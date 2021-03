Des policiers armés montent la garde lors d’une marche de protestation commémorative depuis Jefferson Square Park pour marquer le premier anniversaire depuis que le département de police du métro de Louisville a abattu Breonna Taylor chez elle à Louisville. | Jeremy Hogan / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Deux policiers ont demandé une exemption assez absurde du quatrième amendement dans Torres c. Madrid.

Les faits allégués de Torres c.Madrid sont horribles.

Roxanne Torres dit qu’elle était assise dans une voiture sur un parking à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, lorsqu’elle a été approchée par deux hommes armés qui ont tenté de lui parler. Croyant qu’il s’agissait de voleurs de voiture, Torres s’est rapidement éloignée pour leur échapper, et les hommes lui ont tiré un total de 13 coups de feu alors qu’elle s’enfuyait – dont deux l’ont frappée dans le dos.

Il s’avère que les deux hommes étaient des policiers et qu’ils se trouvaient sur le parking pour exécuter un mandat d’arrêt contre une femme qui vivait dans un immeuble voisin. (La police conteste le récit de Torres sur ce qui s’est passé lors de sa rencontre avec eux. Mais, à ce stade de la poursuite de Torres contre les agents, les tribunaux doivent supposer que sa version des faits est vraie afin de déterminer si la situation qu’elle décrit équivaut à conduite illégale de la police.)

Après que Torres ait échappé aux deux officiers – conduisant la voiture avec seulement son bras droit parce que les balles dans son dos l’ont temporairement paralysé gauche – elle aurait conduit à une courte distance, volé une autre voiture qu’elle a trouvée au ralenti à proximité, s’est enfuie dans une autre ville et a cherché des soins médicaux. Elle a finalement été transportée par avion vers un hôpital d’Albuquerque afin qu’elle puisse recevoir un meilleur traitement, et la police l’a arrêtée le lendemain.

Torres a ensuite poursuivi en justice, affirmant que les flics avaient utilisé une force excessive en violation du quatrième amendement lorsqu’ils avaient ouvert le feu sur elle. Mais il y avait un problème potentiel avec son procès. Le quatrième amendement protège contre les «perquisitions et saisies abusives», et il est bien établi que lorsque la police utilise la force contre un suspect, cela peut constituer une «saisie». Mais les flics soulignent le fait que Torres les a éludés avec succès pendant un certain temps et affirment qu’il n’y a pas eu de «saisie» dans cette affaire.

La question centrale dans Torres est de savoir si la police «saisit» quelqu’un, et donc potentiellement violer le Quatrième amendement, si elle blesse physiquement une personne sans réussir à la retenir ou à interrompre d’une autre manière son mouvement.

Dans une décision 5-3 (la juge Amy Coney Barrett n’a pas participé à Torres parce que cela a été discuté avant qu’elle ne rejoigne la Cour), les juges ont décidé que le procès de Torres contre les officiers pouvait être poursuivi. «Nous estimons que l’application de la force physique sur le corps d’une personne avec l’intention de retenir est une saisie», a écrit le juge en chef John Roberts pour la majorité, «même si la personne ne se soumet pas et n’est pas soumise.

L’opinion de Roberts a été rejointe par ses trois collègues libéraux, ainsi que par le juge Brett Kavanaugh. Le juge Neil Gorsuch a rédigé une dissidence avec les juges Clarence Thomas et Samuel Alito.

Cette décision ne signifie pas nécessairement que la poursuite de Torres l’emportera finalement. Comme le souligne Roberts, «tout ce que nous décidons aujourd’hui, c’est que les agents se sont emparés de Torres en lui tirant dessus avec l’intention de retenir son mouvement.» Il est toujours possible que d’autres procédures déterminent que la police a agi de manière raisonnable (les faits sur ce qui s’est passé lors de la rencontre des agents avec Torres sont contestés), ou que les agents sont à l’abri de toute responsabilité en vertu d’une doctrine connue sous le nom d’immunité qualifiée.

Mais, à tout le moins, le Torres La décision signifie que les agents ne seront pas à l’abri des poursuites du quatrième amendement parce qu’ils ont essayé, mais n’ont pas réussi à détenir quelqu’un en utilisant une force excessive.

La police peut «saisir» quelqu’un même si elle ne réussit pas à la retenir.

C’est un peu surprenant que la Cour suprême ait eu besoin d’entendre Torres, parce que la Cour a déjà abordé une question similaire dans Californie c.Hodari D. (1991), une affaire demandant à quel moment au cours de la poursuite d’un policier un suspect qui a été «saisi» par l’agent.

