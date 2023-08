La courbe de canard : qu’est-ce que c’est et est-ce un problème ?

Qu’est-ce qui ressemble à un canard, qui ne cancane pas et qui cause beaucoup de maux de tête aux services publics d’énergie du monde entier, en particulier en Californie ? C’est la courbe du canard, et cela pourrait avoir un impact important sur la façon dont votre service public traite votre production solaire sur le toit.

Pourquoi? Les gestionnaires de réseaux énergétiques effectuent toujours un exercice d’équilibre entre la production d’électricité et la demande de celle-ci. Trop d’énergie signifie que les ressources vont être gaspillées. Trop peu et vous avez des pannes ou des baisses de tension. Pourtant, il existe une certaine prévisibilité de la demande. Lorsque la plupart des gens dorment la nuit, la demande est à son plus bas. Alors que nos réveils nous font sortir de nos lits et que nous commençons à allumer les lumières et à préparer le petit-déjeuner, la demande augmente. La demande reste alors stable ou diminue pendant la journée pendant que les gens travaillent. Au fur et à mesure que les gens rentrent chez eux, la demande augmente à mesure que les gens préparent le dîner et diffusent éventuellement de la télévision. Puis le cycle se répète.

Les choses étaient assez simples pour les services publics lorsqu’il n’y avait que quelques sources de production d’énergie, à savoir les combustibles fossiles comme le gaz naturel. L’ajout de l’énergie solaire au mix a compliqué les choses.

« Contrairement aux centrales électriques conventionnelles (par exemple, les centrales nucléaires, au charbon et au gaz naturel), les ressources solaires et éoliennes ne peuvent pas être entièrement réparties à volonté pour aider à répondre à la demande, et les services publics peuvent devoir les réduire pour protéger les opérations du réseau. , » selon le Administration américaine de l’information sur l’énergie. « L’énergie solaire n’est générée que pendant la journée, culminant à midi lorsque le soleil est le plus fort et diminuant au coucher du soleil. À mesure que la capacité solaire augmente, les centrales électriques conventionnelles sont moins utilisées en milieu de journée et la courbe de canard s’approfondit. . »

Alors, qu’est-ce que c’est que la courbe de canard ?

Qu’est-ce que la courbe de canard ?

La courbe de canard est ce que vous obtenez lorsque vous tracez la charge énergétique nette quotidienne en Californie sur un graphique. C’est ce qu’on appelle une courbe de canard parce qu’elle finit par ressembler à un canard.

Vous voyez le canard ? Opérateur de système indépendant de Californie / Capture d’écran Andrew Blok

« Alors que de plus en plus d’énergie solaire est mise en ligne, elle fournit essentiellement une surgénération », a déclaré Tom McCalmont, PDG de Puissance jumelée. « Le soleil culmine vers midi, lorsque la charge n’est pas très élevée, mais s’intensifie ensuite de façon spectaculaire en fin de journée lorsque les gens rentrent chez eux, allument leurs fours et leurs lumières, branchent leurs voitures, peu importe. La forme de cette chose est que vous obtenez le ventre du canard. »

La première partie de la journée, lorsque la demande est en hausse, est la queue de canard. Le milieu de la journée, lorsque la demande baisse, est son ventre (qui s’est approfondi au fil des ans à mesure que de plus en plus de personnes ont adopté l’énergie solaire sur les toits). La montée en fin de journée forme le cou du canard avant de se rétrécir le soir pour former la tête et le bec du canard.

Qu’est-ce qui cause la courbe de canard?

La forme du canard suit la demande énergétique tout au long de la journée, avec des pics en début et en fin de journée mais une profonde vallée entre les deux. La raison pour laquelle le ventre du canard devient plus profond est que de plus en plus d’énergies renouvelables (y compris solaires) sont mises en ligne. Cela réduit considérablement la charge que les services publics doivent gérer pendant la journée, lorsque le soleil est le plus brillant et que la production d’énergie solaire en particulier est la plus élevée.

Pourquoi la courbe de canard est importante

À mesure que de plus en plus d’énergie solaire est mise en ligne et que la courbe du canard s’approfondit, elle présente deux grands défis pour les services publics, selon l’EIA : le stress du réseau et l’économie.

