La coureuse de demi-fond américaine Shelby Houlihan bannie pour quatre ans pour dopage, à Miss Tokyo 2020

La coureuse américaine de demi-fond Shelby Houlihan a annoncé mardi qu’elle avait été suspendue pendant quatre ans après avoir été testée positive au stéroïde anabolisant nandrolone, quelque chose qu’elle a imputé à un burrito de porc pré-test.

« Je veux être très clair. Je n’ai jamais pris de substances améliorant les performances », a déclaré Houlihan, la détentrice des records américains du 1500 m et du 5000 m, ajoutant qu’elle n’avait « jamais entendu » parler de la nandrolone.

« J’ai appris depuis que l’AMA (Agence mondiale antidopage) a compris depuis longtemps que manger du porc peut conduire à un faux positif pour la nandrolone, car certains types de porcs en produisent naturellement en grande quantité. La viande d’organe de porc (abats) a les niveaux les plus élevés de nandrolone », a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux.

« Dans les cinq jours qui ont suivi la notification, j’ai dressé un journal alimentaire de tout ce que j’ai consommé la semaine de ce test du 15 décembre.

«Nous avons conclu que l’explication la plus probable était un burrito acheté et consommé environ 10 heures avant ce test de dépistage de drogue dans un authentique food truck mexicain qui sert des abats de porc près de chez moi à Beaverton, dans l’Oregon.

« J’ai informé l’AIU (Athletics Integrity Unit) que je pensais que c’était la source. »

L’AIU, l’organisme indépendant de surveillance antidopage de l’athlétisme, a informé Houlihan du test positif en janvier, déclenchant une suspension provisoire.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) basé en Suisse a informé le joueur de 28 ans le 11 juin de la décision de maintenir la suspension.

L’interdiction de quatre ans signifie que Houlihan manquera désormais à la fois le Jeux Olympiques de Tokyo cet été et ceux de Paris en 2024, ainsi que les championnats du monde 2022 à domicile en Oregon.

« Je vais continuer à me battre pour prouver mon innocence », a juré Houlihan, qui a terminé 11e au 5000m aux Jeux olympiques de Rio 2016.

«Je ne vais pas m’asseoir et accepter une interdiction de quatre ans pour quelque chose que je n’ai pas fait et que je ne ferais jamais. Je respecte absolument et soutiens de tout cœur la lutte pour attraper les athlètes qui manquent de respect au sport en trichant et en se dopant. Mais je ne suis pas l’un d’entre eux. »

