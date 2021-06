La Cour suprême soutient la pom-pom girl dans l’affaire du premier amendement

WASHINGTON – Mercredi, la Cour suprême s’est rangée du côté d’une ancienne pom-pom girl qui a fustigé son école dans un message vulgaire sur les réseaux sociaux, estimant que la punition de son discours hors campus violait le premier amendement.

Mais la décision 8-1 a laissé en suspens la question plus large de savoir quand les écoles peuvent réglementer le discours hors campus et quand une telle punition est interdite.

« Il pourrait être tentant de rejeter [the student’s] des mots comme indignes des protections robustes du premier amendement discutées ici », a écrit le juge associé Stephen Breyer pour la majorité. « Mais parfois, il est nécessaire de protéger le superflu afin de préserver le nécessaire. »

Le juge associé Clarence Thomas était dissident.

Lorsque Brandi Levy, qui avait 14 ans à l’époque, n’a pas réussi à faire partie de l’équipe universitaire en 2017, elle et un de ses amis ont posté un message vulgaire sur Snapchat, exhortant ses abonnés à « F–––– school f–––– softball f–––– bravo f–––– tout. » Le message est revenu à ses entraîneurs, qui l’ont retirée de l’équipe universitaire junior. Après avoir fait appel auprès des autorités scolaires, ses parents ont poursuivi le district scolaire devant un tribunal fédéral.

Les avocats de Levy à l’American Civil Liberties Union ont fait valoir que permettre aux directeurs de punir les élèves pour leur discours hors campus, y compris sur les réseaux sociaux, donnerait aux écoles beaucoup trop de pouvoir pour contrôler les interactions inoffensives avec leurs amis. Mais les responsables de l’école ont déclaré qu’ils devaient être en mesure de discipliner l’intimidation et la tricherie qui peuvent commencer hors du campus ou en ligne avant de se frayer un chemin dans le bâtiment de l’école.

Plusieurs juges ont déclaré au cours des plaidoiries qu’ils hésitaient à établir une norme stricte pour le moment où les écoles pourraient réglementer le discours hors campus, et que l’hésitation se reflétait dans l’opinion. Le tribunal a jugé que les écoles peuvent parfois punir un élève pour quelque chose qu’il dit à la maison, mais que leur pouvoir de le faire était plus limité qu’à l’école.

« Les intérêts réglementaires de l’école restent importants dans certaines circonstances hors campus », a écrit Breyer. « Ainsi, nous n’établissons pas maintenant une règle large et très générale du Premier Amendement indiquant ce qui compte comme un discours « hors campus » et si ou comment les normes ordinaires du Premier Amendement doivent céder le pas hors campus. «

Breyer a déclaré que le tribunal laisserait cette question aux « affaires futures ».

Thomas a contesté cette approche dans sa dissidence. Thomas a affirmé que des facteurs historiques suggéraient que les écoles pourraient réglementer le discours hors campus si cela pouvait nuire à l’école, à ses professeurs ou à d’autres étudiants. Thomas a déclaré qu’il pensait que la norme avait été respectée dans le cas de Levy.

« La fondation du tribunal n’est liée à rien de stable, et les tribunaux (et les écoles) seront presque certainement perdus quant à ce que signifie exactement l’opinion du tribunal aujourd’hui », a écrit Thomas.

La norme pour le discours sur le campus est plus claire. Une décision historique de la Cour suprême de 1969, Tinker v. Des Moines, a réaffirmé les droits des élèves au premier amendement à l’école. Mais le tribunal a déclaré que les enseignants et les directeurs peuvent réglementer le discours des élèves dans des situations où cela « perturbe matériellement » le fonctionnement de l’école. Cette affaire concernait un groupe d’étudiants qui portaient des brassards noirs pour protester contre la guerre du Vietnam.

Faire appel:La Cour suprême entendra l’affaire du premier amendement concernant le message vulgaire d’une pom-pom girl

Argument:La Cour suprême se méfie de laisser les écoles punir les discours hors campus

Dans le cas de Levy, le district scolaire de la région de Mahanoy en Pennsylvanie a affirmé que la même norme développée dans l’affaire Tinker devrait également s’appliquer au discours hors campus.

Les juges ont ouvertement lutté avec les questions soulevées lors des plaidoiries en avril et plusieurs ont manifesté le désir de rédiger une décision aussi restrictive que possible. Le juge adjoint Brett Kavanaugh, qui a deux enfants d’âge scolaire, a demandé à plusieurs reprises si le district scolaire n’avait pas simplement réagi de manière excessive au message de Levy.

Un tribunal de district fédéral a statué en faveur de Levy en 2019, estimant que – même si la norme Tinker s’appliquait hors du campus – le discours qu’elle a utilisé n’était pas suffisamment perturbateur pour déclencher des mesures disciplinaires. Mais la Cour d’appel américaine pour le 3e circuit, basée à Philadelphie, est allée plus loin, estimant que Tinker ne s’appliquait pas aux discours hors campus.

Cela a créé une scission avec d’autres cours d’appel, mettant en place une norme juridique différente selon le lieu de résidence des étudiants.

Au cours de près de deux heures de plaidoiries, plusieurs juges ont déclaré qu’ils craignaient de tracer des lignes claires dans l’affaire. Breyer, dont le père a travaillé pendant des décennies comme avocat pour le conseil scolaire de San Francisco, en Californie, a déclaré qu’il était « mort de peur » d’essayer d’écrire une norme juridique pour déterminer quand les écoles peuvent réglementer le discours hors campus, en particulier lorsque les étudiants sont communiquer de plus en plus entre eux – et avec leurs enseignants – en ligne depuis chez eux.

La juge adjointe Amy Coney Barrett, qui a sept enfants, a déclaré lors des plaidoiries que s’il pouvait y avoir de bonnes « raisons politiques » pour étendre l’autorité d’une école au-delà du campus, comme l’intimidation ou la tricherie, elle s’est interrogée sur le précédent sur lequel le tribunal pourrait s’appuyer pour statuer en faveur du district scolaire.