La Cour suprême va-t-elle annuler la remise des prêts étudiants?

Depuis 1980, le coût total des collèges publics et privés de quatre ans a presque triplé. La dette de prêt étudiant a gonflé à plus de 1,6 billion de dollars pour plus de 45 millions d’emprunteurs. Un tiers des emprunteurs n’obtiennent jamais de diplôme, et ceux qui obtiennent leur diplôme le font avec près de 25 000 $ de dettes.

Afin d’aider les emprunteurs américains de la classe moyenne et des travailleurs, l’administration Biden a annoncé en août un plan en trois parties visant à annuler une partie des prêts étudiants des emprunteurs. Une partie de son plan et de sa promesse de campagne était d’annuler 10 000 $ de dette étudiante pour des dizaines de millions d’emprunteurs. Il a augmenté l’allégement à 20 000 $ pour les emprunteurs qui ont reçu une bourse Pell à l’université.

Le plan de Biden a rencontré une opposition légale et des critiques.

« A ce stade de notre économie, nous n’avons vraiment pas besoin d’ajouter 500 milliards de dollars de dépenses déficitaires dans un but qui inclut franchement des étudiants en droit fortunés et des diplômés d’écoles de commerce recevant des dizaines de milliers de dollars », a déclaré Jason Furman, professeur d’économie à Harvard. et ancien président du Conseil des conseillers économiques, lors d’un entretien avec CNBC en août.

En octobre, les tribunaux ont bloqué la poursuite du plan en raison de poursuites intentées par des républicains, des États et des particuliers.

La Cour suprême a accepté d’entendre deux de ces contestations judiciaires: l’une intentée par six États dirigés par le GOP qui soutiennent que le pardon nuira aux entreprises de leurs États qui s’occupent des prêts étudiants fédéraux, et une autre impliquant deux plaignants qui disent avoir été lésés par du contrat par le fait qu’ils sont partiellement ou totalement exclus de la remise de dette.

Les avocats de Biden ont nié l’affirmation selon laquelle l’administration Biden outrepassait son autorité, exposant l’argument de la Maison Blanche selon lequel elle agissait dans le cadre de la loi. Il souligne le fait que la Heroes Act de 2003 accorde au secrétaire américain à l’éducation le pouvoir de déroger aux réglementations relatives aux prêts étudiants en cas d’urgence nationale.

Les remboursements des prêts étudiants fédéraux ne reprendront qu’à la fin du mois d’août, à moins que le litige concernant le plan d’annulation des prêts étudiants de l’administration Biden ne soit résolu plus tôt.

