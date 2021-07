La Cour suprême termine son mandat avec des affaires politiquement lourdes

Bon retour de longues vacances, lecteurs d’OnPolitics !

Aujourd’hui marque six mois depuis l’attaque meurtrière des émeutes du Capitole le 6 janvier. La police du Capitole des États-Unis a annoncé qu’elle ouvrirait des bureaux régionaux en Californie et en Floride pour mieux protéger les membres du Congrès.

ICYMI : Au cours du week-end, Donald Trump a passé un rassemblement samedi soir en Floride pour dénoncer les inculpations de son entreprise pour fraude fiscale.

C’est Mabinty, avec votre guide post-Independence Day à Washington.

La Cour suprême est absente

Pendant des mois, la Cour suprême a semblé s’élever au-dessus des conflits partisans – devenant un endroit où la rancœur pouvait être apaisée par le compromis. Mais comme c’est souvent le cas au plus haut tribunal du pays, les juges ont gardé leurs feux d’artifice pour la fin.

Avec une série de décisions unanimes ou quasi unanimes, souvent décidées sur des motifs étroits, le mandat de neuf mois du tribunal qui s’est terminé la semaine dernière a initialement bouleversé les attentes quant à la façon dont sa nouvelle majorité conservatrice de 6-3 gérerait les différends urgents sur la liberté de religion, le quatrième Amendement et la Loi sur les soins abordables.

Puis, dans ses deux derniers avis, les six conservateurs du tribunal se sont réunis contre ses trois libéraux pour imposer des restrictions à la loi de 1965 sur le droit de vote lorsque l’accès au vote est devenu un point d’éclair politique et a ouvert un débat sur la question de savoir si les exigences de divulgation de la campagne pourraient être soumises à des contestations judiciaires. .

« Ce terme était remarquablement dépourvu du genre d’activisme libéral qui a caractérisé de nombreux mandats récents », a déclaré Carrie Severino, présidente du réseau conservateur Judicial Crisis Network. Les décisions du tribunal dans les affaires de droits de vote et de divulgation, a-t-elle déclaré, « constituaient la pierre angulaire d’un terme caractérisé par le respect de la loi et de la Constitution, en partie grâce à l’ajout du juge Barrett ».

Que se passe-t-il ensuite ? Lorsque le tribunal se réunira à nouveau en octobre, son dossier contient des affaires potentielles à succès.

Vraiment rapide : des histoires que vous devriez lire

Une rencontre maladroite…

Les conseillers à la sécurité nationale du président Joe Biden ont tenu cette semaine des entretiens diplomatiques de haut niveau avec le plus haut responsable de la défense de l’Arabie saoudite – qui est également le frère du prince héritier du royaume Mohammed bin Salman – des mois après que la Maison Blanche a rendu publique une évaluation du renseignement américain concluant la couronne prince a approuvé le meurtre du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi.

Pendant la campagne présidentielle, Biden s’est engagé à faire payer l’Arabie saoudite pour ses violations des droits humains et à « en faire en fait le paria qu’ils sont ».

Mais en fonction, le président et ses conseillers ont pris un ton plus mesuré. La Maison Blanche a refusé d’imposer des sanctions directement au prince héritier après que des responsables du renseignement américain ont publié des conclusions selon lesquelles Mohammed ben Salmane avait approuvé l’opération « capturer ou tuer » Khashoggi en 2018, alors qu’il était chroniqueur au Washington Post et résident américain.

En savoir plus sur la réunion de Deirdre Shesgreen de USA TODAY.

J’espère que vous avez pu regarder des feux d’artifice ce week-end ! —Mabinty