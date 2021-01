Au début de la semaine de Noël, l’Irlande a signalé 10 nouveaux cas de coronavirus pour 100 000 habitants chaque jour – contre environ 66 cas pour 100 000 habitants aux États-Unis. Mais trois semaines plus tard, l’Irlande signale plus de 132 nouveaux cas pour 100000, selon la dernière moyenne mobile sur sept jours établie par l’Université Johns Hopkins, tandis que les États-Unis ont augmenté de manière moins spectaculaire à environ 75 cas pour 100000.

« Je pense que nous manquons d’adjectifs pour décrire à quel point cela est grave », a déclaré Paul Reid, responsable de la santé irlandaise.

Les raisons de cette hausse rapide font débat, mais l’assouplissement des restrictions autour de Noël a peut-être contribué à la propagation. La «variante britannique», qui est estimée à 70% plus transmissible que les formes précédentes du coronavirus, suscite également une inquiétude croissante.

Le leader irlandais Micheál Martin a déclaré lundi à la chaîne de télévision nationale RTE que les gens se mêlaient à Noël et à l’arrivée de la nouvelle variante avait créé une « tempête parfaite ».

Il a noté que les derniers tests ont montré que 42 des 92 nouveaux échantillons étaient positifs pour la variante – donc près de la moitié.

Les responsables de la santé publique en Irlande, qui compte moins de lits de soins intensifs que la plupart des pays de l’UE, sont profondément préoccupés par le fardeau du système de santé.

Ancien directeur du CDC Tom Frieden a tweeté sur les « augmentations exponentielles » en Irlande et en Grande-Bretagne.

«Je n’ai jamais vu une courbe épidémique comme celle-ci auparavant, et la courbe est avec verrouillage. Si la variante devient courante aux États-Unis, ce sera presque le pire des cas, avec une base de référence d’hôpitaux entiers », a-t-il déclaré.

Il n’y a pas longtemps que l’Irlande a été louée pour le succès de sa réponse au coronavirus. En octobre, il est devenu le premier pays de l’UE à réintroduire un verrouillage à l’échelle nationale, de nombreux pays voisins ne voulant appliquer des restrictions régionales que dans les zones sensibles. Cette décision précoce et radicale a mis la deuxième vague d’Irlande sous pression.

Mais le gouvernement irlandais a levé certaines mesures en décembre et a rouvert des restaurants et des magasins. Les gens ont recommencé à sortir. Ils ont socialisé. Ils se sont rencontrés pendant les vacances. Cela semble coïncider avec l’arrivée de la variété la plus contagieuse.

Les dirigeants irlandais ont défendu leurs décisions lundi.

« Nous acceptons notre responsabilité, mais à tout moment nous avons agi pour répondre efficacement aux vagues qui ont surgi », a déclaré Martin à l’émission de radio Newstalk.

Le vice-Premier ministre Leo Varadkar a noté que la troisième vague a frappé de nombreux pays européens, affirmant qu’elle était « trop ​​simpliste … pour dire que si une chose était faite différemment, tout irait bien ».

Il a suggéré que cinq facteurs pourraient avoir contribué à la montée en puissance de l’Irlande: l’ouverture de l’hospitalité en décembre, le mélange des ménages, les gens se déplaçant à travers le pays avant Noël, le non-respect des funérailles et des veillées et la montée des shebeens (magasins d’alcool illégaux). ) et la nouvelle variante.

«On ne passe pas de 400 cas par jour et un taux de positivité de 5 pour cent à 7 000 cas et un taux de positivité de 25 pour cent à cause d’une chose. Il faut beaucoup de choses », a déclaré Varadkar Newstalk. « Si vous prenez ces cinq facteurs ensemble, c’est probablement la meilleure explication qui puisse être donnée. »

Les chiffres surprenants soulèvent la question de savoir s’il faut reconsidérer les mesures efficaces contre la variante à diffusion rapide.

Alors que la plus grande partie de l’Europe s’est engagée à maintenir les écoles ouvertes pendant la deuxième vague, la reprise de la fermeture en Irlande comprend également la fermeture des écoles.

Gabriel Scally, professeur de santé publique à l’Université de Bristol, a déclaré qu’il était « insensé et malavisé » d’assouplir les restrictions avant Noël, conduisant à plus de mélange, tandis que « le conseil clair de santé publique est que ce n’était pas la bonne chose à faire. «

Il a également déclaré que l’Irlande et la Grande-Bretagne avaient payé le prix pour être l’un des rares endroits au monde sans contrôles stricts dans les aéroports et les ports. Les deux ont annoncé des restrictions plus strictes ces derniers jours, obligeant les passagers des compagnies aériennes à présenter un test négatif jusqu’à 72 heures avant le départ.

Scally a également déclaré que l’Irlande n’avait pas profité de son statut d’île comme la Nouvelle-Zélande et Taiwan.

Il y a un mouvement constant à travers la frontière invisible entre la République d’Irlande, au sud, et l’Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni et a son propre gouvernement semi-autonome.

Il a déclaré que certaines personnes avaient profité de l’ouverture de la frontière et avaient fait un «évitement de Dublin». Lorsque l’Irlande, avec des dizaines d’autres pays, a imposé une interdiction de voyage à la Grande-Bretagne après l’identification de la variante, de nombreux rapports ont fait état de passagers se rendant à Belfast, en Irlande du Nord, puis traversant simplement la frontière sud.

L’Irlande et l’Irlande du Nord sont désormais strictement bloquées et ont pris des mesures similaires au printemps. Mais les deux juridictions ont adopté des approches différentes à la fin de l’automne, l’Irlande du Nord imposant une touche plus légère.

« L’Irlande du Nord était trois ou quatre fois plus élevée que la République d’Irlande il y a trois ou quatre semaines », a déclaré Peter Donaghy, un analyste de données, qui a ajouté que les responsables d’Irlande du Nord avaient des doutes et n’étaient pas d’accord sur les restrictions.

Les hôpitaux d’Irlande du Nord sont sous pression et un dimanche appelle tout le personnel en congé.

Scally a appelé les gouvernements à approcher pleinement le covid-19 sur l’île. « Ils l’auraient fait s’il s’agissait d’une maladie du bétail, des porcs ou des moutons », a-t-il dit, faisant référence à une interdiction de transporter du bétail lors d’une épidémie de maladie animale.

Lindsay Broadbent, virologue à l’Université Queen’s de Belfast, a convenu qu’il devrait y avoir une approche plus unifiée.

« Il doit y avoir une reconnaissance, pas seulement en Irlande, que les virus n’infectent pas les humains différemment selon le côté de la frontière où vous vivez », a-t-elle déclaré.