« La montée en puissance est un gros problème – déterminer ce qu’il faut éteindre au milieu de la journée quand il y a trop de puissance est un problème », a déclaré McCalmont.

Les problèmes sont pires le soir, lorsque la demande d’énergie est élevée mais qu’il y a moins d’énergie solaire sur laquelle compter. Ce changement amène les centrales électriques conventionnelles à augmenter rapidement la production d’électricité pour répondre aux demandes énergétiques de leurs clients. La question économique porte sur le fait que les centrales énergétiques ont maintenant plus de concurrence. Comme l’énergie solaire répond aux besoins énergétiques de nombreuses personnes, les centrales n’ont pas besoin de fonctionner à pleine capacité, ce qui entraîne une réduction des revenus.

« Si les revenus réduits rendent l’entretien des usines non rentable, les usines peuvent prendre leur retraite sans remplacement distribuable », a déclaré l’EIA. « Une électricité moins acheminable rend plus difficile pour les gestionnaires de réseau d’équilibrer l’offre et la demande d’électricité dans un système avec de fortes fluctuations de la demande nette. »

Solutions à la courbe de canard



La courbe du canard peut présenter des défis pour les services publics, mais la solution attend : le stockage sur batterie. Plutôt que de simplement réinjecter cet excédent solaire dans le réseau lorsqu’il n’est pas nécessaire, il pourrait être stocké dans des batteries pour être déployé ultérieurement.

« Si vous avez du stockage et que vous pouvez décaler cette heure de pointe de quelques heures seulement, cela aide certainement la courbe du canard », a déclaré McCalmont. « Prenez cet excès solaire au milieu de la journée, au lieu de l’éteindre, mettez cette énergie dans une batterie. Puis à 16 heures, lorsque vous avez besoin de cette énergie, déchargez la batterie pour atteindre cette rampe. C’est un gagnant-gagnant pour tout le monde et contribue à lisser la courbe. »

Ce concept de services publics tirant parti de l’énergie stockée est connu sous le nom de centrale électrique virtuelle. Fondamentalement, au lieu de compter sur une seule source de production d’énergie – une usine de gaz naturel, par exemple – le service public peut tirer parti d’un mélange de sources d’énergie. Cette centrale peut jouer un rôle, mais il en sera de même pour les parcs solaires et éoliens à proximité, ainsi que pour les installations solaires et les batteries résidentielles. De cette façon, le service public est mieux préparé à une augmentation de la demande d’énergie sans que la centrale conventionnelle ait du mal à générer toute l’énergie nécessaire, et il n’y aura pas de perturbations majeures du service si une méthode de production d’énergie connaît des revers.

Ce qui retient ce concept, c’est le besoin de plus de stockage de batterie. Les batteries solaires sont chères en ce moment – presque aussi chères qu’un système de panneaux solaires lui-même – de sorte que de nombreux propriétaires de maisons solaires ne les ont tout simplement pas. Les services publics pourraient commencer à les subventionner dans un proche avenir, mais cela nécessitera la rédaction d’une législation pour leur permettre de le faire. La Californie, pour sa part, n’attend pas.

« Le stockage par batterie est rapidement construit en Californie; il est passé de 0,2 gigawatts en 2018 à 4,9 GW en avril 2023 », selon l’EIA. « Les opérateurs prévoient de construire 4,5 GW supplémentaires de capacité de stockage de batteries dans l’État d’ici la fin de l’année. »

Questions fréquemment posées

Comment le solaire sur les toits affecte-t-il la courbe de canard ? L’énergie solaire sur les toits approfondit le « ventre » de la courbe de canard, car elle ajoute beaucoup d’énergie au réseau lorsque la demande est faible. Mais lorsque l’énergie solaire sur le toit est associée à des batteries, elle peut aider à aplatir la courbe du canard en fournissant de l’énergie au moment où elle est le plus nécessaire.

Comment la courbe du canard impacte-t-elle la Californie ? La courbe de canard a été pratiquement créée pour la Californie, qui est en tête du pays en matière d’adoption de l’énergie solaire sur les toits. Avec tous ses panneaux, beaucoup d’énergie est générée en milieu de journée, lorsque le soleil est le plus brillant mais que la demande énergétique est plus faible.