La Cour suprême vient de prononcer une très mauvaise nouvelle pour les électeurs noirs dans Ardoin c. Robinson

La Cour suprême a rendu une brève ordonnance mardi soir qui rétablit effectivement les cartes du Congrès racialement gerrymandered dans l’État de Louisiane, au moins pour les élections de 2022.

Selon ces cartes, les électeurs noirs ne contrôleront qu’un seul des six sièges du Congrès de la Louisiane, malgré le fait que les Afro-Américains représentent près d’un tiers de la population de l’État. Ainsi, la décision de la Cour dans Ardoin c.Robinson signifie que les Noirs auront moitié moins de représentation au Congrès qu’ils n’en auraient sous des cartes où les électeurs noirs ont autant de possibilités d’élire leur propre candidat préféré que les Blancs en Louisiane.

Un tribunal fédéral de première instance, appliquant des précédents de longue date de la Cour suprême selon lesquels la loi sur les droits de vote n’autorise pas de tels gerrymanders raciaux, a émis une injonction préliminaire annulant temporairement les cartes de la Louisiane et ordonnant à la législature de l’État d’en dessiner de nouvelles comprenant deux districts à majorité noire. Notamment, un panel très conservateur de la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit a rejeté la demande de l’État de surseoir à la décision du tribunal de première instance – un signe que les cartes de la Louisiane constituaient une violation si claire de la loi sur les droits de vote que même l’un des plus conservateurs les cours d’appel du pays n’ont trouvé aucune raison valable de modifier la décision du tribunal de première instance.

Comme l’a expliqué le cinquième circuit, la loi actuelle interdit généralement les cartes qui diluent le pouvoir de vote d’un groupe racial particulier, du moins lorsque ce groupe est “suffisamment important et compact pour former une majorité” dans d’autres districts du Congrès, lorsqu’il “vote de manière cohérente” et lorsque ” les blancs ont tendance à voter en bloc » pour vaincre les candidats préférés du groupe minoritaire.

Néanmoins, la Cour suprême a voté 6 contre 3 selon les lignes de parti pour suspendre l’injonction du tribunal de première instance, rétablissant ainsi les cartes gerrymandered. L’ordonnance de la Cour n’est qu’une page, et elle ne fournit aucune explication substantielle de la raison pour laquelle les républicains nommés par la Cour ont voté pour priver les Louisianais noirs de la moitié de leur représentation à la Chambre des représentants des États-Unis.

L’ordonnance de la Cour suprême dans Ardoin contient cependant un indice sur ce qui pourrait se passer dans la tête des juges conservateurs : il fait référence à une décision de l’hiver dernier concernant une affaire similaire en Alabama.

En février dernier, la Cour a rendu une ordonnance en Merrill c.Milligan qui a temporairement rétabli des cartes en Alabama qu’un panel de trois juges fédéraux a déterminées comme étant illégalement racistes. Selon ces cartes, les électeurs noirs ont une réelle chance de déterminer qui ne représente qu’un seul des sept districts de l’Alabama – soit 14% de ces districts. Pendant ce temps, les Afro-Américains représentent environ 27% de la population de l’État. Ainsi, les cartes de l’Alabama, tout comme les cartes de la Louisiane que la Cour vient de rétablir temporairement en Ardoindonnent aux Noirs environ la moitié de la représentation qu’ils devraient avoir en fonction de leur part de la population totale de l’État.

La Cour entendra les plaidoiries lors de la Merrill cas en octobre, puis il décidera de rendre permanente son ordonnance temporaire dans ce cas – permettant à l’Alabama d’utiliser sa carte raciste jusqu’au début du prochain cycle de redécoupage dans les années 2030.

De plus, en mars, la Cour a voté en faveur de l’annulation des cartes législatives de l’État du Wisconsin, avertissant que ces cartes pourraient avoir donné aussi beaucoup d’influence sur les électeurs noirs. Cette décision suggérait qu’avant qu’un État puisse décider volontairement d’ajouter un district à majorité noire supplémentaire, il devait se demander « si une alternative neutre sur le plan racial qui n’ajoutait pas [one more] district noir priverait les électeurs noirs de l’égalité des chances politiques.

La nouvelle ordonnance de la Cour en Ardoin déclare que les juges conserveront l’affaire de la Louisiane “en attendant la décision de cette Cour” dans Merrill. En d’autres termes, la Cour semble considérer Ardoin et Merrill comme des cas très similaires, et il prévoit très probablement de promulguer une nouvelle règle régissant les cas de gerrymandering racial qui résoudra les deux cas.

Prises ensemble, les ordonnances de la Cour dans Merrill, Ardoin, et l’affaire du Wisconsin suggèrent que les juges sont sceptiques quant aux règles actuelles, qui offrent des protections assez solides contre le gerrymandering racial, et prévoient de remplacer ces règles par un nouveau régime qui est probablement moins favorable aux électeurs noirs – et plus probablement aux électeurs des minorités en général . Aucune de ces trois ordonnances n’a été particulièrement bien expliquée, mais le schéma est que, dans chaque cas, la Cour s’est prononcée contre les efforts visant à dessiner des cartes qui étendent le pouvoir politique des Noirs.

On ne sait pas à quoi ressemblera ce nouveau régime – encore une fois, aucune des trois décisions récentes de la Cour en matière de gerrymandering racial n’est particulièrement étoffée. Et il est au moins théoriquement possible que la décision finale de la Cour en Merrill maintiendra la loi actuelle et invalidera les cartes de l’Alabama.

Mais la majorité républicaine de la Cour est notoirement hostile aux demandeurs du droit de vote et au Voting Rights Act en particulier. Ainsi, l’avenir de la loi électorale américaine sera probablement beaucoup plus hostile aux intérêts des Noirs (et des autres minorités) que la loi actuelle.