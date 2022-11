La Cour suprême statue sur la remise des dossiers fiscaux de Trump au Congrès

Le président Donald Trump arrive pour s’adresser à la 74e session de l’Assemblée générale des Nations Unies au siège de l’ONU à New York, le 24 septembre 2019.

L’ordonnance rendue mardi par la Cour suprême, qui n’a noté aucune dissidence d’aucun juge, intervient plus de trois mois après qu’un panel de trois juges de la cour d’appel fédérale de Washington, DC, a statué que le comité des voies et moyens avait le droit d’obtenir les déclarations de revenus de Trump.

Les législateurs du GOP ont promis de mettre fin à la quête du comité pour obtenir les dossiers et une enquête connexe sur la façon dont l’Internal Revenue Service vérifie les déclarations de revenus des présidents en exercice.

La décision prépare le terrain pour que le comité des voies et moyens de la Chambre, contrôlé par les démocrates, obtienne les déclarations de revenus de Trump dans les semaines précédant la prise de contrôle majoritaire de la Chambre par les républicains.

La Cour suprême a rejeté mardi une offre de l’ancien président Donald Trump visant à empêcher le Congrès d’obtenir ses déclarations de revenus fédérales et celles d’entités commerciales liées auprès de l’IRS.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC:

En avril 2019, le comité des voies et moyens a d’abord demandé au département du Trésor les déclarations de revenus fédérales de Trump et du Donald J. Trump Revocable Trust, ainsi que celles de sept sociétés à responsabilité limitée liées à l’ex-président, dont l’une ne le fait pas. entreprise sous le nom de Trump National Golf Club à Bedminster, New Jersey. Trump était président au moment de cette demande.

La loi fédérale exige que le département du Trésor et l’IRS délivrent des déclarations de revenus lorsque les voies et moyens, ou deux autres comités du Congrès qui contrôlent les questions fiscales, en font la demande.

Mais le secrétaire au Trésor de l’époque, Steven Mnuchin, qui a été nommé par Trump, a refusé de se conformer à la demande de ses déclarations de revenus, affirmant que le comité n’avait pas d’objectif législatif légitime.

Le comité a alors intenté une action en justice pour forcer le Trésor à remettre les déclarations.

Après que le président Joe Biden, un démocrate, a vaincu Trump aux élections de 2020, le président du comité, le représentant Richard Neal, D-Mass., a renouvelé sa demande de déclarations de revenus, avec des détails supplémentaires sur les raisons pour lesquelles le panel les voulait. Neal a déclaré que le comité, en plus d’examiner comment les lois fiscales s’appliquent aux présidents, examinerait également les conflits d’intérêts potentiels d’un président.

Le département du Trésor a déclaré à la mi-2021 qu’il publierait les déclarations, citant un avis des avocats du département. Ils ont conclu que la demande de Neal était valide et que le Trésor avait l’obligation légale de s’y conformer.

Trump a ensuite riposté pour empêcher la remise des retours, arguant que la demande violait à la fois la séparation constitutionnelle des pouvoirs entre les branches exécutive et législative du gouvernement et que la demande n’avait pas de but légitime.

Le 14 décembre, le juge du tribunal fédéral de Washington, Trevor McFadden, a statué contre Trump, affirmant que le comité avait droit aux retours.

“Une longue série d’affaires devant la Cour suprême nécessite une grande déférence pour deux enquêtes du Congrès apparemment valables. Même la sollicitude particulière accordée aux anciens présidents ne modifie pas le résultat”, a écrit McFadden.

“Le comité n’a qu’à énoncer un objectif législatif valable”, a écrit McFadden. “Il l’a fait.”

C’est une nouvelle de dernière minute. Revenez pour les mises à jour.