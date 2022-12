La courbe de rendement inversée du Canada ajoute au dilemme de la hausse des taux de la BoC

TORONTO-

Alors que la Banque du Canada envisage d’abandonner les hausses de taux d’intérêt surdimensionnées, elle fait face à une économie probablement plus surchauffée qu’on ne le pensait auparavant, mais aussi au signal le plus clair du marché obligataire à ce jour indiquant qu’une récession et une baisse de l’inflation sont à venir.

La banque centrale du Canada affirme que l’économie doit ralentir après avoir atteint des niveaux de surchauffe afin de réduire l’inflation. Si sa campagne de resserrement dépasse les limites pour atteindre cet objectif, elle pourrait déclencher un ralentissement plus profond que prévu.

Le marché obligataire pourrait signaler ce risque. Le rendement de l’obligation du gouvernement canadien à 10 ans est tombé de près de 100 points de base en dessous du rendement à deux ans, marquant la plus grande inversion de la courbe de rendement du Canada dans les données de Refinitiv remontant à 1994 et plus profonde que l’inversion de la courbe de rendement du Trésor américain.

Certains analystes considèrent les inversions de courbe comme des prédicteurs de récessions. L’économie du Canada sera probablement particulièrement sensible à des taux plus élevés après que les Canadiens ont beaucoup emprunté pendant la pandémie de COVID-19 pour participer à un marché immobilier en pleine effervescence.

“Les marchés pensent que l’économie canadienne est sur le point de subir un triple coup alors que la consommation intérieure s’effondre, que la demande américaine s’affaiblit et que les prix mondiaux des matières premières chutent”, a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef des marchés chez Corpay.

La Banque du Canada a ouvert la porte à un ralentissement du rythme des hausses de taux à un quart de point de pourcentage à la suite de multiples hausses surdimensionnées au cours des derniers mois qui ont porté le taux de référence à 3,75 %, son plus haut niveau depuis 2008.

Les marchés monétaires parient sur une augmentation de 25 points de base lorsque la banque se réunira pour définir sa politique mercredi, mais une faible majorité d’économistes dans un sondage Reuters s’attendent à un mouvement plus important.

ÉCONOMIE RÉSILIENTE

Le rapport sur l’emploi du Canada pour novembre a montré que le marché du travail reste tendu, tandis que le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé de 2,9 % au troisième trimestre.

C’est beaucoup plus fort que le rythme de 1,5 % prévu par la Banque du Canada et, combiné à des révisions à la hausse de la croissance historique, cela pourrait indiquer que la demande a devancé l’offre, selon les économistes.

Mais ils disent également que les détails des données du PIB du troisième trimestre, y compris une contraction de la demande intérieure, et un rapport préliminaire ne montrant aucune croissance en octobre sont des signes que des coûts d’emprunt plus élevés ont commencé à avoir un impact sur l’activité.

La Banque du Canada a prévu que la croissance stagnerait du quatrième trimestre de cette année jusqu’au milieu de 2023.

La profondeur de l’inversion de la courbe du Canada signale une “mauvaise récession” et non une légère, a déclaré David Rosenberg, économiste en chef et stratège chez Rosenberg Research.

Cela reflète un plus grand risque pour les perspectives au Canada qu’aux États-Unis en raison “d’un marché immobilier résidentiel plus gonflé et d’une bulle de la dette des consommateurs”, a déclaré Rosenberg.

L’inflation est susceptible d’être plus persistante après s’être propagée des prix des biens aux services et aux salaires, où des coûts plus élevés peuvent devenir plus enracinés. Pourtant, les mesures sur trois mois de l’inflation sous-jacente qui sont étroitement surveillées par la BdC – médiane de l’IPC et ajustement de l’IPC – montrent que les pressions sur les prix s’atténuent.

Ils sont tombés à une moyenne de 2,75 % en octobre, selon les estimations de Stephen Brown, économiste canadien principal chez Capital Economics. C’est bien en deçà des taux de 12 mois les plus couramment utilisés.

“La courbe des rendements ne s’inverserait pas à ce point à moins que les investisseurs ne croient également que l’inflation redescendra vers l’objectif de la Banque”, a déclaré Brown.

Comme la Réserve fédérale, la Banque du Canada a un objectif d’inflation de 2 %.

“La courbe nous dit que la Banque du Canada sera forcée de faire marche arrière d’ici la fin de 2023, les taux restant déprimés pour les années à venir”, a déclaré M. Schamotta de Corpay.