La Cour suprême va trancher une affaire historique sur l’ère « orwellienne » de la censure des médias sociaux

La Cour suprême a accepté vendredi de se lancer dans le débat houleux qui dure depuis des années sur la liberté d’expression en ligne et de décider si les États peuvent défendre le premier amendement en interdisant aux plateformes de médias sociaux de censurer certaines publications et certains comptes.

Les juges examineront les lois adoptées par les législatures républicaines et signées par les gouverneurs républicains de Floride et du Texas.

Bien que les détails varient, les deux lois visent à empêcher les sociétés de médias sociaux d’annuler des utilisateurs en fonction de leurs points de vue respectifs.

Alors que la Haute Cour entame lundi son nouveau mandat de neuf mois, les neuf juges devront se pencher sur la manière dont les lois rédigées à l’aube de l’ère numérique, ou avant, s’appliquent au monde en ligne d’aujourd’hui.

L’affaire fait suite à des décisions contradictoires de deux cours d’appel. Une décision a confirmé la loi du Texas. Les autres ont confirmé certaines parties de la loi de Floride, mais ont également confirmé l’injonction préliminaire du tribunal de première instance empêchant l’entrée en vigueur de la loi.

La loi de Floride sur les médias sociaux a été signée en mai 2021. Elle limite la capacité des plateformes à procéder au déplatformage, à la censure, au shadow-banning ou à la post-priorisation, tous termes définis dans la loi. Des restrictions supplémentaires interdisent aux plateformes de supprimer ou de restreindre le contenu des candidats politiques ou des « entreprises journalistiques ».

Plus tard, en septembre 2021, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a promulgué une mesure qui, selon lui, protège les Texans contre la censure injustifiée sur les plateformes de médias sociaux.

« Les sites de médias sociaux sont devenus notre place publique moderne. Ils constituent un lieu de débat public sain où l’information devrait pouvoir circuler librement – mais il existe un mouvement dangereux de la part des sociétés de médias sociaux pour faire taire les points de vue et les idées conservateurs. C’est faux. , et nous ne le permettrons pas au Texas », avait déclaré Abbot à l’époque.

Par 5 voix contre 4, les juges ont maintenu la loi du Texas en suspens pendant que le litige se poursuit.

Les juges eux-mêmes ont même montré un point de vue différent sur l’affaire. Le juge en chef John Roberts et les juges Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett ont voté en faveur de la demande d’urgence de deux groupes de l’industrie technologique qui ont contesté la loi devant un tribunal fédéral.

Les juges Clarence Thomas, Samuel Alito, Elena Kagan et Neil Gorsuch auraient permis que la loi reste en vigueur. Dans sa dissidence, Alito a écrit : « Les plateformes de médias sociaux ont transformé la façon dont les gens communiquent entre eux et obtiennent des informations. »

Au cours des dernières années, les élus républicains de plusieurs États et du Congrès ont critiqué les sociétés de médias sociaux pour leur politique de gauche. Ils soutiennent que les entreprises violent continuellement les protections de la liberté d’expression prévues par le premier amendement de la Constitution en censurant les opinions conservatrices que ces plateformes n’aiment pas.

L’industrie technologique a averti que restreindre les lois des États empêcherait les plateformes de supprimer l’extrémisme et les discours de haine.

Sans donner aucune explication, les juges ont reporté l’examen de l’affaire, même si les deux parties étaient d’accord pour que la Haute Cour intervienne.

Juge fédéral : le gouvernement américain a assumé un rôle similaire à celui d’un « ministère de la vérité » orwellien

Au cours des trois derniers mois, un tribunal inférieur et une cour d’appel fédérale ont statué que des responsables de l’administration Biden avaient fait pression sur les sociétés de médias sociaux pour qu’elles suppriment les publications « dès que possible » et les comptes « immédiatement », et pour « ralentir » ou « rétrograder » le contenu, sinon elles ferait face à des représailles sous la forme de réformes juridiques et de mesures coercitives.

Comme Actualités CBN rapporté plus tôt ce mois-ci, la 5e Cour d’appel américaine de la Nouvelle-Orléans a jugé que l’administration Biden avait violé les droits du premier amendement des utilisateurs des médias sociaux publiant des questions sur le COVID-19, la fraude électorale et d’autres sujets lorsqu’elle a obligé les entreprises technologiques propriétaires des plateformes pour supprimer ou censurer les messages.

La cour d’appel a déclaré que la Maison Blanche, le Surgeon General, les Centers for Disease Control et le FBI ne peuvent pas « contraindre » les plateformes de médias sociaux à supprimer les publications que le gouvernement n’aime pas.

Le tribunal a statué que « de nombreux fonctionnaires fédéraux ont contraint les plateformes de médias sociaux à censurer certains contenus de médias sociaux, en violation du premier amendement ».

L’administration Biden fait appel de cette décision.

Cependant, le avis de 74 pages a également rejeté un langage plus large d’une commande qu’un juge fédéral basé en Louisiane a rendu le 4 juillet une décision qui a effectivement empêché plusieurs agences gouvernementales de contacter des plateformes telles que Facebook et X (anciennement Twitter) pour demander instamment que le contenu soit supprimé.

Comme Actualités CBN rapporté en juillet, le juge de district américain Terry Doughty a cité des « preuves substantielles » d’une campagne de censure de grande envergure. Il a écrit que « les preuves produites jusqu’à présent dépeignent un scénario presque dystopique. Pendant la pandémie de COVID-19, une période peut-être mieux caractérisée par un doute et une incertitude généralisés, le gouvernement des États-Unis semble avoir assumé un rôle similaire à celui d’un « ministère de la Vérité » orwellien. .' »

Le 15 septembre, le juge Alito a émis une séjour temporaire sur l’ordonnance du tribunal inférieur interdisant aux responsables de l’administration Biden de parler avec les sociétés de médias sociaux.