La Cour suprême vient de prendre une énorme bouchée de la Clean Water Act, dans Sackett c. EPA

La Cour suprême a rendu jeudi une décision 5-4 qui impose une nouvelle limite drastique à la Clean Water Act, la loi de 1972 qui constitue l’épine dorsale des efforts des États-Unis pour garantir que l’approvisionnement en eau de l’Amérique est propre et sûr.

Comme l’écrit le juge Brett Kavanaugh dans une opinion dissidente, l’opinion majoritaire du juge Samuel Alito dans Sackett contre EPA est susceptible d’entraver la capacité de la loi à protéger plusieurs voies navigables importantes, notamment le fleuve Mississippi et la baie de Chesapeake.

L’affaire implique une question certes assez difficile de savoir comment lire une disposition vague de la loi. La Clean Water Act interdit le « rejet de polluants » dans les « eaux navigables ». Mais il définit également le terme « eaux navigables » de manière contre-intuitive, pour inclure toutes les « eaux des États-Unis, y compris les mers territoriales ».

Les tribunaux et les agences fédérales qui appliquent cette loi ont eu du mal au cours du dernier demi-siècle à déterminer quelles «eaux» peuvent être réglementées en vertu de ce langage législatif incertain – un problème exacerbé par le fait que les polluants rejetés loin d’une voie navigable majeure peuvent néanmoins migrer dans ce cours d’eau. Un produit chimique toxique déversé à des kilomètres du fleuve Mississippi pourrait se retrouver dans ce fleuve à travers le réseau de ruisseaux, de ruisseaux, de zones humides et d’éléments géographiques similaires qui l’alimentent.

La dernière fois que la Cour suprême a abordé cette question, quelles sont exactement les « eaux des États-Unis ? – était dans Rapanos c.États-Unis (2006), et Rapanos diviser la Cour de trois manières, aucune des trois approches ne remportant la majorité des votes des juges.

L’avis de jeudi en Sacket adopte la plus étroite de ces trois approches, celle suggérée par le juge Antonin Scalia dans l’un de ces avis de 2006. Sous Alito Sacket de l’avis, la loi ne s’applique qu’aux « eaux navigables interétatiques traditionnelles », à une « étendue d’eau relativement permanente » reliée à une telle voie navigable, et aux terres humides si interconnectées à une telle étendue d’eau qu’elles sont « dans la pratique indiscernables » à partir de cela.

Comme l’a averti un mémoire amicus déposé par des associations professionnelles représentant les régulateurs et les gestionnaires de l’eau, cette nouvelle définition « exclura 51 % (sinon plus) des zones humides de la nation » des protections de la loi. Les zones humides agissent souvent comme des systèmes de filtration qui ralentissent l’infiltration des polluants dans les principaux cours d’eau et comme des éponges qui aident à contrôler les inondations.

Bref, cet avis réduira considérablement la capacité du gouvernement fédéral à protéger les eaux américaines.

L’avis d’Alito est en contradiction avec le texte du Clean Water Act

Le différend spécifique dans Sacket impliquaient des propriétaires fonciers de l’Idaho qui voulaient remplir ce qu’une cour d’appel fédérale a décrit comme un «terrain résidentiel détrempé» avec de la terre et des rochers afin qu’ils puissent y construire une maison. Le terrain se trouve à proximité d’un affluent qui se jette dans un ruisseau, qui se jette lui-même dans le lac Priest, un plan d’eau suffisamment grand pour que personne ne se demande vraiment s’il est soumis à la Clean Water Act.

Bien que les neuf juges aient convenu que la Clean Water Act ne s’applique pas à ce lot particulier, ils se sont partagés 5-4 sur la façon de lire la loi, Kavanaugh rejoignant les trois juges libéraux en dissidence. (Techniquement, l’opinion de Kavanaugh et l’opinion séparée de la juge Elena Kagan, qui est également en désaccord avec Alito, sont des opinions « concordantes dans le jugement », car les neuf juges ont convenu que les propriétaires devraient l’emporter. Mais ces deux opinions sont en désaccord avec la lecture d’Alito de la loi.)

Le Clean Water Act n’est pas la loi rédigée avec le plus de précision, et son texte offre peu d’indices sur ce que pourraient être les «eaux des États-Unis». Mais cela inclut une indication assez claire de la façon dont la loi traite les zones humides. Une disposition de la Clean Water Act applique la loi aux « zones humides adjacentes » aux voies navigables visées par la loi.

Comme l’écrit la juge Kagan dans son opinion, « dans le langage courant, une chose est adjacente à une autre non seulement lorsqu’elle se touche, mais aussi lorsqu’elle est à proximité. Ainsi, par exemple, une maison est adjacente à une autre même lorsqu’une étendue d’herbe et une palissade séparent les deux.