Comme l’a écrit le juge Antonin Scalia pour la Cour dans Hodari D., «La quintessence de la« saisie de la personne »en vertu de notre jurisprudence du quatrième amendement» est une arrestation, et «la simple saisie ou l’application de la force physique avec une autorité légitime, qu’elle réussisse ou non à soumettre la personne arrêtée, était suffisante» pour constituer une arrêter.

Ainsi, parce que la police a utilisé la force physique contre Torres – en lui tirant des balles sur elle – leurs actions présumées dans le Torres Cette affaire constitue une «arrestation» et équivaut donc à une «saisie» au sens du quatrième amendement.

Encore Hodari D. a favorisé une certaine confusion parmi les juges des juridictions inférieures, qui n’étaient pas d’accord sur la signification de la définition de Scalia des mots «arrestation» et «saisie».

Comme Gorsuch le fait valoir en dissidence, les faits de Hodari D. étaient assez différents des faits de Torres, et ils n’ont pas présenté de cas où un agent a utilisé la force physique contre un suspect sans réussir à le retenir. Lorsqu’un tribunal rend un avis, les parties de cet avis qui sont essentielles au raisonnement du tribunal sont considérées comme la «décision» de cette affaire et lient les juridictions inférieures. Mais les observations émises par un tribunal qui ne sont pas essentielles à la décision sont considérées comme des «dictons» et ne sont pas considérées comme contraignantes.

Ainsi, alors que certaines juridictions inférieures ont suivi l’approche de Scalia énoncée dans Hodari D.Selon d ‘autres, une saisie du quatrième amendement ne se produit que lorsque les agents prennent «possession» d’ une personne ou d ‘un objet.

En résolvant ce désaccord en faveur de Torres, Roberts passe en revue une longue série de cas anciens qui soutiennent l’approche de Scalia au quatrième amendement, y compris un cas anglais de 1828 déclarant que «toutes les autorités, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, établissent qu’un caporal le contact suffit pour constituer une arrestation, même si l’accusé ne se soumet pas », et une affaire de 1605 impliquant une comtesse anglaise qui a été mise en état d’arrestation après que des agents de la force publique portant une masse« lui ont montré leur masse et lui ont touché le corps lui dit, nous vous arrêtons, madame.

Gorsuch, quant à lui, est venu armé de son propre éventail d’affaires et de traités vieux de plusieurs siècles pour affirmer que la police doit en fait «prendre possession de quelqu’un ou de quelque chose» afin de le «saisir». Il cite une décision de la Cour suprême de 1825 interprétant une loi impliquant la saisie de navires comme exigeant «une possession ouverte et visible», et un texte de 1769 définissant «une arrestation» comme signifiant «l’arrestation ou la retenue de sa personne, afin d’être prochain pour répondre à un crime présumé ou suspecté. »

C’est un argument insatisfaisant entre Roberts et Gorsuch, qui révèle en grande partie qu’un voyage à travers des sources juridiques antédiluviennes découvrira des preuves soutenant les deux interprétations possibles du quatrième amendement. Parfois, l’originalisme n’a pas toutes les réponses.

Pourtant, alors que le voyage de la Cour à travers des textes en décomposition ne résout pas vraiment le différend en Torres, il existe de profondes raisons pratiques de préférer la règle de Roberts à celle de Gorsuch.

Imaginez, par exemple, qu’un policier ouvre le feu au hasard sur deux passants innocents, sans aucune justification pour le faire. L’un de ces spectateurs est frappé au bras et s’enfuit avec succès; l’autre est touché à la jambe et ne peut donc pas échapper à l’officier.

En vertu de la règle de Roberts, ces deux passants pouvaient intenter une poursuite du quatrième amendement contre l’officier. Mais sous le règne de Gorsuch, seule la personne frappée à la jambe pouvait le faire. Quoi que les rédacteurs aient l’intention d’accomplir lorsqu’ils ont rédigé le quatrième amendement, il est difficile d’imaginer qu’ils voulaient écrire une distinction aussi arbitraire dans la Constitution.

De plus, si une «saisie» ne se produit pas tant qu’un suspect n’est pas immobilisé, alors, comme l’écrit Roberts, «il sera souvent difficile de savoir quand un agent réussit à prendre le contrôle d’un suspect en difficulté.» Les tribunaux, selon Roberts, «se demanderont si un officier exerce le contrôle lorsqu’il attrape un suspect, lorsqu’il l’attaque, ou seulement lorsqu’il met les menottes aux poignets».

Un effet pratique de Torres sera que les tribunaux n’auront pas à tenir compte de ces impondérables. Et l’affaire signifie également que les agents qui utilisent une force excessive peuvent faire l’objet de poursuites du quatrième amendement, même si le demandeur dans cette poursuite a réussi à échapper à l’agent.