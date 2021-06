La Cour suprême vote pour laisser Obamacare intact après la contestation de certains États – The Right Scoop

La Cour suprême a voté 7 contre 2 aujourd’hui pour soutenir l’Obamacare après que certains États ont contesté la Constitution devant la Haute Cour :

Comme vous pouvez le voir, ils ont lancé le procès parce que les États qui le contestaient n’avaient pas qualité pour agir. Ce n’était donc pas un jugement fondé sur le bien-fondé de la loi socialiste sur la santé.

Ce qui est intéressant, c’est comment les juges ont voté :

La Loi sur les soins abordables est maintenue. Le juge BREYER rédige l’opinion majoritaire. Il est rejoint par les deux autres libéraux (Sotomayor et Kagan) ainsi que par trois conservateurs (Roberts, Thomas et Barrett). Alito et Gorsuch sont en désaccord.