Mais l’opinion d’Alito n’applique pas la loi à toutes les zones humides qui sont « adjacentes » aux cours d’eau voisins. Selon l’approche d’Alito, seules les zones humides qui ont une « connexion de surface continue avec des corps qui sont des » eaux des États-Unis » à part entière, de sorte qu’il n’y a pas de démarcation claire entre les » eaux » et les zones humides » sont soumises aux restrictions de la loi sur pollution.

Cette approche quelque peu rapide et lâche du texte législatif est une caractéristique commune des opinions d’Alito. Dans Brnovitch contre DNC (2021), par exemple, l’opinion majoritaire d’Alito a imposé un certain nombre de limites extratextuelles à la loi sur les droits de vote – comme une forte présomption que les restrictions de vote qui étaient courantes en 1982 sont légales – qui n’apparaissent nulle part dans le texte de la loi sur les droits de vote.

Mais, peu importe si le Sacket l’opinion peut être mise au carré avec le langage réel de la Clean Water Act, c’est une opinion contraignante de la Cour suprême des États-Unis, et sa lecture étroite de cette loi pourrait considérablement limiter la capacité de la nation à lutter contre la pollution de l’eau.

Alors, que signifie cette décision pour le système d’approvisionnement en eau américain ?

Vers la fin de son opinion dissidente de l’approche d’Alito, Kavanaugh expose plusieurs façons dont «la réécriture par la Cour de« adjacent »pour signifier« attenant »importera beaucoup dans le monde réel». Il avertit que cette décision « pourrait laisser les zones humides réglementées depuis longtemps et acceptées depuis longtemps comme pouvant être réglementées soudainement au-delà de la portée de l’autorité de réglementation des agences ».

Comme l’écrit Kavanaugh, « le fleuve Mississippi dispose d’un vaste système de digues pour prévenir les inondations ». Mais, parce que ces digues créent une barrière physique, « la présence de ces digues (l’équivalent d’une digue) empêcherait apparemment la couverture par la Clean Water Act des zones humides adjacentes de l’autre côté des digues, même si les zones humides adjacentes sont souvent un élément important. dans le cadre du projet de lutte contre les inondations.

De même, Kavanaugh prévient que « la protection fédérale de la baie de Chesapeake pourrait être moins efficace si le remblai peut être déversé dans des zones humides adjacentes (mais non attenantes) à la baie et à ses affluents couverts ».

On ne sait pas non plus comment l’exigence d’Alito selon laquelle les zones humides doivent avoir une « connexion de surface continue » à une voie navigable réglementée est censée fonctionner dans la pratique. L’opinion d’Alito concède que « des interruptions temporaires de la connexion de surface peuvent parfois se produire en raison de phénomènes tels que des marées basses ou des périodes de sécheresse » – ce qui implique qu’une zone humide spécifique ne devient pas soudainement non réglementée parce qu’une sécheresse la déconnecte temporairement d’un cours d’eau voisin. Mais Kavanaugh écrit que le nouveau test d’Alito soulève encore une foule de questions sur les zones humides qui sont toujours soumises à la loi :

[H]À quel point doit-il être difficile de discerner la limite entre une eau et une zone humide pour que la zone humide soit couverte par la Clean Water Act ? Comment ce test s’applique-t-il aux nombreux types de zones humides qui n’ont généralement pas de connexion d’eau de surface à une eau couverte toute l’année – par exemple, les zones humides et les eaux qui sont connectées pendant une grande partie de l’année mais pas en été lorsqu’elles s’assèchent jusqu’à un certain point ? Dans quelle mesure les « interruptions de la connexion de surface » doivent-elles être « temporaires » pour que les zones humides soient encore couvertes ? Comment le test fonctionne-t-il dans les zones où les tempêtes, les inondations et l’érosion déplacent ou brisent fréquemment les bermes naturelles des rivières ? Une connexion de surface continue peut-elle être établie par un fossé, une baissière, un tuyau ou un ponceau ?

Le défi fondamental auquel est confronté tout régulateur de l’eau est que les systèmes d’eau sont interconnectés. Comme l’écrit Kavanaugh, « en raison du mouvement de l’eau entre les zones humides adjacentes et d’autres eaux, les polluants des zones humides se retrouvent souvent dans les rivières, lacs et autres eaux adjacents ».

Cela explique pourquoi le Congrès n’a pas seulement étendu la Clean Water Act aux voies navigables importantes, il l’a également étendue aux zones humides qui sont « adjacentes » à ces voies navigables. Cela n’a aucun sens d’interdire la pollution déversée directement dans le puissant Mississippi, mais de permettre que la pollution soit déversée sur les zones humides voisines qui alimentent directement le fleuve.

Néanmoins, cinq juges ont statué que la décision du Congrès d’appliquer la loi aux voies navigables adjacentes n’avait pas d’importance.