La Cour suprême va examiner les lois de « censure » des médias sociaux soutenues par le Parti républicain

WASHINGTON — La Cour suprême s’est penchée vendredi sur la question controversée de la censure en ligne en acceptant de statuer sur la constitutionnalité des lois de Floride et du Texas qui visent à empêcher les sociétés de médias sociaux d’interdire aux utilisateurs des propos controversés.

Les lois, soutenues par les Républicains, ont été qualifiées par leurs partisans de riposte à la censure présumée des discours conservateurs par les sociétés de médias sociaux de tendance libérale, bien que la décision de la Cour suprême pourrait avoir des impacts plus larges.

La décision du tribunal, qui devrait être rendue l’année prochaine, interviendra à un moment où l’influence des sociétés de médias sociaux sur la société est vivement débattue, les Républicains critiquant souvent les décisions de modération qui, selon eux, étouffent les voix conservatrices tandis que les Démocrates se plaignent que l’on n’en fait pas assez. pour empêcher la propagation de discours haineux.

Traditionnellement, les plateformes de médias sociaux, en tant qu’entités privées, disposent d’une grande latitude pour prendre des décisions éditoriales sur le contenu utilisateur à autoriser sur leurs sites Web ou leurs applications, et la plupart des applications exigent que les utilisateurs acceptent des règles détaillées et des conditions d’utilisation étendues afin de continuer à les utiliser. .

Des entreprises technologiques comme Facebook, Twitter et YouTube, représentées par les groupes commerciaux NetChoice et la Computer and Communications Industry Association, connue sous le nom de CCIA, affirment que les deux lois portent atteinte aux droits à la liberté d’expression des entreprises en vertu du premier amendement de la Constitution en restreignant leur capacité à choisir quoi faire. contenus qu’ils souhaitent publier sur leurs plateformes.

Les États affirment qu’ils ont le pouvoir de réglementer les sociétés de médias sociaux afin de garantir que les utilisateurs bénéficient d’un accès égal aux plateformes.

La colère des conservateurs qui a conduit à l’adoption des lois en 2021 a été alimentée par les décisions de Twitter, Facebook et d’autres d’interdire l’ancien président Donald Trump après que ses efforts pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 se soient soldés par une prise d’assaut du Capitole américain par ses partisans le 6 janvier. , 2021.

Les lois ont été adoptées avant que Twitter ne soit racheté l’année dernière par le milliardaire Elon Musk, qui s’est allié aux critiques conservateurs de la plateforme et a permis à divers utilisateurs interdits, dont Trump, de revenir.

Trump, à nouveau candidat à la présidence, déposé un mémoire exhortant le tribunal à entendre l’affaire de la Floride, arguant que la loi doit être respectée.

L’administration Biden également demandé la Cour suprême d’intervenir, mais pour des raisons très différentes, affirmant que les restrictions contenues dans les lois sur la modération du contenu et l’exigence selon laquelle les plateformes doivent fournir des explications individualisées pour leurs décisions violent le premier amendement.

La loi de Floride interdit, entre autres, aux entreprises d’interdire aux personnalités publiques de se présenter à des fonctions politiques et restreint ce que l’on appelle le « shadow bannissement », selon lequel certains contenus utilisateur sont difficiles à trouver par d’autres utilisateurs.

La loi du Texas empêche les plateformes d’interdire des utilisateurs en fonction des opinions qu’ils expriment. Les deux lois obligent les entreprises à divulguer leurs politiques de modération.

Dans des documents judiciaires, le procureur général de Floride, Ashley Moody, a écrit qu’historiquement, les États avaient le pouvoir de réglementer les entreprises qui transmettent le discours d’autrui, une référence aux réglementations en matière de télécommunications. La loi de Floride vise à « empêcher les plateformes de médias sociaux d’abuser de leur pouvoir sur la place publique », a-t-elle écrit.

Les groupes commerciaux ont répondu dans des documents judiciaires que les entreprises, dans un effort pour lutter contre le spam, la pêche à la traîne et la rhétorique enflammée, ont « longtemps exercé leur pouvoir discrétionnaire éditorial en créant et en appliquant des politiques visant à des discours offensants, répréhensibles ou autrement contraires aux normes qu’elles cherchent à promouvoir ». curateur pour leurs communautés en ligne particulières.

Faisant référence à la loi de Floride, les groupes professionnels affirment qu’elle « s’efforce de punir certaines entreprises privées pour avoir exercé leur pouvoir discrétionnaire éditorial d’une manière défavorisée par l’État ». La loi de Floride exempte les entreprises qui exploitent des parcs à thème dans l’État, une disposition qui affecte Disney et NBCUniversal, propriétaire de NBC News.

La Cour suprême a bloqué en mai 2022 la loi texane, empêchant ainsi son entrée en vigueur. Ensuite, quatre des neuf juges ont déclaré que le tribunal n’aurait pas dû intervenir à ce stade.

La mesure de Floride a été bloquée par la 11e Cour d’appel des États-Unis, basée à Atlanta, ce qui a incité l’État à faire appel devant la Cour suprême.

La décision du 11e circuit contrastait avec celle de la Cour d’appel du 5e circuit des États-Unis, basée à la Nouvelle-Orléans, qui a refusé de bloquer la loi du Texas.

On ne sait pas vraiment s’il y a suffisamment de voix à la Cour suprême, qui dispose d’une majorité conservatrice de 6 voix contre 3, pour faire respecter les deux lois. Le juge conservateur Clarence Thomas a critiqué le plus ouvertement la manière dont les sociétés de médias sociaux sont protégées par la loi en vigueur, tandis que son collègue juge conservateur Samuel Alito a rédigé une opinion dissidente lorsque le tribunal a bloqué la loi du Texas, soulignant les nouveaux problèmes juridiques soulevés.

« Il n’est pas du tout évident de savoir comment nos précédents existants, antérieurs à l’ère d’Internet, devraient s’appliquer aux grandes entreprises de médias sociaux », a-t-il écrit. Son opinion a été rejointe par Thomas et le juge conservateur Neil Gorsuch. La juge libérale Elena Kagan a également voté contre le blocage de la loi, mais n’a pas expliqué ses raisons.

La Cour suprême entendra les plaidoiries et rendra une décision au cours de son nouveau mandat, qui commence la semaine prochaine et se termine en juin.

Plus tôt cette année, le tribunal a éludé la question juridique majeure de la portée de l’immunité dont bénéficient les sociétés Internet pour le contenu publié par leurs utilisateurs en vertu de l’article 230 de la loi sur la décence en matière de communication.

Le tribunal n’a finalement pas tranché la question soulevée dans une affaire impliquant Google, car il a résolu l’affaire sur d’autres bases.