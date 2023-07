La Cour suprême vient de rendre ses décisions les plus importantes de l’année. Voici ce que vous devez savoir.

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême vient de terminer de rendre ses plus grandes décisions du mandat, tuant le plan de 400 milliards de dollars du président Joe Biden pour annuler ou réduire les dettes fédérales de prêts étudiants, mettant fin à l’action positive dans l’enseignement supérieur et rendant une décision majeure qui a un impact sur les droits des homosexuels. Les décisions de la semaine dernière couronnent un mandat qui a débuté en octobre au cours duquel les juges ont également examiné de grandes questions concernant le droit de vote et la religion.

Le tribunal se réunira ensuite à l’automne pour reprendre les audiences. Voici un certain nombre de choses à savoir sur le dernier mandat de la Cour suprême :

IL Y A EU DES SURPRISES

Le tribunal a une solide majorité conservatrice de six juges, mais a finalement rendu des décisions dans lesquelles la position la plus conservatrice n’a pas gagné. Cela a surpris certains observateurs de la cour.

Dans quatre affaires majeures, les juges conservateurs et libéraux se sont joints pour rejeter les arguments juridiques les plus agressifs avancés par les élus conservateurs de l’État et les groupes de défense. Celles-ci comprenaient des décisions sur le vote, une loi sur la protection de l’enfance amérindienne et une politique d’immigration de l’administration Biden.

En ce qui concerne le droit de vote, par exemple, les juges ont rejeté un effort mené par les républicains pour affaiblir une loi historique sur le droit de vote. Au lieu de cela, ils ont statué en faveur des électeurs noirs en Alabama dans une affaire de redécoupage du Congrès. L’État, où plus d’un électeur sur quatre est noir, devra désormais redessiner ses districts du Congrès de manière à donner plus de pouvoir aux électeurs noirs. La décision était 5-4 avec le juge en chef John Roberts et le juge Brett Kavanaugh rejoignant les trois libéraux de la cour.

Par ailleurs, alors que les juges l’année dernière ont annulé Roe contre Wade et autorisé les États à interdire l’avortement, le tribunal a rejeté en avril un effort mené par les conservateurs pour faire retirer du marché un médicament utilisé dans la méthode d’avortement la plus courante. Les juges ont autorisé le médicament, la mifépristone, à rester sur le marché pour le moment pendant qu’un procès se poursuit.

LES CONSERVATEURS ONT TOUJOURS GAGNÉ, BEAUCOUP

Bien qu’il y ait eu des surprises parmi les décisions des juges, les conservateurs ont tout de même gagné gros. Sur l’action positive, ils ont remporté une victoire longtemps souhaitée. Alors que le tribunal avait maintenu de justesse les programmes d’admission à l’université soucieux de la race au cours des 20 dernières années, y compris aussi récemment qu’en 2016, une aile conservatrice du tribunal renforcée par trois personnes nommées par l’ancien président Donald Trump a annulé la pratique 6-3.

De même, sur les prêts étudiants, le tribunal a divisé 6-3 selon des critères idéologiques pour tuer un programme d’administration signature de Biden. D’autres décisions importantes où les conservateurs ont gagné comprenaient une décision 5-4 qui limitait fortement l’autorité du gouvernement fédéral à contrôler la pollution de l’eau.

LE JUGE EN CHEF JOHN ROBERTS ÉTAIT EN CONTRÔLE

Le juge en chef John Roberts a dirigé les décisions les plus importantes du tribunal, rédigeant les opinions majoritaires sur les prêts étudiants, l’action positive et les affaires de vote en Caroline du Nord et en Alabama. L’année dernière, les cinq conservateurs à droite de Roberts ont formé des majorités pour agir parfois plus agressivement que ne le souhaitait le juge en chef, notamment en renversant Roe v. Wade sans son vote. La position plus étroite de Roberts dans l’affaire aurait plutôt réduit le droit à l’avortement.

En tant que chef, Roberts décide qui rédige l’opinion majoritaire dans les cas où il est d’accord. Cette fois, il s’est attribué ces opinions majeures, s’assurant que sa main dirigeait le terrain.

LA JUSTICE KETANJI BROWN JACKSON FAIT ENTENDRE SA VOIX

Le plus récent juge du tribunal a également fini par être le plus vocal. Jackson a commencé son premier mandat au tribunal en octobre et il était clair dès le début qu’elle participerait activement aux arguments. Au cours des 59 arguments du mandat, elle a prononcé quelque 78 800 mots, bien plus que la deuxième justice la plus volubile, selon les recherches d’Adam Feldman et Jake Truscott.

Comme ses collègues, Jackson a écrit environ une demi-douzaine d’opinions majoritaires ce trimestre. Sa première est survenue dans un différend entre États au sujet d’argent non réclamé, tandis que sa plus importante a peut-être été une décision 7-2 dans laquelle le tribunal a refusé de limiter largement le droit de poursuivre les employés du gouvernement. Elle est également l’auteur d’un certain nombre de dissidences, dont une dans l’action positive dans laquelle Jackson, la première femme noire du tribunal, a accusé ses collègues dans la majorité de « laisser-les-manger-du-gâteau ».

LE JUGE NEIL GORSUCH A ENCORE DÉFENDU LES DROITS DES AUTOCHTONES

Depuis qu’il a rejoint le tribunal en 2017, le juge Neil Gorsuch est devenu un champion des droits des autochtones, rompant parfois avec ses collègues conservateurs sur les questions autochtones. En 2020, par exemple, il a été l’auteur d’une décision 5-4 dans laquelle le tribunal a statué qu’une grande partie de l’est de l’Oklahoma restait une réserve amérindienne.

Ce terme, il a écrit avec passion dans deux cas de droits autochtones. Il s’est opposé à une décision contre la nation Navajo dans un différend impliquant l’eau du fleuve Colorado frappé par la sécheresse. Et alors qu’il était majoritaire dans l’affaire du tribunal concernant la loi indienne sur la protection de l’enfance, il a néanmoins écrit séparément. L’avis comptait 34 pages. Gorsuch a écrit 38.

LES QUESTIONS D’ÉTHIQUE TOURNENT AUTOUR DE LA COUR

Les questions très médiatisées n’étaient pas la seule raison pour laquelle la Cour suprême était dans l’actualité ce trimestre. Une série d’histoires a remis en question les pratiques éthiques des juges, notamment du juge Clarence Thomas mais aussi du juge Samuel Alito. Le site d’information d’investigation ProPublica a détaillé dans une série de magasins des voyages somptueux et d’autres cadeaux offerts à Thomas par le mégadonateur républicain Harlan Crow.

Thomas et Alito ont fermement nié avoir fait quelque chose de mal. Mais les histoires ont conduit à des appels des démocrates au Congrès en particulier pour des réformes et plus de transparence. Les républicains ont clairement indiqué qu’ils s’opposaient à l’effort. En mai, Roberts a déclaré sans donner de détails que le tribunal pouvait faire plus pour « adhérer aux normes les plus élevées » de conduite éthique.

___

Le journaliste d’Associated Press, Mark Sherman, a contribué à ce rapport.

Jessica Gresko, l’Associated Press