sauté la Coupe de la Fédération, une épreuve de qualification olympique, alors qu’elle se remettait encore du marathon qu’elle avait couru le mois précédent. De plus, Sudha espérait avoir la chance de participer à son deuxième marathon en mai.

« Il faut plus d’un mois pour se remettre d’un marathon. Comme mon objectif était de participer à une autre course de marathon en mai, je ne me concentrais pas beaucoup sur les entraînements sur piste », a déclaré le lauréat du prix Arjuna.

